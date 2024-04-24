https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/sevgilisiyle-anisi-olan-banki-caldi-belediye-geri-istedi-aska-ve-ask-acisina-saygimiz-sonsuz-1083122642.html
Sevgilisiyle anısı olan bankı çaldı, belediye geri istedi: 'Aşka ve aşk acısına saygımız sonsuz'
Sevgilisiyle anısı olan bankı çaldı, belediye geri istedi: 'Aşka ve aşk acısına saygımız sonsuz'
Sputnik Türkiye
Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi, sosyal medyada bir kişinin "Beraber oturduk diye bankı çaldım. Ben mi sevmedim?" şeklindeki paylaşımına "Aşka ve aşk acısına... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T22:47+0300
2024-04-24T22:47+0300
2024-04-24T22:47+0300
türkiye
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eskişehir tepebaşı belediyesi
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tepebaşı belediyesi
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Sosyal medya platformu X'te bir kullanıcı, "Tepebaşı Belediyesi" yazılı bankın ev ortamında göründüğü fotoğrafı, "Beraber oturduk diye bankı çaldım. Ben mi sevmedim?" mesajıyla paylaştı.Bunun üzerine Tepebaşı Belediyesi, bu paylaşıma sosyal medya hesabından "Aşka ve aşk acısına saygımız sonsuz da olsa lütfen bankı aldığınız yere bırakınız" şeklinde yanıt verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230428/odunpazari-belediyesinden-banki-goturen-kisiye-uyari-her-ask-acisi-ceken-bankimizi-calarsa-yandik-1070298944.html
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eskişehir, eskişehir tepebaşı belediyesi, bank, tepebaşı belediyesi
Sevgilisiyle anısı olan bankı çaldı, belediye geri istedi: 'Aşka ve aşk acısına saygımız sonsuz'
Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi, sosyal medyada bir kişinin "Beraber oturduk diye bankı çaldım. Ben mi sevmedim?" şeklindeki paylaşımına "Aşka ve aşk acısına saygımız sonsuz da olsa lütfen bankı aldığınız yere bırakınız." mesajıyla yanıt verdi.
Sosyal medya platformu X'te bir kullanıcı, "Tepebaşı Belediyesi" yazılı bankın ev ortamında göründüğü fotoğrafı, "Beraber oturduk diye bankı çaldım. Ben mi sevmedim?" mesajıyla paylaştı.
Bunun üzerine Tepebaşı Belediyesi, bu paylaşıma sosyal medya hesabından "Aşka ve aşk acısına saygımız sonsuz da olsa lütfen bankı aldığınız yere bırakınız" şeklinde yanıt verdi.