https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/uzman-dr-oguz-kovid-asisi-olmayanlar-icin-kalp-krizi-riski-artiyor-1083120848.html

Uzman Dr. Oğuz: Kovid aşısı olmayanlar için kalp krizi riski artıyor

Uzman Dr. Oğuz: Kovid aşısı olmayanlar için kalp krizi riski artıyor

Sputnik Türkiye

Denizli Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nde görev yapan Uzman Doktor İbrahim Oğuz, 20 milyon insan üzerinde yapılan çalışma ile Kovid-19 aşısı olmayanların... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T20:40+0300

2024-04-24T20:40+0300

2024-04-24T20:40+0300

koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

korona

korona

koronavirüs

koronavirüs aşısı

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İstatistiklere göre Türkiye’de ölümlerin büyük bölümünün kalp hastalıklarına bağlı olduğu ortaya çıktı.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Denizli Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Doktoru İbrahim Oğuz, koronavirüs döneminden sonra kalp hastalıklarının gençlerde de sık sık görüldüğünü ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:'Kovid aşısı değil daha çok Kovid insanlarda kalp krizi riskini artırıyor'‘Sadece sol kol ağrısı kalp krizi belirtisi için yeterli değil’Halk arasında bilinenin aksine sol kol ağrısının kalp krizi belirtisi için yeterli olmadığını dile getiren Oğuz, “Kalp krizi belirtileri olarak göğüs üzerinde baskı şeklindeki ağrılar bizi kalp krizi konusunda daha çok düşündürüyor. Mevsim geçişlerinde, sıcak soğuk değişimlerinde iğne batması şeklindeki ağrılarla başvuranlar çok oluyor ancak bu şekildeki ağrılar daha çok kas ağrısını düşündürüyor. Göğüste baskı ve ağırlık tarzı ağrılar doğrudan kalp krizi belirtisidir. Sadece sol kol ağrısı pek önemli değil, daha çok göğüs ağrısı ile birlikte olan sol kol ağrısı, terleme, nefes darlığı buna eşlik ediyorsa o zaman kalp krizi olarak değerlendirilebilir” dedi.Kalp krizi riskini en aza indirmek için tavsiyelerde bulunan Oğuz, sedanter yaşamdan uzak durulması gerektiğini belirterek, “Spora çok önem verilmesi lazım. Hamur işi ve yağlı yiyeceklerden uzak durmamız gerekiyor. Kötü kolestrol dediğimiz LDL’yi herkesin ölçtürmesi gerekir. Eğer bu değer yüksekse tedavisine başlanılmalı. Çünkü kötü kolestrol dediğimiz LDL sürekli damarlarda birikerek damarlarda tıkanıklığa yol açar. Özellikle diyabet, tansiyon, böbrek yetmezliği gibi kronik rahatsızlığı olanlar kontrollere düzenli olarak gitsin. En önemli faktörlerden biri de sigara kullananların sigarayı bırakması lazım” diye konuştu.

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sol kol ağrısı kalp krizi belirtisi mi?