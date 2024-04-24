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Emre Belözoğlu: Sosyal medyanın benim için hiçbir anlamı yok
Emre Belözoğlu: Sosyal medyanın benim için hiçbir anlamı yok
Sputnik Türkiye
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, “Sosyal medyanın benim için hiçbir anlamı yok. Gerçek olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir karşılığı olmadan bir lağım... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T02:45+0300
2024-04-24T02:45+0300
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emre belözoğlu
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş'la 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ilk yarısında üst düzey bir futbol oynadıklarını söyledi.Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak başladı.Bu özel günde MKE Ankaragücü taraftarına galibiyeti hediye etmek için sahaya çıktıklarını vurgulayan Belözoğlu, "Taraftarımızın desteği, arzusu takıma net şekilde yansıdı. Elinden geleni yapmaya çalışan oyuncu grubu vardı. Oyuncularımın bugünkü performansından dolayı gurur duyuyorum. Karşımızda çok iyi bir camia, iyi oyuncular vardı. Oyun üstünlüğü bizdeydi. Skoru bulamadık. Çok net pozisyonlarımız var, Bahadır hiç zorlanmadı. Bu oyuncu gurubunun geliştiğini görmek beni mutlu ediyor. Oyunun galibi net şekilde bizdik, skor olarak ümidimiz devam ediyor, İstanbul'da turu geçeceğimizi ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.Belözoğlu, Morutan'ın sakatlığının ciddi gözüktüğünü ve aşil tendonunun kopup kopmadığının MR'dan sonra belli olacağını belirtti.İlk yarıdaki oyunlarını öven Belözoğlu, "Yüksek seviye, elit bir oyun oynadık. Dünyanın en iyi takımları bile 90 dakika oynayamıyor. Karşımızda çok özel bir takım vardı. Oyuncu içinde bazı değişiklikler yaptık. Başladığımızla bitirdiğimiz takım arasında farklılıklar vardı, maçın her anını yaşadık. İkinci yarı gel gitler vardı ama ilk yarı çok net oyunu domine ettik. Oyuna 90 dakika hükmetmek kolay değildir. İzleyenlere keyif veren bir oyun oynadık. Kazanan biz olmalıydık" dedi.'Türk polisinden şikayetçi olmam'Maçlardan sonra soyunma odası koridorlarının kalabalık olmasını eleştiren Belözoğlu, "Türk polisinden şikayetçi olmam. Özel güvenlik var, polis var. Maç bitiyor, içeri girmeye çalışırken yoğunluk oluşuyor. Koridorların bu kadar kalabalık olmasına gerek yok. Geçmişte Türk futbolunda nahoş hadiseler yaşandı. Ama bu kalabalıktan rahatsızım. Oyuncuyla bile konuşurken, soyunma odasına giderken yan yana gelecek durumum olmuyor kalabalıktan" diye konuştu.'Benim için hiç değeri yok'Sosyal medyada oyuncusu Flips'in eleştirilmesinin sorulması üzerine Belözoğlu, şu cevabı verdi:Beşiktaş'ın devre arasında 25 milyon avroya transfer yaptığını, MKE Ankaragücü'nün ise toplam 13 milyon euro'ya kurulduğunu vurgulayan Belözoğlu, "Oyuncularımın bugün eleştirilecek bir şeyi yoktu. Ayrılık mesajı vermedim. 1 yıl daha kontratım var. Oyuncu performansını sosyal medyadan değerlendirecek kadar kendimi bilgisiz görmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.Yabancı VAR hakemlerinin de Türk futboluna zarar vereceğini savunan Belözoğlu, "Hakemlerimizin üzerinde ilerleyen süreçte olumsuz etki bırakacak. Hakemler de bu güvensizliği TFF ve kamuoyundan hissediyor. Hakemleri dışarıdan bir bütün olarak görmüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
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mke ankaragücü, emre belözoğlu, beşiktaş, beşiktaş, maç, sosyal medya
mke ankaragücü, emre belözoğlu, beşiktaş, beşiktaş, maç, sosyal medya

