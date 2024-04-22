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Kırgızistan'da darbe hazırlığı yapan iş adamı yakalandı
Kırgızistan'da darbe hazırlığı yapan iş adamı yakalandı
Sputnik Türkiye
Yakın zamanda yabancı sivil toplum kuruluşları (STK) ile ilgili şeffaflık yasasının onaylandığı Kırgızistan'da, kitlesel ayaklanma yoluyla iktidarı devirmeye... 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T10:39+0300
2024-04-22T10:39+0300
dünya
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darbe girişimi
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stk
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Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kırgız-Kazak sınırından ülkeye yasa dışı giriş yapan inşaat şirketi yöneticisi İmamidin Taşov'un düzenlenen operasyonda gözaltına alındığı belirtildi.Açıklamada, Taşov'un iktidarı ele geçirmek amacıyla sosyal ağlar üzerinden halkı yanıltmaya çalıştığı ifade edildi.Güvenlik güçleri, ocak ayında darbe hazırlığında olduğu şüphesiyle bir gruba operasyon düzenlenmişti. Darbe hazırlığının organizasyon faaliyetlerinin Taşov tarafından finanse edildiğine dair bilgiler elde edildiği açıklanmıştı.Milli Güvenlik Devlet Komitesi, Taşov hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.Caparov, sivil toplum kuruluşları ile ilgili yasayı onaylamıştıCumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, STK yasası ile; anonim şirketlerden ve bunların bağlı ortakları hariç yabancı devletlerden, onların hükümet organlarından, uluslararası ve yabancı kuruluşlardan, vatansız kişiler veya onlar tarafından yetkilendirilen kişiler tarafından finanse edilen kar amacı gütmeyen kuruluşların, şubeleri ve temsilciliklerinin yanı sıra yabancı temsilcilik görevlerini yerine getirenlerin faaliyetlerinin açıklığının sağlanmasının amaçlandığı belirtilmişti.Yeni düzenleme ile yetkili devlet organı, yabancı kaynaklı STK’lerin yönetim organlarından idari belgeleri talep edebilecek, mali ve ekonomik faaliyetler hakkında bilgi isteyebilecek ve alabilecek, düzenlediği etkinliklere katılmak üzere temsilcilerini gönderebilecek, fon harcamaları ve diğer mülklerin kullanımı da dahil olmak üzere faaliyetlerini denetleyebilecek.'Sadece şeffaflık istiyoruz'Cumhurbaşkanı Caparov, kişisel facebook hesabında, yabancı temsilcilik olarak nitelendirilen kişi ve kuruluşların finans kaynaklarını denetime açan ve belirli idari uygulamalara tabi tutan STK yasasına ilişkin paylaşımda bulundu.Caparov, imzaladığı STK yasasının, kamuoyunu, sivil toplum kuruluşlarını ve bunların yabancı ortaklarını ilgilendirdiğini vurguladı.Sivil toplum kuruluşları ve onların yabancı ortaklarının daha önce kendisinden bu yasayı imzalamamasını istediğini belirten Caparov, "Ülkemizde 30 yıldır faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları hiçbir yerde kayıtlı değildi. Kimseye hesap vermezlerdi. Yalnızca banka hesapları açarak yabancı bağışçılardan para alırlardı ve bunu kişisel amaçlar da dahil olmak üzere kendi takdirlerine göre kullanırlardı. Artık herkes gibi onlar da Adalet Bakanlığı'na kayıtlı olacak. Banka hesapları açılacak. Artık şeffaf çalışmaya başlayacaklar. Eskisi gibi bir karmaşa olmayacak" dedi.Bu gelişmeler sonrasında Soros Vakfı Kırgızistan'daki faaliyetlerini durdurduKırgızistan'da 1993 yılından bu yana faaliyet gösteren Soros Kırgızistan Vakfı, ülkedeki çalışmalarını durdurma kararını vakfın internet sitesinden duyurdu.Vakıf, Soros Kırgızistan'ın 30 yıllık çalışmaları boyunca, cumhuriyetteki çeşitli projeleri desteklemek için 115 milyon dolardan fazla para tahsis ettiğini, 'hem hükümet hem de sivil toplumla birlikte çalışarak' eğitim ve halk sağlığı, yeni dijital teknolojilere erişim, ceza adaleti ve adli yardım reformu ve diğer birçok alandaki girişimleri desteklemeyi amaçladığını öne sürdü.Vakıf tarafından yapılan açıklamada, yabancı fonlarla desteklenen ve kar amacı gütmeyen yerel bir kuruluş olduğu için otomatik olarak yeni yasanın kapsamına girdiğine dikkat çekerek "Buna ek olarak, siyasi faaliyet kavramının son derece muğlak içeriği, hem fon hem de ortakları için olumsuz sonuçlara veya öngörülemeyen risklere yol açmaktadır" dedi.'STK'lar bağışçıları kandırıyor'Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, STK'ların yanlış bilgiler yayarak "zulüm göreceğiz, yabancı bir devletin ajanları olarak gözaltına alınacağız" diye bağışçılarını kandırdığını ifade etmiş ve kendisinden bu yüzden bu yasayı imzalamamasını istediklerini dile getirmişti.Caparov hiçbir karalama kampanyası yapılmayacağını garanti ettiğini belirterek şu cümleleri kaydetmişti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/soros-vakfi-kirgizistandaki-faaliyetlerini-durduruyor-1082823047.html
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kırgızistan, darbe, darbe girişimi, darbe teşebbüsü, stk, sivil toplum kuruşları
kırgızistan, darbe, darbe girişimi, darbe teşebbüsü, stk, sivil toplum kuruşları

