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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/malezya-donanmasina-ait-2-helikopter-havada-carpisti-10-olu-1083052225.html
Malezya donanmasına ait 2 helikopter havada çarpıştı: 10 ölü
Malezya donanmasına ait 2 helikopter havada çarpıştı: 10 ölü
Sputnik Türkiye
Malezya'da geçit töreni provası sırasında 2 askeri helikopterin çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. 23.04.2024, Sputnik Türkiye
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Malezya Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, donanmanın 90'ıncı yıl dönümü kutlamaları için Perak eyaletinde geçit töreni provası kapsamında eğitim uçuşu gerçekleştiren 2 helikopter havada çarpıştı.Donanmaya ait bir üste gerçekleşen kazada helikopterlerde bulunan 10 görevli yaşamını yitirdi.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, kazaya neyin sebep olduğuna ilişkin soruşturma başlatılacağını duyurdu.
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Malezya'da iki askeri helikopter havada çarpıştı: 10 ölü
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malezya, helikopter, helikopter kazası, kaza, donanma, yıldönümü, kutlama, video, видео
malezya, helikopter, helikopter kazası, kaza, donanma, yıldönümü, kutlama, video, видео

Malezya donanmasına ait 2 helikopter havada çarpıştı: 10 ölü

10:36 23.04.2024 (güncellendi: 10:41 23.04.2024)
© İHA
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Malezya'da geçit töreni provası sırasında 2 askeri helikopterin çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.
Malezya Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, donanmanın 90'ıncı yıl dönümü kutlamaları için Perak eyaletinde geçit töreni provası kapsamında eğitim uçuşu gerçekleştiren 2 helikopter havada çarpıştı.
Donanmaya ait bir üste gerçekleşen kazada helikopterlerde bulunan 10 görevli yaşamını yitirdi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, kazaya neyin sebep olduğuna ilişkin soruşturma başlatılacağını duyurdu.
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