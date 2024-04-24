https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/meteorolojiden-toz-tasinimi-uyarisi-1083081567.html
Meteoroloji'den 'toz taşınımı' uyarısı
Meteoroloji'den 'toz taşınımı' uyarısı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin batı ve iç kesimleri için "toz taşınımı" uyarısı yapıldı. 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T02:26+0300
2024-04-24T02:26+0300
2024-04-24T02:26+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
toz
toz taşınımı
toz taşınımı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin batı ve iç kesimleri için toz taşınımı uyarısında bulundu.Müdürlükten yapılan açıklamada, gün içerisinde etkili olması beklenen toz taşınımı nedeniyle oluşması beklenen görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/meteoroloji-haritayi-guncelledi-marmara-ve-ege-icin-toz-tasinimi-uyarisi-1082364931.html
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meteoroloji genel müdürlüğü, toz, toz taşınımı, toz taşınımı
meteoroloji genel müdürlüğü, toz, toz taşınımı, toz taşınımı
Meteoroloji'den 'toz taşınımı' uyarısı
Türkiye'nin batı ve iç kesimleri için "toz taşınımı" uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin batı ve iç kesimleri için toz taşınımı uyarısında bulundu.
Müdürlükten yapılan açıklamada, gün içerisinde etkili olması beklenen toz taşınımı nedeniyle oluşması beklenen görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.