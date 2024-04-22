https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/turk-yildizlarindan-cocuklara-23-nisan-gosterisi-1083039489.html

Türk Yıldızları'ndan çocuklara 23 Nisan gösterisi

Türk Yıldızları'ndan çocuklara 23 Nisan gösterisi

Sputnik Türkiye

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk Yıldızları filosu Konya'da çocuklar için uçtu. 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T22:14+0300

2024-04-22T22:14+0300

2024-04-22T22:14+0300

multimedya

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

türk yıldızları

gösteri

çocuk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/16/1083038887_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f3a005f1bad406cc18c46365354a0de6.jpg

Konya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bazı öğrenciler, Türk Yıldızları filosunu ziyaret etti, pilotlarla tanışma ve Türk Yıldızları gösterisini izleme imkanı buldu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, türk yıldızları, gösteri, çocuk, фото