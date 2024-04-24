https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/gagavuzya-ozerk-bolgesi-lideri-gutsul-moldovanin-gelecegini-avrasya-ekonomik-birliginde-goruyoruz-1083110550.html

Gagavuzya Özerk Bölgesi lideri Gutsul: Moldova'nın geleceğini Avrasya Ekonomik Birliği'nde görüyoruz

Gagavuzya Özerk Bölgesi lideri Gutsul: Moldova'nın geleceğini Avrasya Ekonomik Birliği'nde görüyoruz

Sputnik Türkiye

Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul, Moldova'nın geleceğini Avrasya Ekonomik Birliği'nde gördüklerini açıkladı. 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T16:04+0300

2024-04-24T16:04+0300

2024-04-24T16:04+0300

dünya

gagavuzya özerk cumhuriyeti

gagavuz türkleri

gagavuzya

yevgeniya gutsul

avrasya ekonomik birliği (aeb)

moldova

kişinev

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Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul yaptığı açıklamada, Moldova'nın geleceğini ilişkilerin ulusal çıkarlar, karşılıklı anlayış, saygı ve destek temelinde inşa edildiği Avrasya Ekonomik Birliği'nde gördüğünü söyledi.Gutsul açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Gutsul ayrıca yakında Moldova'ya döneceğini ve Kişinev'deki yetkililerden nasıl bir tepkiyle karşılaşacağını bilmediğini belirterek, “Gagavuzya üzerinde şu anda uygulanan baskıya dikkat çekmek istiyorum, bu daha önce hiç olmamıştı” cümlelerini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240308/moldovaya-donen-gagavuzya-baskani-gutsul-rusya-moldovanin-dusmani-degil-1081519998.html

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gagavuzya özerk cumhuriyeti, gagavuz türkleri, gagavuzya, yevgeniya gutsul, avrasya ekonomik birliği (aeb), moldova, kişinev