Emre Belözoğlu: Sosyal medyanın benim için hiçbir anlamı yok

02:45 24.04.2024
© İHA / CEM GEÇİMMKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
© İHA / CEM GEÇİM
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, “Sosyal medyanın benim için hiçbir anlamı yok. Gerçek olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir karşılığı olmadan bir lağım çukuru olduğunu düşünüyorum” dedi.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş'la 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ilk yarısında üst düzey bir futbol oynadıklarını söyledi.
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak başladı.
Bu özel günde MKE Ankaragücü taraftarına galibiyeti hediye etmek için sahaya çıktıklarını vurgulayan Belözoğlu, "Taraftarımızın desteği, arzusu takıma net şekilde yansıdı. Elinden geleni yapmaya çalışan oyuncu grubu vardı. Oyuncularımın bugünkü performansından dolayı gurur duyuyorum. Karşımızda çok iyi bir camia, iyi oyuncular vardı. Oyun üstünlüğü bizdeydi. Skoru bulamadık. Çok net pozisyonlarımız var, Bahadır hiç zorlanmadı. Bu oyuncu gurubunun geliştiğini görmek beni mutlu ediyor. Oyunun galibi net şekilde bizdik, skor olarak ümidimiz devam ediyor, İstanbul'da turu geçeceğimizi ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.
Belözoğlu, Morutan'ın sakatlığının ciddi gözüktüğünü ve aşil tendonunun kopup kopmadığının MR'dan sonra belli olacağını belirtti.
İlk yarıdaki oyunlarını öven Belözoğlu, "Yüksek seviye, elit bir oyun oynadık. Dünyanın en iyi takımları bile 90 dakika oynayamıyor. Karşımızda çok özel bir takım vardı. Oyuncu içinde bazı değişiklikler yaptık. Başladığımızla bitirdiğimiz takım arasında farklılıklar vardı, maçın her anını yaşadık. İkinci yarı gel gitler vardı ama ilk yarı çok net oyunu domine ettik. Oyuna 90 dakika hükmetmek kolay değildir. İzleyenlere keyif veren bir oyun oynadık. Kazanan biz olmalıydık" dedi.

'Türk polisinden şikayetçi olmam'

Maçlardan sonra soyunma odası koridorlarının kalabalık olmasını eleştiren Belözoğlu, "Türk polisinden şikayetçi olmam. Özel güvenlik var, polis var. Maç bitiyor, içeri girmeye çalışırken yoğunluk oluşuyor. Koridorların bu kadar kalabalık olmasına gerek yok. Geçmişte Türk futbolunda nahoş hadiseler yaşandı. Ama bu kalabalıktan rahatsızım. Oyuncuyla bile konuşurken, soyunma odasına giderken yan yana gelecek durumum olmuyor kalabalıktan" diye konuştu.

'Benim için hiç değeri yok'

Sosyal medyada oyuncusu Flips'in eleştirilmesinin sorulması üzerine Belözoğlu, şu cevabı verdi:
"Sosyal medya sizin için değerli olabilir ama benim için hiç değeri yok. Ankaragücü başımın tacı ama sosyal medya gerçek değil. Hiçbir karşılığı olmadan sosyal medya bir lağım çukuru. Flips elinden geleni yapmaya çalıştı. Eleştirilecek bir performansı yoktu. Sosyal medyada rahat şekilde eşimize, çocuğumuza küfür edecekler. Şikayetçi olunca da 'Aman hapse girmeyelim.' diye yalvaracaklar. Yok öyle bir şey. Bu ülkede bu düzelene kadar mücadele edeceğiz. Bu lağım çukuruyla mücadele edeceğiz sonuna kadar. Kastettiğim Ankaragücü taraftarı değil asla."
Beşiktaş'ın devre arasında 25 milyon avroya transfer yaptığını, MKE Ankaragücü'nün ise toplam 13 milyon euro'ya kurulduğunu vurgulayan Belözoğlu, "Oyuncularımın bugün eleştirilecek bir şeyi yoktu. Ayrılık mesajı vermedim. 1 yıl daha kontratım var. Oyuncu performansını sosyal medyadan değerlendirecek kadar kendimi bilgisiz görmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Yabancı VAR hakemlerinin de Türk futboluna zarar vereceğini savunan Belözoğlu, "Hakemlerimizin üzerinde ilerleyen süreçte olumsuz etki bırakacak. Hakemler de bu güvensizliği TFF ve kamuoyundan hissediyor. Hakemleri dışarıdan bir bütün olarak görmüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2024
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Emre Belözoğlu: 'Türk futbolunun selası okunmak üzere'
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