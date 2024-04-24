https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/haluk-levent-kanserle-mucadele-eden-ablasina-destek-olmak-icin-saclarini-kazitti-1083103156.html

Haluk Levent kanserle mücadele eden ablasına destek olmak için saçlarını kazıttı

Haluk Levent kanserle mücadele eden ablasına destek olmak için saçlarını kazıttı

Sputnik Türkiye

Sanatçı Haluk Levent, kişisel sosyal medya hesabından videolu paylaşımla kanser mücadelesi veren ablasına destek olmak için saçlarını kazıttığını duyurdu. 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T13:22+0300

2024-04-24T13:22+0300

2024-04-24T13:22+0300

yaşam

haluk levent

kanser

destek

kemoterapi

beyin tümörü

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Sanatçı ve AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımla kanser tedavisi gören ablasına destek olmak için saçlarını kazıttığını açıkladı. Yapılan videolu paylaşımda şu sözlere yer verdi: ''Beyin tümörü sonrası saçları da gitti ablamın. İkimizin de saçı kısacık. Geçen gün kemoterapi’den çıkıp konserime gelmişti Adana’da. Geleneksel olmasına rağmen bir nevi düğün şarkısı olan çiftetelliyi pek sevmezdim. Meğer paylaşılınca çok güzel oluyormuş.'' sözlerini paylaştı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231128/haluk-levent-konser-gelirini-gazzedeki-yarali-cocuklara-bagisliyor-1077873352.html

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haluk levent, kanser, destek, kemoterapi, beyin tümörü