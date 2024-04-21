https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/izel-celik-ercan-grubu-yillar-sonra-tekrar-dagildi-1082999445.html
İzel-Çelik-Ercan grubu yıllar sonra tekrar dağıldı
İzel-Çelik-Ercan grubu yıllar sonra tekrar dağıldı
Sputnik Türkiye
Yıllar sonra yeniden bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan grubu tekrar dağılma kararı aldı. 21.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-21T17:41+0300
2024-04-21T17:41+0300
2024-04-21T17:43+0300
yaşam
izel
çelik
ercan saatçi
müzik
müzik albümü
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90’ların sevilen müzik grubu İzel-Çelik-Ercan grubunun yeniden dağıldığı açıklandı.Şarkıcı İzel, Aramızda Kalmasın programında “Yıllar önce Çelik ‘Ben artık mutsuzum’ demiş, grup dağılmıştı. Bu kez ayrılığı ben istedim. Ne garip tesadüf ki, ben de ‘Mutsuzum’ diyerek ayrıldım. 30 konser zor dayandım. Sevgili Ercan yıllarca müzik şirketlerinde ve stüdyolarda patronluk yapmış biri. Bu halini sahnede de sürdürünce mutsuz oldum" ifadelerini kullandı.Ünlü grup 1992 yılında ayrılmıştı, daha sonra yeniden bir araya gelmişti.
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izel-çelik-ercan,izel-çelik-ercan dağıldı mı,izel çelik ercan kim,izel çelik ercan neden dağıldı
İzel-Çelik-Ercan grubu yıllar sonra tekrar dağıldı
17:41 21.04.2024 (güncellendi: 17:43 21.04.2024)
Yıllar sonra yeniden bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan grubu tekrar dağılma kararı aldı.
90’ların sevilen müzik grubu İzel-Çelik-Ercan grubunun yeniden dağıldığı açıklandı.
Şarkıcı İzel, Aramızda Kalmasın programında “Yıllar önce Çelik ‘Ben artık mutsuzum’ demiş, grup dağılmıştı. Bu kez ayrılığı ben istedim. Ne garip tesadüf ki, ben de ‘Mutsuzum’ diyerek ayrıldım. 30 konser zor dayandım. Sevgili Ercan yıllarca müzik şirketlerinde ve stüdyolarda patronluk yapmış biri. Bu halini sahnede de sürdürünce mutsuz oldum" ifadelerini kullandı.
Ünlü grup 1992 yılında ayrılmıştı, daha sonra yeniden bir araya gelmişti.