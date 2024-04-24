Cep telefonları kullanıcıları 'dinliyor' mu? Reklamlar buna göre karşımıza çıkıyor mu?

“Petrolde biliyorsunuz işlerseniz içinden benzin çıkıyor. Polimer vs. üretilebiliyor. Veri de aslında böyle. Veri ile doğru işi yapmayı bilirseniz bir altın madeni. Ama bazen insana manasız gelebilecek veya insanı farklı yerlere sürükleyecek çıktılar da sunabilir veriler. Veriyi iyi okumak çok önemli. Belki bu dönemi 2019 öncesi ve sonrası olarak ayırmak önemli olabilir. 2019 öncesi Türkiye’de verinin nasıl kullanılacağıyla ilgili kanuni zorunluluk veya kullanıcı nezdinde verinin korunmasıyla ilgili herhangi bir kanun yoktu. Fakat 2018-2019 sonrasında hem devlet destekli KVKK geldi, hem de ilk adımı ios kullanıcılarına Apple sunarak attı. Telefondan veya Safari tarayıcıdan girmek istediğinizde kullanıcı olarak reklam alıp almak istemediğinizi sordu ve konuyu kapattı. Eğer siz izin vermiyorsanız hiçbir şekilde reklam görmüyorsunuz. Eğer izin verirseniz analiz edilebiliyor, hedeflenebiliyor ve reklam alabiliyorsunuz.

2019 öncesi hayatımız çok kolaydı ve veriyle istediğimiz işi yapabiliyorduk. 2019’dan bu geldiğimiz döneme kadar verinin neredeyse yüzde 70’ini kullanabilir haldeyiz. Yüzde 100’ünü hala okuyabiliyoruz ama bazı pazarlama kanallarında hedefleyemiyor veya kullanıcı ile ilişkilendiremiyoruz. 2023 Haziran ayında ise bu olay Android kullanıcıları için fakat sadece web için geçerli oldu. Herhangi bir Chrome tarayıcı kullanırken mesela çerez uygulamaları çıkıyor. İzin vermezseniz firma sizin bilgilerinizi işleyemiyor. Veriyi toplayabiliyor ama hangi kullanıcıdan geldiğini bilmiyor, sizinle ilişkilendiremiyor.”