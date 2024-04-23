https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/tarih-verildi-raki-fiyatlarina-zam-geliyor-1083075284.html

Tarih verildi: Rakı fiyatlarına zam geliyor

Tarih verildi: Rakı fiyatlarına zam geliyor

Sputnik Türkiye

ürkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, rakı fiyatlarına 26 Nisan Cuma günü zam geleceğini belirterek, zam oranını yüzde 17 olarak duyurdu. 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T20:53+0300

2024-04-23T20:53+0300

2024-04-23T20:55+0300

türkiye

rakı

rakı

rakı

sahte rakı

yeni rakı

erol dündar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104144/29/1041442961_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_0ccb788980b12660d401acf567b8f08f.jpg

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından rakıya zam geleceğini duyurdu. Aybaş, rakı fiyatlarındaki artış için beklenen zam oranının yüzde 17 olacağını belirterek, zam için tarih de verdi:Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar da rakı fiyatlarına maliyet zammı geleceğini açıkadı. Dündar sosyal medya platformu X üzerinden konuya ilişkin yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240108/raki-ve-biraya-dev-zam-70ligin-fiyati-bin-tlye-dayandi-bira-sarap-fiyatina-satiliyor-1079420703.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rakı, rakı, rakı, sahte rakı, yeni rakı, erol dündar