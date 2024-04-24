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Kongo Cumhuriyeti’nde M çiçeği alarmı: Ülkede salgın ilan edildi
Kongo Cumhuriyeti’nde M çiçeği alarmı: Ülkede salgın ilan edildi
Sputnik Türkiye
Kongo Cumhuriyeti’nde başkent Brazavil de dahil olmak üzere 5 bölgede M çiçeği (mpox) vakasının tespit edilmesinin ardından, salgın ilan edildi. 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T15:32+0300
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Sağlık Bakanı Gilbert Mokoki, yaptığı açıklamada, ülkede 19 mpox vakası kaydedilmesinin ardından, salgın ilan edildiğini duyurdu.Şu ana kadar hiç ölüm vakası kaydedilmediğinin altını çizen Mokoki, halka, şüpheli vakalardan ve hayvanlarla yakın temastan kaçınma çağrısı yaptı.Endemik bir virüsün yol açtığı nadir hastalıklardan biri olarak bilinen mpox, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.Dünya Sağlık Örgütü, 28 Kasım 2023'te damgalanma ve ırkçılık endişelerini ileri sürerek, virüse “maymun çiçeği” yerine "mpox" adının verildiğini açıklamıştı.
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demokratik kongo cumhuriyeti, alarm, salgın, salgın hastalık, vaka
demokratik kongo cumhuriyeti, alarm, salgın, salgın hastalık, vaka

Kongo Cumhuriyeti’nde M çiçeği alarmı: Ülkede salgın ilan edildi

15:32 24.04.2024
© AFP 2023 / PAMELA TULIZOKongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) 3 gün önce Ebola salgını ilan edilen Ekvator eyaletinde salgından dolayı ikinci ölüm yaşandı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) 3 gün önce Ebola salgını ilan edilen Ekvator eyaletinde salgından dolayı ikinci ölüm yaşandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
© AFP 2023 / PAMELA TULIZO
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Kongo Cumhuriyeti’nde başkent Brazavil de dahil olmak üzere 5 bölgede M çiçeği (mpox) vakasının tespit edilmesinin ardından, salgın ilan edildi.
Sağlık Bakanı Gilbert Mokoki, yaptığı açıklamada, ülkede 19 mpox vakası kaydedilmesinin ardından, salgın ilan edildiğini duyurdu.
Şu ana kadar hiç ölüm vakası kaydedilmediğinin altını çizen Mokoki, halka, şüpheli vakalardan ve hayvanlarla yakın temastan kaçınma çağrısı yaptı.
Endemik bir virüsün yol açtığı nadir hastalıklardan biri olarak bilinen mpox, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.
Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
Dünya Sağlık Örgütü, 28 Kasım 2023'te damgalanma ve ırkçılık endişelerini ileri sürerek, virüse “maymun çiçeği” yerine "mpox" adının verildiğini açıklamıştı.
Renkli Göz - Mavi Göz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
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