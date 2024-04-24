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Haluk Levent kanserle mücadele eden ablasına destek olmak için saçlarını kazıttı
Haluk Levent kanserle mücadele eden ablasına destek olmak için saçlarını kazıttı
Sputnik Türkiye
Sanatçı Haluk Levent, kişisel sosyal medya hesabından videolu paylaşımla kanser mücadelesi veren ablasına destek olmak için saçlarını kazıttığını duyurdu. 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T13:22+0300
2024-04-24T13:22+0300
yaşam
haluk levent
kanser
destek
kemoterapi
beyin tümörü
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Sanatçı ve AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımla kanser tedavisi gören ablasına destek olmak için saçlarını kazıttığını açıkladı. Yapılan videolu paylaşımda şu sözlere yer verdi: ''Beyin tümörü sonrası saçları da gitti ablamın. İkimizin de saçı kısacık. Geçen gün kemoterapi’den çıkıp konserime gelmişti Adana’da. Geleneksel olmasına rağmen bir nevi düğün şarkısı olan çiftetelliyi pek sevmezdim. Meğer paylaşılınca çok güzel oluyormuş.'' sözlerini paylaştı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231128/haluk-levent-konser-gelirini-gazzedeki-yarali-cocuklara-bagisliyor-1077873352.html
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haluk levent, kanser, destek, kemoterapi, beyin tümörü
haluk levent, kanser, destek, kemoterapi, beyin tümörü

Haluk Levent kanserle mücadele eden ablasına destek olmak için saçlarını kazıttı

13:22 24.04.2024
© AYKUT YENİÇAĞ - ÖNDER AYDIN-AW623948Haluk Levent
Haluk Levent - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
© AYKUT YENİÇAĞ - ÖNDER AYDIN-AW623948
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Sanatçı Haluk Levent, kişisel sosyal medya hesabından videolu paylaşımla kanser mücadelesi veren ablasına destek olmak için saçlarını kazıttığını duyurdu.
Sanatçı ve AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımla kanser tedavisi gören ablasına destek olmak için saçlarını kazıttığını açıkladı.
Yapılan videolu paylaşımda şu sözlere yer verdi:
''Beyin tümörü sonrası saçları da gitti ablamın. İkimizin de saçı kısacık. Geçen gün kemoterapi’den çıkıp konserime gelmişti Adana’da. Geleneksel olmasına rağmen bir nevi düğün şarkısı olan çiftetelliyi pek sevmezdim. Meğer paylaşılınca çok güzel oluyormuş.'' sözlerini paylaştı
Haluk Levent - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
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