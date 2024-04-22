Türk Yıldızları'ndan çocuklara 23 Nisan gösterisi
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk Yıldızları filosu Konya'da çocuklar için uçtu.
Konya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bazı öğrenciler, Türk Yıldızları filosunu ziyaret etti, pilotlarla tanışma ve Türk Yıldızları gösterisini izleme imkanı buldu.
© AA / Serhat ÇetinkayaTürk Yıldızları'ndan çocuklara 23 Nisan gösterisi
1/10
© AA / Serhat Çetinkaya
Türk Yıldızları'ndan çocuklara 23 Nisan gösterisi
© AA / Serhat ÇetinkayaTürk Yıldızları'ndan çocuklara 23 Nisan gösterisi
2/10
© AA / Serhat Çetinkaya
Türk Yıldızları'ndan çocuklara 23 Nisan gösterisi
© AA / Serhat ÇetinkayaTürk Yıldızları'ndan çocuklara 23 Nisan gösterisi
3/10
© AA / Serhat Çetinkaya
Türk Yıldızları'ndan çocuklara 23 Nisan gösterisi
© AA / Serhat ÇetinkayaTürk Yıldızları'ndan çocuklara 23 Nisan gösterisi
4/10
© AA / Serhat Çetinkaya
Türk Yıldızları'ndan çocuklara 23 Nisan gösterisi
© AA / Serhat ÇetinkayaTürk Yıldızları'ndan çocuklara 23 Nisan gösterisi
5/10
© AA / Serhat Çetinkaya
Türk Yıldızları'ndan çocuklara 23 Nisan gösterisi
© AA / Serhat ÇetinkayaTürk Yıldızları'ndan çocuklara 23 Nisan gösterisi
6/10
© AA / Serhat Çetinkaya
Türk Yıldızları'ndan çocuklara 23 Nisan gösterisi
© AA / Serhat ÇetinkayaTürk Yıldızları'ndan çocuklara 23 Nisan gösterisi
7/10
© AA / Serhat Çetinkaya
Türk Yıldızları'ndan çocuklara 23 Nisan gösterisi
© AA / Serhat ÇetinkayaTürk Yıldızları'ndan çocuklara 23 Nisan gösterisi
8/10
© AA / Serhat Çetinkaya
Türk Yıldızları'ndan çocuklara 23 Nisan gösterisi
© AA / Serhat ÇetinkayaTürk Yıldızları'ndan çocuklara 23 Nisan gösterisi
9/10
© AA / Serhat Çetinkaya
Türk Yıldızları'ndan çocuklara 23 Nisan gösterisi
© AA / Serhat ÇetinkayaTürk Yıldızları'ndan çocuklara 23 Nisan gösterisi
10/10
© AA / Serhat Çetinkaya
Türk Yıldızları'ndan çocuklara 23 Nisan gösterisi