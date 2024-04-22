https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/kolombiyada-hukumet-protestolari-suruyor-petronun-koltugu-tehlikede-mi-1083008762.html
Kolombiya'da hükümet protestoları sürüyor: Petro’nun koltuğu tehlikede mi?
Kolombiya'da hükümet protestoları sürüyor: Petro’nun koltuğu tehlikede mi?
Sputnik Türkiye
Kolombiya'da meydanlara inen binlerce kişi Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümetinin politikalarını protesto ederken, iktidarda geçirdiği bir buçuk yılın... 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T09:24+0300
2024-04-22T09:24+0300
2024-04-22T09:24+0300
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gustavo petro
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Başta başkent Bogota'nın tarihi Bolivar Meydanı olmak üzere birçok kentte sokaklara dökülen ve çoğunluğu sağ görüşlü grupların oluşturduğu kalabalık, Petro hükümetini hedef aldı.Ulusal Park'ta buluşan gruplar, sloganlar ve pankartlar eşliğinde kentin simge meydanı Bolivar'a kadar yürüdü.Hükümetin sağlık, emeklilik ve yeni Anayasa önerisine tepki gösteren protestocular, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya ‘diktatörlük’ suçlamasında bulundu.Medellin, Cali, Baranquilla ve Bucaramanga'da da yürüyüş yapan yüzlerce kişi, Petro hükümetinin çıkarmayı düşündüğü reformları protesto etti.Göstericilere ağırlıklı sağ partiler ve sendikalar destek verirken, bazı Senatörlerin de yürüyüşe katıldığı görüldü.Öte yandan kamyoncular ve otobüsler sendikasına bağlı araçlar da artan akaryakıt fiyatlarını protesto etmek için otoyolda konvoy oluşturdu.Güvenlik güçlerinin yoğun önlem aldığı gösteriler olaysız tamamlandı.Petro hükümetinin sosyal reform girişimlerin 2023'ün ilk yarısında onaylanacağına dair başlangıçta verilen sözlere rağmen, gerçeklerin çok daha zor olduğu gün yüzüne çıkarken, tekliflerin hiçbiri beklendiği gibi ilerlemedi.20 Haziran'da sona erecek olan mevcut yasama döneminde oylanması gereken sağlık ve emeklilik reformları için zamanın giderek daraldığı, bununla birlikte protestolara katılanların sayısındaki artış, Petro hükümetinin sunduğu reformların onayına ihtiyaç duyulan Kongre'nin bu girişimleri dikkate alma şansını da düşürüyor.Ülkede hükümeti destekleyen koalisyonun zayıflamış durumda olduğu dikkatlerden kaçmazken, Senato'da Pacto Histórico koalisyonu ve müttefikleri oyların yüzde 46'sına sahipken, muhalefet partileri ve bağımsızlar geri kalanını kontrol ediyor.Gösterilere ilişkin basın mensuplarına daha önce değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Petro, muhalefetin ülkedeki değişime karşı çıktığını söylemişti.Çok kutuplu dünyayı destekleyen ve Gazze'deki eylemleri nedeniyle İsrail'e sert tepkileriyle tanınan Petro, "Bugün ülkede değişim istemeyenler, eylem yapıyor. Elbette ayrıcalıklarını kaybetmek istemeyen bazı güçler olacaktır. Ancak ülkede değişimi ve dönüşümü talep eden muazzam bir toplum var" ifadesini kullandı.Ülkedeki bebek ölüm oranlarının "yüksekliğine" dikkati çeken Petro, mevcut sağlık sisteminin tamamen başarısız olduğunu savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240307/kolombiyada-hukumetin-politikalari-protesto-ediliyor-1081466668.html
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kolombiya, latin amerika, gustavo petro, hükümet, protesto, reform, güney amerika
kolombiya, latin amerika, gustavo petro, hükümet, protesto, reform, güney amerika
Kolombiya'da hükümet protestoları sürüyor: Petro’nun koltuğu tehlikede mi?
Kolombiya'da meydanlara inen binlerce kişi Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümetinin politikalarını protesto ederken, iktidarda geçirdiği bir buçuk yılın ardından Kolombiya Devlet Başkanı, sosyal gündeminin temel taşları olan çalışma, sağlık ve emeklilikle ilgili üç reformu hayata geçirmekte zorlanıyor.
Başta başkent Bogota'nın tarihi Bolivar Meydanı olmak üzere birçok kentte sokaklara dökülen ve çoğunluğu sağ görüşlü grupların oluşturduğu kalabalık, Petro hükümetini hedef aldı.
Ulusal Park'ta buluşan gruplar, sloganlar ve pankartlar eşliğinde kentin simge meydanı Bolivar'a kadar yürüdü.
Hükümetin sağlık, emeklilik ve yeni Anayasa önerisine tepki gösteren protestocular, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya ‘diktatörlük’ suçlamasında bulundu.
Medellin, Cali, Baranquilla ve Bucaramanga'da da yürüyüş yapan yüzlerce kişi, Petro hükümetinin çıkarmayı düşündüğü reformları protesto etti.
Göstericilere ağırlıklı sağ partiler ve sendikalar destek verirken, bazı Senatörlerin de yürüyüşe katıldığı görüldü.
Öte yandan kamyoncular ve otobüsler sendikasına bağlı araçlar da artan akaryakıt fiyatlarını protesto etmek için otoyolda konvoy oluşturdu.
Güvenlik güçlerinin yoğun önlem aldığı gösteriler olaysız tamamlandı.
Petro hükümetinin sosyal reform girişimlerin 2023'ün ilk yarısında onaylanacağına dair başlangıçta verilen sözlere rağmen, gerçeklerin çok daha zor olduğu gün yüzüne çıkarken, tekliflerin hiçbiri beklendiği gibi ilerlemedi.
20 Haziran'da sona erecek olan mevcut yasama döneminde oylanması gereken sağlık ve emeklilik reformları için zamanın giderek daraldığı, bununla birlikte protestolara katılanların sayısındaki artış, Petro hükümetinin sunduğu reformların onayına ihtiyaç duyulan Kongre'nin bu girişimleri dikkate alma şansını da düşürüyor.
Ülkede hükümeti destekleyen koalisyonun zayıflamış durumda olduğu dikkatlerden kaçmazken, Senato'da Pacto Histórico koalisyonu ve müttefikleri oyların yüzde 46'sına sahipken, muhalefet partileri ve bağımsızlar geri kalanını kontrol ediyor.
Gösterilere ilişkin basın mensuplarına daha önce değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Petro, muhalefetin ülkedeki değişime karşı çıktığını söylemişti.
Çok kutuplu dünyayı destekleyen ve Gazze'deki eylemleri nedeniyle İsrail'e sert tepkileriyle tanınan Petro, "Bugün ülkede değişim istemeyenler, eylem yapıyor. Elbette ayrıcalıklarını kaybetmek istemeyen bazı güçler olacaktır. Ancak ülkede değişimi ve dönüşümü talep eden muazzam bir toplum var" ifadesini kullandı.
Ülkedeki bebek ölüm oranlarının "yüksekliğine" dikkati çeken Petro, mevcut sağlık sisteminin tamamen başarısız olduğunu savundu.