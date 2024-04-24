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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/abd-israil-ordusuna-yaptirim-kararini-askiya-aldi-1083114055.html
ABD, İsrail ordusuna yaptırım kararını askıya aldı
ABD, İsrail ordusuna yaptırım kararını askıya aldı
Sputnik Türkiye
ABD yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'da yaptığı insan hakları ihlalleriyle gündeme gelen İsrail ordusuna bağlı Netzah Yehuda taburuna ‘şimdilik’... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T17:11+0300
2024-04-24T17:11+0300
israil- filistin çatışması
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israil ordusu (idf)
ultra ortodoks yahudi
batı şeria
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İsrail'in Ynet internet sitesinin haberine göre, İsrailli yetkililer, Yahudi hahamların güdümündeki Netzah Yehuda taburuna ABD'nin şimdilik yaptırım uygulamayacağını düşündüklerini belirtti.Yetkililer, ABD yönetiminin yaptırımı şimdilik uygulamaması yönündeki olası kararının, İsrail'de siyasi yelpazenin tüm kesimlerinden gelen baskının bir sonucu olabileceğini ifade etti.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçen hafta Batı Şeria'da barış, güvenlik ve istikrarı baltalayan kişileri hedef alan yeni vize kısıtlama politikası uygulanacağını belirterek, yaptırım uygulanan kişilerin birinci dereceden akrabalarının da kısıtlamalara tabi olabileceğini ifade etmişti.İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Ganzt’ın pazartesi günü Washington'un İsrail ordusundaki bir tabura yaptırım kararı planının yeniden gözden geçirilmesini isteğini Blinken'a aktardığı bildirilmişti.İsrail'in Walla haber sitesinde yer alan haberde de ABD'nin Batı Şeria'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle ‘Netzah Yehuda’ taburuna yaptırım uygulamayı planladığı iddia edilmişti.Netzah Yehuda taburu nedir?Ultra-Ortodoks Yahudiler için oluşturulan Netzah Yehuda taburu üyelerinin tamamı erkeklerden oluşurken, Filistin karşıtı aşırı sağcı Yahudi yerleşimcilerden oluşan ve ‘Tepe gençliği’ adıyla bilinen fanatik gençlerin katıldığı tabur olarak dikkati çekiyor.İsrail ordusuna bağlı bu tabur, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı çok sayıda şiddet, hak ihlali ve orantısız güç kullanılan olaya karışmakla suçlanıyor.Netzah Yahuda taburu, 12 Ocak 2022'de Batı Şeria'da ABD vatandaşı Filistinli Ömer Esad'ı gözaltına aldıktan sonra fenalaştığı halde ölüme terk etmesi üzerine ABD'nin merceğine girmişti.ABD vatandaşının ölümüne ilişkin soruşturma raporundaki Netzah Yehuda Taburu Komutanı ve olaya karışan birimden sorumlu diğer askerler hakkında disiplin cezası verilmesine rağmen Washington "bu davada kapsamlı bir ceza soruşturması ve tam hesap verebilirlik talep ettiğini" açıklamıştı.Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, bu tabur Filistinli sivillere karşı uyguladığı çok sayıda şiddet olayı nedeniyle Ocak 2023'te Batı Şeria'dan işgal altındaki Golan Tepeleri'ne taşınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/cumhurbaskani-erdogan-israil-filistinlilere-uyguladigi-zulmun-bedelini-mutlaka-bir-gun-odeyecek-1082978704.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), ultra ortodoks yahudi, batı şeria, filistin, filistin sorunu, abd, antony blinken
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), ultra ortodoks yahudi, batı şeria, filistin, filistin sorunu, abd, antony blinken

ABD, İsrail ordusuna yaptırım kararını askıya aldı

17:11 24.04.2024
© AFP 2023 / JALAA MAREYİsrail ordusu Gazze Filistin savaş çatışma asker
İsrail ordusu Gazze Filistin savaş çatışma asker - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
© AFP 2023 / JALAA MAREY
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ABD yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'da yaptığı insan hakları ihlalleriyle gündeme gelen İsrail ordusuna bağlı Netzah Yehuda taburuna ‘şimdilik’ yaptırım uygulamayacağı iddia edildi.
İsrail'in Ynet internet sitesinin haberine göre, İsrailli yetkililer, Yahudi hahamların güdümündeki Netzah Yehuda taburuna ABD'nin şimdilik yaptırım uygulamayacağını düşündüklerini belirtti.
Yetkililer, ABD yönetiminin yaptırımı şimdilik uygulamaması yönündeki olası kararının, İsrail'de siyasi yelpazenin tüm kesimlerinden gelen baskının bir sonucu olabileceğini ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçen hafta Batı Şeria'da barış, güvenlik ve istikrarı baltalayan kişileri hedef alan yeni vize kısıtlama politikası uygulanacağını belirterek, yaptırım uygulanan kişilerin birinci dereceden akrabalarının da kısıtlamalara tabi olabileceğini ifade etmişti.
İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Ganzt’ın pazartesi günü Washington'un İsrail ordusundaki bir tabura yaptırım kararı planının yeniden gözden geçirilmesini isteğini Blinken'a aktardığı bildirilmişti.
İsrail'in Walla haber sitesinde yer alan haberde de ABD'nin Batı Şeria'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle ‘Netzah Yehuda’ taburuna yaptırım uygulamayı planladığı iddia edilmişti.

Netzah Yehuda taburu nedir?

Ultra-Ortodoks Yahudiler için oluşturulan Netzah Yehuda taburu üyelerinin tamamı erkeklerden oluşurken, Filistin karşıtı aşırı sağcı Yahudi yerleşimcilerden oluşan ve ‘Tepe gençliği’ adıyla bilinen fanatik gençlerin katıldığı tabur olarak dikkati çekiyor.
İsrail ordusuna bağlı bu tabur, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı çok sayıda şiddet, hak ihlali ve orantısız güç kullanılan olaya karışmakla suçlanıyor.
Netzah Yahuda taburu, 12 Ocak 2022'de Batı Şeria'da ABD vatandaşı Filistinli Ömer Esad'ı gözaltına aldıktan sonra fenalaştığı halde ölüme terk etmesi üzerine ABD'nin merceğine girmişti.
ABD vatandaşının ölümüne ilişkin soruşturma raporundaki Netzah Yehuda Taburu Komutanı ve olaya karışan birimden sorumlu diğer askerler hakkında disiplin cezası verilmesine rağmen Washington "bu davada kapsamlı bir ceza soruşturması ve tam hesap verebilirlik talep ettiğini" açıklamıştı.
Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, bu tabur Filistinli sivillere karşı uyguladığı çok sayıda şiddet olayı nedeniyle Ocak 2023'te Batı Şeria'dan işgal altındaki Golan Tepeleri'ne taşınmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’yi Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde kabul etti. İkili arasında görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2024
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