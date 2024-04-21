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Bilge Yılmaz İYİ Parti'den istifa etti: Akşener'e 'tutarsızlık' eleştirisi
Bilge Yılmaz İYİ Parti'den istifa etti: Akşener'e 'tutarsızlık' eleştirisi
Sputnik Türkiye
İYİ Partili Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu. 21.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-21T18:25+0300
2024-04-21T19:16+0300
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bilge yılmaz
meral akşener
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İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevini yürüten Bilge Yılmaz, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Yılmaz yaptığı paylaşımda Genel Başkan Meral Akşener'in altılı masa sürecinin kötü müzakereyle yürüttüğünü ifade ederek, "Bir yılı aşkın süredir yapılan yanlış tercihler beni İYİ Parti'den ayrılmaya ve ülkemiz için yeni bir yapı altında çalışmaya itiyor" dedi.Yılmaz, "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışmış olmanın huzuruyla İYİ Parti’den ayrılıyorum. İYİ Parti’de birlikte çalışma fırsatı yakaladığım tüm vatansever insanlara minnettarım. Başta genel başkan adayları olmak üzere herkese gelecek kongrede başarılar diliyorum" paylaşımında bulundu.Yılmaz'ın istifasına ilişkin yayınladığı metinde Akşener'i işaret etti ve "Meral Akşener ise Altılı Masa sürecinin her aşamasında kötü bir müzakere süreci yürüttü ve Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını önleyemedi. Bu süreç, 3 Mart günü sert ve duygusal bir tepkiyle masadan ayrılma ve 3 gün sonra 7 cumhurbaşkanı yardımcılığı modelini kabul ederek masaya dönmeyle sonuçlandı. Bu tutarsızlık liderin siyasi kredisini tüketti" dedi.Açıklamanın tamamı şu şekilde:Bilge Yılmaz kimdir?Boğaziçi Üniversitesi ve Princeton Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra 1998 yılında, Wharton Okulu'nda ekonomi alanında akademisyenlik yapmaya başlayan Bilge Yılmaz, 2021 yılında Türkiye'ye dönmüş, döneminin en yüksek puanlı bölümü olmasının da etkisiyle, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Aynı zamanda fizik alanında çift anadal yapmıştır. Her iki daldaki eğitimini Temmuz 1991'de tamamlayarak mühendis ve fizikçi unvanlarını almıştır.Yılmaz, okulda aldığı iktisat derslerinde tanıştığı hocası Prof. Dr. Murat Sertel'in katkılarıyla ayrıca ekonomi alanına yönelmiştir. Eğitim hayatına ABD'nin önde gelen kurumlarından Princeton Üniversitesi'nde devam ederken iktisat alanında yüksek lisans eğitimi almıştır. Daha sonra 2000 yılında doktorasını tamamlayarak doktor unvanını almıştır.Doktora eğitimi devam ederken, 1998'de Pensilvanya Üniversitesi'ne bağlı bir okulda akademisyen olarak çalışmaya başlamıştır. Akademik kariyerine de devam eden Yılmaz, 2013 yılında profesör unvanını almıştır.
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Bilge Yılmaz İYİ Parti'den istifa etti: Akşener'e 'tutarsızlık' eleştirisi

18:25 21.04.2024 (güncellendi: 19:16 21.04.2024)
© FacebookİYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2024
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İYİ Partili Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu.
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevini yürüten Bilge Yılmaz, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Yılmaz yaptığı paylaşımda Genel Başkan Meral Akşener'in altılı masa sürecinin kötü müzakereyle yürüttüğünü ifade ederek, "Bir yılı aşkın süredir yapılan yanlış tercihler beni İYİ Parti'den ayrılmaya ve ülkemiz için yeni bir yapı altında çalışmaya itiyor" dedi.
Yılmaz, "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışmış olmanın huzuruyla İYİ Parti’den ayrılıyorum. İYİ Parti’de birlikte çalışma fırsatı yakaladığım tüm vatansever insanlara minnettarım. Başta genel başkan adayları olmak üzere herkese gelecek kongrede başarılar diliyorum" paylaşımında bulundu.
Yılmaz'ın istifasına ilişkin yayınladığı metinde Akşener'i işaret etti ve "Meral Akşener ise Altılı Masa sürecinin her aşamasında kötü bir müzakere süreci yürüttü ve Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını önleyemedi. Bu süreç, 3 Mart günü sert ve duygusal bir tepkiyle masadan ayrılma ve 3 gün sonra 7 cumhurbaşkanı yardımcılığı modelini kabul ederek masaya dönmeyle sonuçlandı. Bu tutarsızlık liderin siyasi kredisini tüketti" dedi.