Kırgızistan'da darbe hazırlığı yapan iş adamı yakalandı

10:39 22.04.2024
© AP Photo / Vladimir VoroninKırgızistan protesto
Kırgızistan protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / Vladimir Voronin
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Yakın zamanda yabancı sivil toplum kuruluşları (STK) ile ilgili şeffaflık yasasının onaylandığı Kırgızistan'da, kitlesel ayaklanma yoluyla iktidarı devirmeye yönelik hazırlık yaptığı şüphesiyle aranan iş adamı İmamidin Taşov'un yakalandığı bildirildi.
Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kırgız-Kazak sınırından ülkeye yasa dışı giriş yapan inşaat şirketi yöneticisi İmamidin Taşov'un düzenlenen operasyonda gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, Taşov'un iktidarı ele geçirmek amacıyla sosyal ağlar üzerinden halkı yanıltmaya çalıştığı ifade edildi.
Güvenlik güçleri, ocak ayında darbe hazırlığında olduğu şüphesiyle bir gruba operasyon düzenlenmişti. Darbe hazırlığının organizasyon faaliyetlerinin Taşov tarafından finanse edildiğine dair bilgiler elde edildiği açıklanmıştı.
Milli Güvenlik Devlet Komitesi, Taşov hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Caparov, sivil toplum kuruluşları ile ilgili yasayı onaylamıştı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, STK yasası ile; anonim şirketlerden ve bunların bağlı ortakları hariç yabancı devletlerden, onların hükümet organlarından, uluslararası ve yabancı kuruluşlardan, vatansız kişiler veya onlar tarafından yetkilendirilen kişiler tarafından finanse edilen kar amacı gütmeyen kuruluşların, şubeleri ve temsilciliklerinin yanı sıra yabancı temsilcilik görevlerini yerine getirenlerin faaliyetlerinin açıklığının sağlanmasının amaçlandığı belirtilmişti.
Yeni düzenleme ile yetkili devlet organı, yabancı kaynaklı STK’lerin yönetim organlarından idari belgeleri talep edebilecek, mali ve ekonomik faaliyetler hakkında bilgi isteyebilecek ve alabilecek, düzenlediği etkinliklere katılmak üzere temsilcilerini gönderebilecek, fon harcamaları ve diğer mülklerin kullanımı da dahil olmak üzere faaliyetlerini denetleyebilecek.

