https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/uluslararasi-af-orgutu-israil-gazzede-abd-muhimmatiyla-savas-sucu-isliyor-1083107195.html
Uluslararası Af Örgütü: İsrail, Gazze'de ABD mühimmatıyla savaş suçu işliyor
Uluslararası Af Örgütü: İsrail, Gazze'de ABD mühimmatıyla savaş suçu işliyor
Sputnik Türkiye
Uluslararası Af Örgütünün ABD Şubesi İcra Direktörü O'Brien yaptığı açıklamada İsrail'in ABD mühimmatı kullanarak Gazze'de savaş suçu işlediğini belirtti. 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T14:56+0300
2024-04-24T14:56+0300
2024-04-24T14:56+0300
israil- filistin çatışması
uluslararası af örgütü
abd
israil
ukrayna
abd senatosu
abd temsilciler meclisi
savaş suçu
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Uluslararası Af Örgütünün ABD Şubesi İcra Direktörü Paul O'Brien, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, içinde Ukrayna'ya 61, İsrail'e 26 milyar dolarlık askeri yardımın da bulunduğu, toplam 95 milyar dolarlık dış yardım paketinin ABD Senatosu'nda onaylanmasını değerlendirdi.Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan araştırmalara göre İsrail ordusunun Filistinlilere karşı savaş suçu işlediğini aktaran O'Brien, "Bu yüzden, ABD'ye savaş suçu işlenen silahları göndermeyi bırakma çağrısında bulunuyoruz" ifadesini kullandı.O'Brien paylaşımında, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisindeki dış yardım paketi oylamasında hayır oyu kullanan üyelere teşekkür etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/abdnin-ukrayna-yardimlarinda-bir-ilk-kredi-ayrintisi-dikkat-cekiyor-1083105088.html
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uluslararası af örgütü, abd, israil, ukrayna, abd senatosu, abd temsilciler meclisi, savaş suçu
uluslararası af örgütü, abd, israil, ukrayna, abd senatosu, abd temsilciler meclisi, savaş suçu
Uluslararası Af Örgütü: İsrail, Gazze'de ABD mühimmatıyla savaş suçu işliyor
Uluslararası Af Örgütünün ABD Şubesi İcra Direktörü O'Brien yaptığı açıklamada İsrail'in ABD mühimmatı kullanarak Gazze'de savaş suçu işlediğini belirtti.
Uluslararası Af Örgütünün ABD Şubesi İcra Direktörü Paul O'Brien, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, içinde Ukrayna'ya 61, İsrail'e 26 milyar dolarlık askeri yardımın da bulunduğu, toplam 95 milyar dolarlık dış yardım paketinin ABD Senatosu'nda onaylanmasını değerlendirdi.
Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan araştırmalara göre İsrail ordusunun Filistinlilere karşı savaş suçu işlediğini aktaran O'Brien, "Bu yüzden, ABD'ye savaş suçu işlenen silahları göndermeyi bırakma çağrısında bulunuyoruz" ifadesini kullandı.
O'Brien paylaşımında, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisindeki dış yardım paketi oylamasında hayır oyu kullanan üyelere teşekkür etti.