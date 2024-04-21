https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/izel-celik-ercan-grubu-yillar-sonra-tekrar-dagildi-1082999445.html

İzel-Çelik-Ercan grubu yıllar sonra tekrar dağıldı

İzel-Çelik-Ercan grubu yıllar sonra tekrar dağıldı

Sputnik Türkiye

Yıllar sonra yeniden bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan grubu tekrar dağılma kararı aldı. 21.04.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

izel

çelik

ercan saatçi

müzik

müzik albümü

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90’ların sevilen müzik grubu İzel-Çelik-Ercan grubunun yeniden dağıldığı açıklandı.Şarkıcı İzel, Aramızda Kalmasın programında “Yıllar önce Çelik ‘Ben artık mutsuzum’ demiş, grup dağılmıştı. Bu kez ayrılığı ben istedim. Ne garip tesadüf ki, ben de ‘Mutsuzum’ diyerek ayrıldım. 30 konser zor dayandım. Sevgili Ercan yıllarca müzik şirketlerinde ve stüdyolarda patronluk yapmış biri. Bu halini sahnede de sürdürünce mutsuz oldum" ifadelerini kullandı.Ünlü grup 1992 yılında ayrılmıştı, daha sonra yeniden bir araya gelmişti.

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