'Sadece şeffaflık istiyoruz'

Cumhurbaşkanı Caparov, kişisel facebook hesabında, yabancı temsilcilik olarak nitelendirilen kişi ve kuruluşların finans kaynaklarını denetime açan ve belirli idari uygulamalara tabi tutan STK yasasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Caparov, imzaladığı STK yasasının, kamuoyunu, sivil toplum kuruluşlarını ve bunların yabancı ortaklarını ilgilendirdiğini vurguladı.
Sivil toplum kuruluşları ve onların yabancı ortaklarının daha önce kendisinden bu yasayı imzalamamasını istediğini belirten Caparov, "Ülkemizde 30 yıldır faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları hiçbir yerde kayıtlı değildi. Kimseye hesap vermezlerdi. Yalnızca banka hesapları açarak yabancı bağışçılardan para alırlardı ve bunu kişisel amaçlar da dahil olmak üzere kendi takdirlerine göre kullanırlardı. Artık herkes gibi onlar da Adalet Bakanlığı'na kayıtlı olacak. Banka hesapları açılacak. Artık şeffaf çalışmaya başlayacaklar. Eskisi gibi bir karmaşa olmayacak" dedi.

Bu gelişmeler sonrasında Soros Vakfı Kırgızistan'daki faaliyetlerini durdurdu

Kırgızistan'da 1993 yılından bu yana faaliyet gösteren Soros Kırgızistan Vakfı, ülkedeki çalışmalarını durdurma kararını vakfın internet sitesinden duyurdu.
Vakıf, Soros Kırgızistan'ın 30 yıllık çalışmaları boyunca, cumhuriyetteki çeşitli projeleri desteklemek için 115 milyon dolardan fazla para tahsis ettiğini, 'hem hükümet hem de sivil toplumla birlikte çalışarak' eğitim ve halk sağlığı, yeni dijital teknolojilere erişim, ceza adaleti ve adli yardım reformu ve diğer birçok alandaki girişimleri desteklemeyi amaçladığını öne sürdü.
Vakıf tarafından yapılan açıklamada, yabancı fonlarla desteklenen ve kar amacı gütmeyen yerel bir kuruluş olduğu için otomatik olarak yeni yasanın kapsamına girdiğine dikkat çekerek "Buna ek olarak, siyasi faaliyet kavramının son derece muğlak içeriği, hem fon hem de ortakları için olumsuz sonuçlara veya öngörülemeyen risklere yol açmaktadır" dedi.

'STK'lar bağışçıları kandırıyor'

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, STK'ların yanlış bilgiler yayarak "zulüm göreceğiz, yabancı bir devletin ajanları olarak gözaltına alınacağız" diye bağışçılarını kandırdığını ifade etmiş ve kendisinden bu yüzden bu yasayı imzalamamasını istediklerini dile getirmişti.
Caparov hiçbir karalama kampanyası yapılmayacağını garanti ettiğini belirterek şu cümleleri kaydetmişti:

Biz nükleer bir ülke değiliz. Henüz uzaya da uçmayacağız. Devletin sizden ve bağışçılarınızdan saklayacak hiçbir sırrı yok. Açık kaynaklarda bulunabilecek tüm bilgilere sahibiz. Eğer yapabiliyorsanız, milyonlar değil milyarlar toplayın. Bu sadece ülkemize fayda sağlayacaktır. Biz sadece herkesin eşit şartlarda çalışmasını istiyoruz. O zaman yabancı bağışçılar ne kadar paranın hangi projeler için kullanıldığını görebilecekler. Ve aldatılmayacaklar.

George Soros - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2024
DÜNYA
Soros Vakfı Kırgızistan'daki faaliyetlerini durduruyor
16 Nisan, 13:51
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