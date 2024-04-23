https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/rusya-abd-disisleri-bakanligi-tarafimiza-yonelik-asilsiz-suclamalarla-saldirilarda-bulunuyor-1083077914.html
Rusya: ABD Dışişleri Bakanlığı tarafımıza yönelik asılsız suçlamalarla saldırılarda bulunuyor
Rusya: ABD Dışişleri Bakanlığı tarafımıza yönelik asılsız suçlamalarla saldırılarda bulunuyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'ya yönelik hiç bir kanıta dayanmayan suçlamarla saldırılarılarda bulunduğunu belirtti. 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T21:55+0300
2024-04-23T21:55+0300
2024-04-23T21:56+0300
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abd dışişleri bakanlığı
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Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın dünyadaki insan hakları durumuna ilişkin raporda, Rusya'ya yönelik hiç bir kanıta dayanmayan saldırılarda bulunduğu belirtildi.Açıklamada, “Rusya'ya yönelik saldırılar, büyük ölçüde Ukrayna'daki özel askeri operasyonun meşruiyetinin sorgulanması ve Rus Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğine dair kanıtlanmamış iddialardan ibaret” denildi.Büyükelçiliğin söz konusu suçlamaları kategorik olarak reddettiği belirtilerek, bunun Washington'un Rusya'daki iç siyasi durumu sarsmak için insan hakları kartını oynadığı ilk çaba olmadığına dikkat çekildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20210318/rusyanin-Washington-buyukelciligi-abdnin-secimlere-mudahale-suclamalari-mesnetsiz-1044055675.html
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rusya, abd, rusya'nın washington büyükelçiliği, abd dışişleri bakanlığı
rusya, abd, rusya'nın washington büyükelçiliği, abd dışişleri bakanlığı
Rusya: ABD Dışişleri Bakanlığı tarafımıza yönelik asılsız suçlamalarla saldırılarda bulunuyor
21:55 23.04.2024 (güncellendi: 21:56 23.04.2024)
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'ya yönelik hiç bir kanıta dayanmayan suçlamarla saldırılarılarda bulunduğunu belirtti.
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın dünyadaki insan hakları durumuna ilişkin raporda, Rusya'ya yönelik hiç bir kanıta dayanmayan saldırılarda bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, “Rusya'ya yönelik saldırılar, büyük ölçüde Ukrayna'daki özel askeri operasyonun meşruiyetinin sorgulanması ve Rus Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğine dair kanıtlanmamış iddialardan ibaret” denildi.
Büyükelçiliğin söz konusu suçlamaları kategorik olarak reddettiği belirtilerek, bunun Washington'un Rusya'daki iç siyasi durumu sarsmak için insan hakları kartını oynadığı ilk çaba olmadığına dikkat çekildi.