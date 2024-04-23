https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/basbakan-sunak-ingiltere-savunma-sanayiini-savas-moduna-gecirecek-1083072459.html

Başbakan Sunak: İngiltere savunma sanayiini savaş moduna geçirecek

Başbakan Sunak: İngiltere savunma sanayiini savaş moduna geçirecek

Sputnik Türkiye

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Polonya ziyareti çerçevesinde Londra’nın savunma sanayiini ‘savaş moduna’ geçireceğini belirtti. 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T18:33+0300

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2024-04-23T18:33+0300

ukrayna krizi

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Polonya’nın interia.pl sitesinin haberine göre İngiltere Başbakanı Sunak, Varşova Birinci Zırhlı Tugayı’nın karargahında düzenlenen basın toplantısında Londra’nın savunma sanayiini ‘savaş moduna’ geçireceğini söyledi.Londra’nın savunma harcamalarını 2030’a kadar GSYİH’nın yüzde 2.5’ine çıkarma niyetini doğrulayan Sunak, İngiliz makamlarının 6 yıl içinde askeri endüstri sektörüne 75 milyar sterlin ek yatırım yapacağı bilgisini verdi.İngiltere Başbakanı ayrıca, gerekli olduğu sürece Ukrayna’ya en az mevcut seviyede askeri destek sağlanmaya devam edileceğini vurguladı.Sunak daha önce, Londra’nın Kiev rejimine 500 milyon pound (yaklaşık 20.2 milyar TL) değerindeki en büyük yardım paketinin yanı sıra 400 askeri araç ve uzun menzilli Storm Shadow seyir füzelerini de içerecek binlerce silah sağlayacağını doğrulamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda, Moskova’nın hiçbir NATO ülkesine saldırmayı planlamadığını, çünkü bunun herhangi bir anlamı olmadığını açık bir şekilde vurgulamıştı. Putin ayrıca Batılı politikacıların kendi halklarını Rus tehdidiyle korkutup dikkatleri iç sorunlardan uzaklaştırdığını da vurgulamıştı.Rus lider, Batılı ülkelerin Rusya’nın Ukrayna ile çatışmada stratejik yenilgisinin imkansız olduğunu anlamaya başladığını, bu nedenle ileride atacakları adımları düşünmeleri gerektiğini vurgulayarak, Moskova’nın ise diyaloğa hazır olduğunu ifade etmişti.

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