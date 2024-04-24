https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/sevgilisiyle-anisi-olan-banki-caldi-belediye-geri-istedi-aska-ve-ask-acisina-saygimiz-sonsuz-1083122642.html

Sevgilisiyle anısı olan bankı çaldı, belediye geri istedi: 'Aşka ve aşk acısına saygımız sonsuz'

Sevgilisiyle anısı olan bankı çaldı, belediye geri istedi: 'Aşka ve aşk acısına saygımız sonsuz'

Sputnik Türkiye

Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi, sosyal medyada bir kişinin "Beraber oturduk diye bankı çaldım. Ben mi sevmedim?" şeklindeki paylaşımına "Aşka ve aşk acısına... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T22:47+0300

2024-04-24T22:47+0300

2024-04-24T22:47+0300

türkiye

eskişehir

eskişehir tepebaşı belediyesi

bank

tepebaşı belediyesi

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Sosyal medya platformu X'te bir kullanıcı, "Tepebaşı Belediyesi" yazılı bankın ev ortamında göründüğü fotoğrafı, "Beraber oturduk diye bankı çaldım. Ben mi sevmedim?" mesajıyla paylaştı.Bunun üzerine Tepebaşı Belediyesi, bu paylaşıma sosyal medya hesabından "Aşka ve aşk acısına saygımız sonsuz da olsa lütfen bankı aldığınız yere bırakınız" şeklinde yanıt verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230428/odunpazari-belediyesinden-banki-goturen-kisiye-uyari-her-ask-acisi-ceken-bankimizi-calarsa-yandik-1070298944.html

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