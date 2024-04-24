https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/gagavuzya-ozerk-bolgesi-lideri-gutsul-moldovanin-gelecegini-avrasya-ekonomik-birliginde-goruyoruz-1083110550.html
Gagavuzya Özerk Bölgesi lideri Gutsul: Moldova'nın geleceğini Avrasya Ekonomik Birliği'nde görüyoruz
Gagavuzya Özerk Bölgesi lideri Gutsul: Moldova'nın geleceğini Avrasya Ekonomik Birliği'nde görüyoruz
Sputnik Türkiye
Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul, Moldova'nın geleceğini Avrasya Ekonomik Birliği'nde gördüklerini açıkladı. 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T16:04+0300
2024-04-24T16:04+0300
2024-04-24T16:04+0300
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Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul yaptığı açıklamada, Moldova'nın geleceğini ilişkilerin ulusal çıkarlar, karşılıklı anlayış, saygı ve destek temelinde inşa edildiği Avrasya Ekonomik Birliği'nde gördüğünü söyledi.Gutsul açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Gutsul ayrıca yakında Moldova'ya döneceğini ve Kişinev'deki yetkililerden nasıl bir tepkiyle karşılaşacağını bilmediğini belirterek, “Gagavuzya üzerinde şu anda uygulanan baskıya dikkat çekmek istiyorum, bu daha önce hiç olmamıştı” cümlelerini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240308/moldovaya-donen-gagavuzya-baskani-gutsul-rusya-moldovanin-dusmani-degil-1081519998.html
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gagavuzya özerk cumhuriyeti, gagavuz türkleri, gagavuzya, yevgeniya gutsul, avrasya ekonomik birliği (aeb), moldova, kişinev
gagavuzya özerk cumhuriyeti, gagavuz türkleri, gagavuzya, yevgeniya gutsul, avrasya ekonomik birliği (aeb), moldova, kişinev
Gagavuzya Özerk Bölgesi lideri Gutsul: Moldova'nın geleceğini Avrasya Ekonomik Birliği'nde görüyoruz
Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul, Moldova'nın geleceğini Avrasya Ekonomik Birliği'nde gördüklerini açıkladı.
Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul yaptığı açıklamada, Moldova'nın geleceğini ilişkilerin ulusal çıkarlar, karşılıklı anlayış, saygı ve destek temelinde inşa edildiği Avrasya Ekonomik Birliği'nde gördüğünü söyledi.
Gutsul açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Son olarak şunu belirtmek isterim ki geleceğimizi tam olarak burada, ilişkilerin ulusal çıkarlar, karşılıklı anlayış, karşılıklı saygı ve destek temelinde inşa edildiği Avrasya Ekonomik Birliği'nde görüyoruz. Yabancı bürokrasinin sultası altında değil.
Gutsul ayrıca yakında Moldova'ya döneceğini ve Kişinev'deki yetkililerden nasıl bir tepkiyle karşılaşacağını bilmediğini belirterek, “Gagavuzya üzerinde şu anda uygulanan baskıya dikkat çekmek istiyorum, bu daha önce hiç olmamıştı” cümlelerini kaydetti.