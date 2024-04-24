https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/batan-kargo-gemisiyle-ilgili-yeni-gelisme-marmara-denizinde-bir-ceset-bulundu-1083112427.html

Batan kargo gemisiyle ilgili yeni gelişme: Marmara Denizi'nde bir ceset bulundu

Batan kargo gemisiyle ilgili yeni gelişme: Marmara Denizi'nde bir ceset bulundu

Sputnik Türkiye

Yaklaşık 2.5 ay önce batan Batuhan A. adlı kargo gemisinin kayıp mürettebatından birine ait olabileceği değerlendirilen bir erkek cesedi Bursa'nın Karacabey... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T16:39+0300

2024-04-24T16:39+0300

2024-04-24T16:39+0300

türkiye

batuhan a

batık

gemi

ceset

mürettebat

marmara denizi

imralı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/03/1081319998_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_180fc0a8341cf135af0c6c5e91abb815.jpg

Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deniz yüzeyinde ceset olduğunu fark etti.Kıyıya getirilen ve bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Cesedin, ilçeye bağlı Kurşunlu Mahallesi açıklarında yaklaşık 2.5 ay önce Batuhan A. adlı kargo gemisinin batması sonucu kaybolan mühendis Murat Çalışkan ya da stajyer Ahmet Atav'a ait olduğu değerlendiriliyor.Söz konusu cesedin kimlik tespiti için yakınlarından alınan DNA örnekleriyle karşılaştırma yapılacağı öğrenildi.Mürettebattan 4 kişinin cesetlerine ulaşılmıştıBalıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki Batuhan A adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.32'de Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında batmıştı.Kıyıdan 4 mil açıkta 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan kargo gemisinin sahibi Murat Altıntaş, kaptan Hasan Mehmet Uyanık, mühendis Murat Çalışkan, yağcı Hüseyin Tutuk, aşçı Zeynep Kılınç ve stajyer Ahmet Atav kaybolmuştu.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta yaptığı dalışta, gemide aşçı olarak çalışan Zeynep Kılınç'ın cesedine ulaşılmıştı. SAS komandosu dalgıçların 20 Şubat'taki dalışında da gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cesedi bulunmuştu. Geminin enkazındaki aramalar 1 Mart'ta sonlandırılmıştı.İmralı Adası açıklarında arama faaliyetini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 3 Mart'ta su yüzeyinde bir kişinin cansız bedenine ulaşmıştı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA eşleşmesi sonrasında cesedin Batuhan A adlı kargo gemisinin sahibi Murat Altıntaş'a ait olduğu belirlenmişti.Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 28 Mart'ta kıyıya erkek cesedi vurmuş, kimlik tespiti için başlatılan çalışmanın ardından cesedin kaptan Hasan Mehmet Uyanık'a ait olduğu belirlenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240306/imrali-adasi-aciklarinda-bulunan-cesedin-kime-ait-oldugu-ortaya-cikti-1081454238.html

türkiye

marmara denizi

imralı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

batuhan a, batık, gemi, ceset, mürettebat, marmara denizi, imralı