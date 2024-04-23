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Şevket Çoruh Arka Sokaklar'a geri mi dönüyor?
Şevket Çoruh Arka Sokaklar'a geri mi dönüyor?
Sputnik Türkiye
Arka Sokaklar dizisinin 19'uncu sezonunda diziye dönmesi için Şevket Çoruh'a teklif götürüldüğü ve oyuncuyla görüşmelerin başladığı iddia edildi. 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T17:08+0300
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yaşam
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arka sokaklar
dizi
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oyuncu
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Gazeteci Birsen Altuntaş, Mesut rolüyle Arka Sokaklar'a dönmesi için oyuncu Şevket Çoruh'a bir kez daha teklif götürüldüğünü yazdı. Daha önce de diziye dönmesi için birçok kez teklif götürülen Çoruh ile yeniden görüşmeler başladığı bilgisi Altuntaş'ın haberinde yer aldı.Yakın zamanda hayatını kaybeden sinemacı Türker İnanoğlu’nun imza attığı diziyi sezon başında D Media 42 bölümlüğüne kiralamıştı. Arka Sokaklar’ın 19. sezonunun da çekilmesi gündemde.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220723/arka-sokaklarda-ayrilik-mesut-komiser-veda-ediyor-1059046802.html
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Şevket Çoruh Arka Sokaklar'a geri mi dönüyor?

17:08 23.04.2024 (güncellendi: 17:49 23.04.2024)
© SputnikŞevket Çoruh
Şevket Çoruh - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
© Sputnik
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Arka Sokaklar dizisinin 19'uncu sezonunda diziye dönmesi için Şevket Çoruh'a teklif götürüldüğü ve oyuncuyla görüşmelerin başladığı iddia edildi.
Gazeteci Birsen Altuntaş, Mesut rolüyle Arka Sokaklar'a dönmesi için oyuncu Şevket Çoruh'a bir kez daha teklif götürüldüğünü yazdı. Daha önce de diziye dönmesi için birçok kez teklif götürülen Çoruh ile yeniden görüşmeler başladığı bilgisi Altuntaş'ın haberinde yer aldı.
Yakın zamanda hayatını kaybeden sinemacı Türker İnanoğlu’nun imza attığı diziyi sezon başında D Media 42 bölümlüğüne kiralamıştı. Arka Sokaklar’ın 19. sezonunun da çekilmesi gündemde.
Arka Sokaklar - Boğaç Aksoy - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
YAŞAM
Arka Sokaklar'da ayrılık: 'Mesut Komiser veda ediyor'
23 Temmuz 2022, 13:19
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