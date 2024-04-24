https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/meteorolojiden-toz-tasinimi-uyarisi-1083081567.html

Meteoroloji'den 'toz taşınımı' uyarısı

Meteoroloji'den 'toz taşınımı' uyarısı

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin batı ve iç kesimleri için "toz taşınımı" uyarısı yapıldı. 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T02:26+0300

2024-04-24T02:26+0300

2024-04-24T02:26+0300

yaşam

meteoroloji genel müdürlüğü

toz

toz taşınımı

toz taşınımı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin batı ve iç kesimleri için toz taşınımı uyarısında bulundu.Müdürlükten yapılan açıklamada, gün içerisinde etkili olması beklenen toz taşınımı nedeniyle oluşması beklenen görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/meteoroloji-haritayi-guncelledi-marmara-ve-ege-icin-toz-tasinimi-uyarisi-1082364931.html

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meteoroloji genel müdürlüğü, toz, toz taşınımı, toz taşınımı