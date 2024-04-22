'Günümüzde mavi yakalı işçiler, beyaz yakalılardan daha fazla kazanıyor'

“Geçen başka bir yayına katılmıştım. Eskiden okumayan çocukları babaları sananiye vermekle tehdit ediyor. Şimdi ebeveynleri sanayiye gönderen çocuklar, ailelerine teşekkür ediyor. ‘İyi ki sanayiye verdin beni. Kardeşim dört sene üniversite okudu. Ben daha çok kazanıyorum’ diyorlar. Bugün bir sanayide kaynakçı, boyacı, oto ustası çok ciddi rakamlar kazanıyor. Beyaz yakanın başlangıç seviyesi asgari ücretin biraz üstünde. 25-30 bin TL civarında bir başlangıç seviyesi var. Piyasadan aldığımız veriler bu yönde. Ama bugün bir kaynakçı veya usta; yani mesleki yeterliliği olan ustalar ve uzmanlar, ayda minimum 60-70 bin TL gelir elde ediyor. Bunlar bir de en alt seviye. Geçen bir vinç operatörü maaşı paylaştık. Milletvekili maaşına yaklaşan, 150 bin TL civarında bir rakam söz konusu. İnşaat sektöründe bulunmazlar. Ayrıca inşaat sektöründe usta, kalfa, çırak ilişkisi de çok enteresan yerlere gitti. Biz onları daha çok böyle sonsuz bir mavi yaka havuzu olarak düşünüyorduk. Saati 2 bin TL’ye gelmiş durumda olan inşaat işçileri var. Yani yevmiyesi 2 bin TL olan işçiler var inşaatlarda artık.”