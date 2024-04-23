https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/tarih-verildi-raki-fiyatlarina-zam-geliyor-1083075284.html
Tarih verildi: Rakı fiyatlarına zam geliyor
Tarih verildi: Rakı fiyatlarına zam geliyor
Sputnik Türkiye
ürkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, rakı fiyatlarına 26 Nisan Cuma günü zam geleceğini belirterek, zam oranını yüzde 17 olarak duyurdu. 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T20:53+0300
2024-04-23T20:53+0300
2024-04-23T20:55+0300
türkiye
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Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından rakıya zam geleceğini duyurdu. Aybaş, rakı fiyatlarındaki artış için beklenen zam oranının yüzde 17 olacağını belirterek, zam için tarih de verdi:Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar da rakı fiyatlarına maliyet zammı geleceğini açıkadı. Dündar sosyal medya platformu X üzerinden konuya ilişkin yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240108/raki-ve-biraya-dev-zam-70ligin-fiyati-bin-tlye-dayandi-bira-sarap-fiyatina-satiliyor-1079420703.html
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rakı, rakı, rakı, sahte rakı, yeni rakı, erol dündar
Tarih verildi: Rakı fiyatlarına zam geliyor
20:53 23.04.2024 (güncellendi: 20:55 23.04.2024)
ürkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, rakı fiyatlarına 26 Nisan Cuma günü zam geleceğini belirterek, zam oranını yüzde 17 olarak duyurdu.
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından rakıya zam geleceğini duyurdu.
Aybaş, rakı fiyatlarındaki artış için beklenen zam oranının yüzde 17 olacağını belirterek, zam için tarih de verdi:
"Rakı zammına hazır mıyız ? Cuma günü yüzde 17 zam geçişi bekleniyor."
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar da rakı fiyatlarına maliyet zammı geleceğini açıkadı.
Dündar sosyal medya platformu X üzerinden konuya ilişkin yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Önümüzdeki günlerde rakıya maliyet zam geçişi bekleniyor. Yüzde 10 ile 20 arasında."