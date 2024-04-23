https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/uskudar-samandira-metro-hattinda-ariza-27-saattir-giderilemedi-1083055177.html
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda arıza: '27 saattir giderilemedi'
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda arıza: '27 saattir giderilemedi'
Sputnik Türkiye
M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün sabah meydana gelen ve yaklaşık 27 saattir giderilmediği belirtirlen arıza nedeniyle seferlerin gecikmeli olarak... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T11:40+0300
2024-04-23T11:40+0300
2024-04-23T11:40+0300
türkiye
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istanbul
metro istanbul
arıza
teknik arıza
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M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün saat 06.00 itibarıyla başlayan aksaklığın devam ettiği aktarıldı.Metro İstanbul'un dün 'teknik arıza' olarak açıkladığı ve gece saatlerinde 'zorunlu bakım çalışması' şeklinde nitelendirdiği problem nedeniyle seferler Atunizade istasyonunda aktarmalı olarak sürdürülüyor.Bugün de sürmesi beklenen çalışmalar nedeniyle Üsküdar-Altunizade istasyonları arasındaki seferler, 20-25 dakika aralıklarla gerçekleştiriliyor.Seferlerin gecikmeli olarak yapılması nedeniyle güvenlik görevlileri ile yolcular arasında zaman zaman tartışmalar yaşandığı belirtilirken Altunizade-Üsküdar istasyonları arasında her iki yönde İETT otobüsleriyle ring seferleri düzenleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/bakan-simsek-locals-sozlerine-aciklik-getirdi-1083053805.html
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metro, istanbul, metro istanbul, arıza, teknik arıza
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda arıza: '27 saattir giderilemedi'
M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün sabah meydana gelen ve yaklaşık 27 saattir giderilmediği belirtirlen arıza nedeniyle seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı kaydedildi.
M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün saat 06.00 itibarıyla başlayan aksaklığın devam ettiği aktarıldı.
Metro İstanbul'un dün 'teknik arıza' olarak açıkladığı ve gece saatlerinde 'zorunlu bakım çalışması' şeklinde nitelendirdiği problem nedeniyle seferler Atunizade istasyonunda aktarmalı olarak sürdürülüyor.
Bugün de sürmesi beklenen çalışmalar nedeniyle Üsküdar-Altunizade istasyonları arasındaki seferler, 20-25 dakika aralıklarla gerçekleştiriliyor.
Seferlerin gecikmeli olarak yapılması nedeniyle güvenlik görevlileri ile yolcular arasında zaman zaman tartışmalar yaşandığı belirtilirken Altunizade-Üsküdar istasyonları arasında her iki yönde İETT otobüsleriyle ring seferleri düzenleniyor.