‘İran’ın misillemesiyle İsrail’in efsanesi, o dokunulmazlık miti yıkıldı’

“Bu gerilimde İran daha güçlü çıktı. İsrail’in efsanesi, o dokunulmazlık miti yıkıldı. Ben öyle bakıyorum. İran ilk defa İsrail’e doğrudan saldırı yapabildi. Karşılığında da İsrail pek bir yanıt veremedi. Çok önemli. Şimdiye kadar İsrail, hep nokta atışlarıyla İran’ın Suriye’deki generallerini ve subaylarını vuruyordu. Ama İran’dan buna açıktan bir yanıt gelmiyordu. ABD’nin General Kasım Süleymani’yi 2020’de öldürmesinden sonra Irak’taki ABD üslerine ciddi füze saldırıları yapılmıştı. Amerika bu saldırıların çok büyütmeden üstünü örttü. Aslında orada ne olduğunu da hala bilmiyoruz. O saldırıların da bayağı nokta atışı olduğu söyleniyor.

Ama son gelişmelerde İsrail o dokunulmazlığını yitirdi. 1973’teki Yom Kippur savaşından beri arkasında ABD olan, çok gelişmiş silahları bulunan ve eli kolu her yere ulaşan bir güvenlik ülkesiydi. Her yerde casusları olan, vekil-terör eylemleri çeviren, gereğinde IŞİD’i veya PKK’yı kullanan, küçük dev adam görüntüsü vardı. Şimdi bu imajdan sıyrılmış oldu. Bence en önemlisi, dokunulmazlık miti bozuldu. Şimdi tabii onlar da farkındalar. Buna karşı ne yapacaklarını tartışıyorlar. Netanyahu hükümetinde aşırılıkçılar ve ırkçılar nükleer silah kullanımını savunuyordu. ABD’yi kışkırtıp İran’ı vurma yönünde sürekli bir teşvik ve kışkırtma vardı. O da yapılmadı göründüğü kadarıyla.”