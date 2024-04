‘İran’ın misillemesiyle İsrail’in efsanesi, o dokunulmazlık miti yıkıldı’

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak ziyareti var. 25 Antlaşma ve Kalkınma Yolu var. Türkiye’den Basra Körfezi’ne bir proje. Şu an için çok erken. ABD bölgeden gitmeden veya PKK terör örgütünün yarattığı istikrarsızlık ortadan kalkmadan o yol ne kadar istikrarlı olabilir, bilemiyorum. Türkiye sanki biraz daha son dönemde ABD’ye yaklaşmıştı ama bu son olaylardan sonra Avrasya tarafına yaklaşıyor görüntüsü veriyor. Haniye’nin gelmesi, İran konsolosluğuna yapılan saldırının kınanması, ticaret sürse bile Filistin konusundaki resmi görüş vs. bize bunu gösteriyor. Bir de Erdoğan’ın 9 Mayıs’taki ziyaretinin ertelendiği söyleniyor. Türkiye’nin tarafı bölgeye ve İran’a doğru mu kayıyor? Bilemiyoruz. Türkiye her zaman böyle denge politikası adına herkesle ilişkileri sürdürmeye çalışıyor. Bakalım ne olacak? Ben biraz daha Asya veya BRICS tarafına kaydığını düşünüyorum Türkiye’nin. Bu yılın ekim ayındaki BRICS zirvesinde Türkiye’nin de adı adaylar arasında geçiyor. Durum karışık bence.