https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/sevket-coruh-arka-sokaklara-geri-mi-donuyor-1083068219.html

Şevket Çoruh Arka Sokaklar'a geri mi dönüyor?

Şevket Çoruh Arka Sokaklar'a geri mi dönüyor?

Sputnik Türkiye

Arka Sokaklar dizisinin 19'uncu sezonunda diziye dönmesi için Şevket Çoruh'a teklif götürüldüğü ve oyuncuyla görüşmelerin başladığı iddia edildi. 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T17:08+0300

2024-04-23T17:08+0300

2024-04-23T17:49+0300

yaşam

şevket çoruh

arka sokaklar

dizi

geri dönüş

oyuncu

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Gazeteci Birsen Altuntaş, Mesut rolüyle Arka Sokaklar'a dönmesi için oyuncu Şevket Çoruh'a bir kez daha teklif götürüldüğünü yazdı. Daha önce de diziye dönmesi için birçok kez teklif götürülen Çoruh ile yeniden görüşmeler başladığı bilgisi Altuntaş'ın haberinde yer aldı.Yakın zamanda hayatını kaybeden sinemacı Türker İnanoğlu’nun imza attığı diziyi sezon başında D Media 42 bölümlüğüne kiralamıştı. Arka Sokaklar’ın 19. sezonunun da çekilmesi gündemde.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20220723/arka-sokaklarda-ayrilik-mesut-komiser-veda-ediyor-1059046802.html

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