https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/uluslararasi-af-orgutu-israil-gazzede-abd-muhimmatiyla-savas-sucu-isliyor-1083107195.html

Uluslararası Af Örgütü: İsrail, Gazze'de ABD mühimmatıyla savaş suçu işliyor

Uluslararası Af Örgütü: İsrail, Gazze'de ABD mühimmatıyla savaş suçu işliyor

Sputnik Türkiye

Uluslararası Af Örgütünün ABD Şubesi İcra Direktörü O'Brien yaptığı açıklamada İsrail'in ABD mühimmatı kullanarak Gazze'de savaş suçu işlediğini belirtti. 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T14:56+0300

2024-04-24T14:56+0300

2024-04-24T14:56+0300

israil- filistin çatışması

uluslararası af örgütü

abd

israil

ukrayna

abd senatosu

abd temsilciler meclisi

savaş suçu

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Uluslararası Af Örgütünün ABD Şubesi İcra Direktörü Paul O'Brien, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, içinde Ukrayna'ya 61, İsrail'e 26 milyar dolarlık askeri yardımın da bulunduğu, toplam 95 milyar dolarlık dış yardım paketinin ABD Senatosu'nda onaylanmasını değerlendirdi.Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan araştırmalara göre İsrail ordusunun Filistinlilere karşı savaş suçu işlediğini aktaran O'Brien, "Bu yüzden, ABD'ye savaş suçu işlenen silahları göndermeyi bırakma çağrısında bulunuyoruz" ifadesini kullandı.O'Brien paylaşımında, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisindeki dış yardım paketi oylamasında hayır oyu kullanan üyelere teşekkür etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/abdnin-ukrayna-yardimlarinda-bir-ilk-kredi-ayrintisi-dikkat-cekiyor-1083105088.html

israil

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uluslararası af örgütü, abd, israil, ukrayna, abd senatosu, abd temsilciler meclisi, savaş suçu