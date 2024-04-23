https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/dili-nefes-borusuna-kacan-musterisini-kurtardi-tirasina-kaldigi-yerden-devam-etti-1083073668.html

Dili nefes borusuna kaçan müşterisini kurtardı, tıraşına kaldığı yerden devam etti

Dili nefes borusuna kaçan müşterisini kurtardı, tıraşına kaldığı yerden devam etti

Sputnik Türkiye

Bursa’da tıraş olduğu sırada dili boğazına kaçan kişiyi berberi kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken tıraşa devam eden berber o anları... 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T19:21+0300

2024-04-23T19:21+0300

2024-04-23T19:26+0300

yaşam

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fatma tıraş

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Bursa'da dili nefes borusuna kaçan müşteriyi berber kurtardı.Osmangazi ilçesinde 50 yaşındaki berber Muhammet Bayraktar, sakal tıraşı yaptığı bir müşterisinin nefes alamadığını fark etti. Eliyle müşterisinin ağzını açan Bayraktar, dilinin nefes borusuna kaçtığını gördü.Yaptığı müdahaleyle müşterisinin hayatını kurtaran Bayraktar, nefes almasını sağladı. Daha sonra müşterisine su veren Bayraktar, müşterisinin “İyiyim” demesi üzerine tıraşına kaldığı yerden devam etti. Bayraktar, gazetecilere, hayat kurtaran bir hamle yaptığını belirterek, kendisinin de 4 yıl önce aynı olayla karşılaştığını söyledi.'Hayat kurtarmak güzel bir şey'Yaptığı müdahaleyle müşterinin nefes borusuna kaçan dilini çıkardığını anlatan Bayraktar, "Müşterimi tıraş ederken bir anda kendinden geçti. Morarmaya başladı. O anda bir şeyler olduğunu hissettim. Nefes alamadığını anlayınca ağzını açtım. Dili içeriye doğru kabarmıştı. Dilini çekince biraz rahatladı. O rahatlayınca biz de rahatladık. Hastaneye götürmeyi teklif ettik ama kabul etmedi. İyi olduğunu söyledi. Biraz korktuk. Görüntüleri sosyal medyadan görüp arayanlar var. Hayat kurtarmak güzel bir şey" ifadelerini kullandı.Bayraktar, "Ben de 4 yıl önce halı sahada çarpışıp yere düşmüştüm. O an aklıma geldi, benim de dilim boğazıma kaçmıştı" diye konuştu.Öte yandan Bayraktar'ın müşterisini kurtarma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Görüntülerde, Bayraktar'ın nefes almadığını fark ettiği müşterisinin ağzını açtığı, parmaklarıyla dilini boğazından çıkardığı anlar yer aldı.

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