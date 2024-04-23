https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/fransada-pkknin-finanse-edilmesiyle-baglantili-8-kisi-gozaltina-alindi-1083078801.html

Fransa'da PKK'nın finanse edilmesiyle bağlantılı 8 kişi gözaltına alındı

Fransa'da PKK'nın finanse edilmesiyle bağlantılı 8 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Fransa'da PKK'yı finanse ettikleri gerekçesiyle 3 vilayette toplam 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T23:45+0300

2024-04-23T23:45+0300

2024-04-23T23:45+0300

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Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı'ndan (Pnat), AA muhabirine yapılan açıklamaya göre, Paris Adli Mahkemesi'nin terörle mücadele birimi, 2020-2024 yıllarında PKK ile bağlantılı suçlarla ilgili soruşturma başlattı.Soruşturma, 'terör eylemi hazırlığı amacıyla bir suç grubuna katılmak', 'terör örgütünü finanse etmek' ve 'PKK ile bağlantılı olarak organize çete halinde haraç toplama girişimi 'gerekçeleriyle açıldı.Fransa'da söz konusu soruşturma kapsamında Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne ve Bouches du Rhone vilayetlerinde bugün 8 kişi gözaltına alındı.Komşu ülke Belçika'da PKK propagandası yaptığı belirtilen "Sterk tv ve Medya Haber tv" tarafından kullanılan ofislerde yapılan aramalar, bir Fransız terörle mücadele savcısının talebi üzerine gerçekleştirildi.Ne olmuştu?Belçika'da federal polis, ülkenin Flaman Bölgesi'ndeki Denderleeuw kasabasında yer alan "Sterk tv ve Medya Haber tv" tarafından kullanılan ofislere baskın gerçekleştirmişti.Ofislerde arama yapılan operasyonda bazı bilgisayarlara ve çok sayıda dokümana el konulmuştu.Polis kaynakları 200'den fazla polisin katılımıyla yerel saatle 01.30'da başlayan operasyonun 4 saat sürdüğünü belirtmişti.Belçika Federal Savcılığı, operasyonun, terörün finansmanının önlenmesi konusunda soruşturma yürüten Fransa'nın talebi üzerine gerçekleştirildiğini bildirmişti.3 PKK'lı iade edildiFransa'dan sınır dışı edilme kararı olan PKK'lı Firaz Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karşı çıkan PKK yandaşları 27 Mart'ta Charles de Gaulle Havalimanı'nda olay çıkarmıştı.Yaklaşık 20 kişilik grup, Korkmaz'ı götüren Ulusal Geri Gönderme Birimi ekibine saldırmıştı."PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal ise 9 Nisan'da Fransa'dan Türkiye'ye getirilmişti.Fransa'dan son bir ay içinde PKK'lı Serhat Gültekin de Türkiye'ye iade edildi.

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