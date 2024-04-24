https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/msb-ermeniler-tarafindan-katledilen-turkleri-rahmetle-aniyoruz-1083102890.html
MSB: Ermeniler tarafından katledilen Türkleri rahmetle anıyoruz
MSB: Ermeniler tarafından katledilen Türkleri rahmetle anıyoruz
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1915 olayları için mesaj yayınlayan Milli Savunma Bakanlığı, "'Sözde Ermeni Soykırımı' olarak adlandırılan ancak savunmasız ve masum Türklerin hunharca... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T13:13+0300
2024-04-24T13:13+0300
2024-04-24T13:13+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
ermeni
ermeni soykırımı
1915 ermeni olayları
ermeni soykırımı
istanbul ermeni patrikliği
savunma
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Ermeni tehcirinin başlangıç günü olarak kabul edilen 24 Nisan için mesaj yayınlayan Milli Savunma Bakanlığı, öldürülen Türkler için taziye yayınladı. MSB'nin X hesabında paylaşılan mesaj ise şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/cumhurbaskani-erdogandan-ermeniler-icin-1915-mesaji-saygiyla-aniyor-taziyelerimi-iletiyorum-1083102257.html
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milli savunma bakanlığı (msb), ermeni, ermeni soykırımı, 1915 ermeni olayları, ermeni soykırımı, istanbul ermeni patrikliği, savunma
milli savunma bakanlığı (msb), ermeni, ermeni soykırımı, 1915 ermeni olayları, ermeni soykırımı, istanbul ermeni patrikliği, savunma
MSB: Ermeniler tarafından katledilen Türkleri rahmetle anıyoruz
1915 olayları için mesaj yayınlayan Milli Savunma Bakanlığı, "'Sözde Ermeni Soykırımı' olarak adlandırılan ancak savunmasız ve masum Türklerin hunharca katledildiği olaylarda hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz" dedi.
Ermeni tehcirinin başlangıç günü olarak kabul edilen 24 Nisan için mesaj yayınlayan Milli Savunma Bakanlığı, öldürülen Türkler için taziye yayınladı. MSB'nin X hesabında paylaşılan mesaj ise şöyle: