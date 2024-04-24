https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/danistay-baskani-yeniden-zeki-yigit-secildi-1083106510.html
Danıştay Başkanı yeniden Zeki Yiğit seçildi
Danıştay Başkanı yeniden Zeki Yiğit seçildi
Sputnik Türkiye
Danıştay Başkanı yeniden Zeki Yiğit seçildi. 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T14:35+0300
2024-04-24T14:35+0300
2024-04-24T14:35+0300
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Sputnik Türkiye
danıştay, başkan
danıştay, başkan
Danıştay Başkanı yeniden Zeki Yiğit seçildi
© AADanıştay
© AA
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Danıştay Başkanı yeniden Zeki Yiğit seçildi.