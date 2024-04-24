https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/msb-ermeniler-tarafindan-katledilen-turkleri-rahmetle-aniyoruz-1083102890.html

MSB: Ermeniler tarafından katledilen Türkleri rahmetle anıyoruz

MSB: Ermeniler tarafından katledilen Türkleri rahmetle anıyoruz

Sputnik Türkiye

1915 olayları için mesaj yayınlayan Milli Savunma Bakanlığı, "'Sözde Ermeni Soykırımı' olarak adlandırılan ancak savunmasız ve masum Türklerin hunharca... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T13:13+0300

2024-04-24T13:13+0300

2024-04-24T13:13+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

ermeni

ermeni soykırımı

1915 ermeni olayları

ermeni soykırımı

istanbul ermeni patrikliği

savunma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/02/1053401747_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_a2c6f070deb6f0a5b4cf6bb8ec4560f8.jpg

Ermeni tehcirinin başlangıç günü olarak kabul edilen 24 Nisan için mesaj yayınlayan Milli Savunma Bakanlığı, öldürülen Türkler için taziye yayınladı. MSB'nin X hesabında paylaşılan mesaj ise şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/cumhurbaskani-erdogandan-ermeniler-icin-1915-mesaji-saygiyla-aniyor-taziyelerimi-iletiyorum-1083102257.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb), ermeni, ermeni soykırımı, 1915 ermeni olayları, ermeni soykırımı, istanbul ermeni patrikliği, savunma