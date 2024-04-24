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Rusya: Dünya, ABD yüzünden Filistinlileri koruyamadı
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Moldovalı muhalif siyasetçi: AB, ülkemizi savaş alanına dönüştürmek istiyor
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Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu
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Zelenskiy: Batı Rusya’dan korkuyor
14:34
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Dünyanın en güçlü böceği Hakkari'de ortaya çıktı
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Çinli diplomat: ABD, Ukrayna’daki çatışmayı körüklemeyi bırakmalı
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CIA Şefi tarih verdi: Ukrayna mağlup olabilir
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İngiliz uzman Ukrayna ordusunu bekleyen tehlikeyi açıkladı
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Rus uzman: ABD, bu çatışmaya ihtiyaç duyuyor
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YENİ ŞEYLER REHBERİ
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Danıştay Başkanı yeniden Zeki Yiğit seçildi
Danıştay Başkanı yeniden Zeki Yiğit seçildi
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Danıştay Başkanı yeniden Zeki Yiğit seçildi. 24.04.2024, Sputnik Türkiye
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danıştay, başkan
danıştay, başkan

Danıştay Başkanı yeniden Zeki Yiğit seçildi

14:35 24.04.2024
© AADanıştay
Danıştay - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
© AA
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Danıştay Başkanı yeniden Zeki Yiğit seçildi.
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