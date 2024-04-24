https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/batan-kargo-gemisiyle-ilgili-yeni-gelisme-marmara-denizinde-bir-ceset-bulundu-1083112427.html
Batan kargo gemisiyle ilgili yeni gelişme: Marmara Denizi'nde bir ceset bulundu
Batan kargo gemisiyle ilgili yeni gelişme: Marmara Denizi'nde bir ceset bulundu
Sputnik Türkiye
Yaklaşık 2.5 ay önce batan Batuhan A. adlı kargo gemisinin kayıp mürettebatından birine ait olabileceği değerlendirilen bir erkek cesedi Bursa'nın Karacabey... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T16:39+0300
2024-04-24T16:39+0300
2024-04-24T16:39+0300
türkiye
batuhan a
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gemi
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Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deniz yüzeyinde ceset olduğunu fark etti.Kıyıya getirilen ve bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Cesedin, ilçeye bağlı Kurşunlu Mahallesi açıklarında yaklaşık 2.5 ay önce Batuhan A. adlı kargo gemisinin batması sonucu kaybolan mühendis Murat Çalışkan ya da stajyer Ahmet Atav'a ait olduğu değerlendiriliyor.Söz konusu cesedin kimlik tespiti için yakınlarından alınan DNA örnekleriyle karşılaştırma yapılacağı öğrenildi.Mürettebattan 4 kişinin cesetlerine ulaşılmıştıBalıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki Batuhan A adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.32'de Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında batmıştı.Kıyıdan 4 mil açıkta 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan kargo gemisinin sahibi Murat Altıntaş, kaptan Hasan Mehmet Uyanık, mühendis Murat Çalışkan, yağcı Hüseyin Tutuk, aşçı Zeynep Kılınç ve stajyer Ahmet Atav kaybolmuştu.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta yaptığı dalışta, gemide aşçı olarak çalışan Zeynep Kılınç'ın cesedine ulaşılmıştı. SAS komandosu dalgıçların 20 Şubat'taki dalışında da gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cesedi bulunmuştu. Geminin enkazındaki aramalar 1 Mart'ta sonlandırılmıştı.İmralı Adası açıklarında arama faaliyetini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 3 Mart'ta su yüzeyinde bir kişinin cansız bedenine ulaşmıştı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA eşleşmesi sonrasında cesedin Batuhan A adlı kargo gemisinin sahibi Murat Altıntaş'a ait olduğu belirlenmişti.Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 28 Mart'ta kıyıya erkek cesedi vurmuş, kimlik tespiti için başlatılan çalışmanın ardından cesedin kaptan Hasan Mehmet Uyanık'a ait olduğu belirlenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240306/imrali-adasi-aciklarinda-bulunan-cesedin-kime-ait-oldugu-ortaya-cikti-1081454238.html
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batuhan a, batık, gemi, ceset, mürettebat, marmara denizi, imralı
batuhan a, batık, gemi, ceset, mürettebat, marmara denizi, imralı
Batan kargo gemisiyle ilgili yeni gelişme: Marmara Denizi'nde bir ceset bulundu
Yaklaşık 2.5 ay önce batan Batuhan A. adlı kargo gemisinin kayıp mürettebatından birine ait olabileceği değerlendirilen bir erkek cesedi Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında bulundu.
Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deniz yüzeyinde ceset olduğunu fark etti.
Kıyıya getirilen ve bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Cesedin, ilçeye bağlı Kurşunlu Mahallesi açıklarında yaklaşık 2.5 ay önce Batuhan A. adlı kargo gemisinin batması sonucu kaybolan mühendis Murat Çalışkan ya da stajyer Ahmet Atav'a ait olduğu değerlendiriliyor.
Söz konusu cesedin kimlik tespiti için yakınlarından alınan DNA örnekleriyle karşılaştırma yapılacağı öğrenildi.
Mürettebattan 4 kişinin cesetlerine ulaşılmıştı
Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki Batuhan A adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.32'de Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında batmıştı.
Kıyıdan 4 mil açıkta 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan kargo gemisinin sahibi Murat Altıntaş, kaptan Hasan Mehmet Uyanık, mühendis Murat Çalışkan, yağcı Hüseyin Tutuk, aşçı Zeynep Kılınç ve stajyer Ahmet Atav kaybolmuştu.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta yaptığı dalışta, gemide aşçı olarak çalışan Zeynep Kılınç'ın cesedine ulaşılmıştı. SAS komandosu dalgıçların 20 Şubat'taki dalışında da gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cesedi bulunmuştu. Geminin enkazındaki aramalar 1 Mart'ta sonlandırılmıştı.
İmralı Adası açıklarında arama faaliyetini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 3 Mart'ta su yüzeyinde bir kişinin cansız bedenine ulaşmıştı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA eşleşmesi sonrasında cesedin Batuhan A adlı kargo gemisinin sahibi Murat Altıntaş'a ait olduğu belirlenmişti.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 28 Mart'ta kıyıya erkek cesedi vurmuş, kimlik tespiti için başlatılan çalışmanın ardından cesedin kaptan Hasan Mehmet Uyanık'a ait olduğu belirlenmişti.