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
Sevgili İYİ Partililer, 2021 senesinden bu yana daha demokratik ve daha müreffeh bir ülkede yaşamak için sizlerle birlikte siyasi bir mücadele verdim. Türkiye'ye gelirken, iktidara destek verenler dâhil daha iyi bir Turkiye hayal eden milyonlarca makul seçmeni İYİ Parti'nin ikna edebileceğini ve bunu başarabilecek kadro ve söylemlere sahip olduğunu düşünüyordum. Açıkçası, beklentilerimde beni yanıltmayan birçok uzmanlık sahibi ve düzgün karakterli insanla tanıştım partide. Beni partim için çalışmaya bu insanların samimiyeti ve ülkelerine duyduğu sevgi teşvik etti, yüreklendirdi. İYİ Parti, doğru bir kurumsal yapı ve güçlü liderlik ile seçmenin talep ettiği boşluğu doldurmaya aday bir aktördü. Ne var ki, zaman içinde partinin zaafiyetlerini hep birlikte gördük. Partimizin kurumsal yapısı kişilerin çıkar, eğilim ve beklentileri karşısında çöktü. Parti lideri Sn. Meral Akşener ise Altılı Masa sürecinin her aşamasında kötü bir müzakere süreci yürüttü ve Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını önleyemedi. Bu süreç, 3 Mart günü sert ve duygusal bir tepkiyle masadan ayrılma ve 3 gün sonra 7 cumhurbaşkanı yardımcılığı modelini kabul ederek masaya dönmeyle sonuçlandı. Bu tutarsızlık liderin siyasi kredisini tüketti. Geride kalan bir sene içinde ise sürekli olarak bir mağdur psikolojisi içinde ve yaşadığı bütün sorunların kaynağını dışarıda arayan, kendini sadece dışarıya düşmanlık ederek meşrulaştıran bir liderlik tarzı izledik. Artık kendi dışına konuşamayan, toplumun sadece sansasyonel haberler ve skandallarla ilgisini çekebilen bir parti kaldı geriye. Birçok iyi niyetli, temiz karakterli insan milletvekili aday listelerine ve belediye başkan adaylarına baktıkça haksızlığa uğradığını, emeğini boş yere heba ettiğini düşünüyor. Partiye oy veren vatandaşlar ise tepkilerini ya sandığa gitmeyerek ya da başka partilere oy vererek gösteriyor. Geldiğimiz nokta budur. 2023 yılında birçok kez İYİ Parti’nin ülkemizde iyi bir yönetime kavuşması için kilit bir görevi olduğunu ve kurumsal problemlerini çözmek zorunda olduğunu hem yetkili kurullarda hem de kamuya açık bir şekilde dile getirdim. Genel başkanımızın ricası ile Aralık 2023’te parti liderliğine son bir şans vermek için geri çekildim. Maalesef kötü gidiş devam edince 28 Şubat 2024’te şahsi çıkarların ortak hedeflerin önüne geçtiğini, muhalefet partilerinin genel seçim kazanabilmesi için yeniden yapılandırılması gerektiğini açıkladım. Önümüzde bir kongre süreci var ve Sn. Meral Akşener örnek bir davranış göstererek aday olmayacağını açıkladı. Ne var ki, İYİ Parti'nin bu cendereden çıkabilmesi mevcut genel başkan adaylarının rekabetinin yarattığı atmosfer ile mümkün olmayacak. Bu süreçte umudum başkaydı. Parti olarak geldiğimiz noktayı ortak akıl ile ele almalı ve meseleyi genel başkanlık rekabetinin ötesine taşımalıydık. İYİ Parti'nin meselesi kimin genel başkan olacağı değil partinin nasıl yeniden toplumun tamamına konuşabilecek ve umut veren bir yapıya dönüşeceğidir. Görüyorum ki, bu noktanın çok uzağındayız. Bir yılı aşkın süredir yapılan yanlış tercihler beni İYİ Parti'den ayrılmaya ve ülkemiz için yeni bir yapı altında çalışmaya itiyor. Ancak seçim sürecinde partiye zarar vermemek ve delegenin bana verdiği GİK üyeliği yetkisine ihanet etmemek için bekledim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışmış olmanın huzuruyla İYİ Parti’den ayrılıyorum. İYİ Parti’de birlikte çalışma fırsatı yakaladığım tüm vatansever insanlara minnettarım. Başta genel başkan adayları olmak üzere herkese gelecek kongrede başarılar diliyorum.

Bilge Yılmaz kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi ve Princeton Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra 1998 yılında, Wharton Okulu'nda ekonomi alanında akademisyenlik yapmaya başlayan Bilge Yılmaz, 2021 yılında Türkiye'ye dönmüş, döneminin en yüksek puanlı bölümü olmasının da etkisiyle, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Aynı zamanda fizik alanında çift anadal yapmıştır. Her iki daldaki eğitimini Temmuz 1991'de tamamlayarak mühendis ve fizikçi unvanlarını almıştır.
Yılmaz, okulda aldığı iktisat derslerinde tanıştığı hocası Prof. Dr. Murat Sertel'in katkılarıyla ayrıca ekonomi alanına yönelmiştir. Eğitim hayatına ABD'nin önde gelen kurumlarından Princeton Üniversitesi'nde devam ederken iktisat alanında yüksek lisans eğitimi almıştır. Daha sonra 2000 yılında doktorasını tamamlayarak doktor unvanını almıştır.
Doktora eğitimi devam ederken, 1998'de Pensilvanya Üniversitesi'ne bağlı bir okulda akademisyen olarak çalışmaya başlamıştır. Akademik kariyerine de devam eden Yılmaz, 2013 yılında profesör unvanını almıştır.
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