https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/3-universiteye-62-akademisyen-alinacak-1083081664.html

3 üniversiteye 62 akademisyen alınacak

3 üniversiteye 62 akademisyen alınacak

Sputnik Türkiye

Alanya Üniversitesi 20 akademisyen, Fenerbahçe Üniversitesi 17 akademisyen, Özyeğin Üniversitesi 25 akademisyen alacak 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T02:56+0300

2024-04-24T02:56+0300

2024-04-24T02:56+0300

türkiye

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özyeğin üniversitesi

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fenerbahçe üniversitesi

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 3 üniversitenin farklı fakülte ve bölümlerine toplamda 62 akademisyen alınacak.Alanya Üniversitesi, 5 profesör, 9 doktor öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi istihdam edecek.Söz konusu ilana bugün başlayacak başvurular, 8 Mayıs'a kadar devam edecek. Başvurular şahsen ve posta yoluyla üniversiteye yapılabilecek. Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar, üniversitenin www.alanyauniversity.edu.tr web adresinden yayınlanacak.Fenerbahçe Üniversitesi 17 akademisyen alacakFenerbahçe Üniversitesi'ne 2 profesör, 7 doktor öğretim üyesi ve 8 araştırma görevlisi alınacak. İlana başvuracak adaylar için başvurular bugün başlayacak ve 8 Mayıs'a kadar devam edecek.Adaylar, başvurularını belirlenen tarihlerde akademikbasvuru@fbu.edu.tr adresinden yapabilecek. Şahsen ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.Özyeğin Üniversitesi 25 akademisyen alacakÖzyeğin Üniversitesi, çeşitli fakülte ve bölümlerine 3 profesör, 2 doçent, 1 doktor öğretim üyesi, 10 öğretim görevlisi ve 9 araştırma görevlisi alacak.Öğretim üyesi ilanı için başvurular bugün başlayacak ve 9 Mayıs mesai bitimine kadar e-posta yoluyla ik@ozyegin.edu.tr adresine yapılabilecek. Posta yoluyla ya da şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.Öğretim elemanı kadrosu için başvuru tarihleri ayrı ayrı belirtilmiş olup ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar, üniversitenin https://www.ozyegin.edu.tr web adresinden yayımlanacak.

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