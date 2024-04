Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden belediyelere üretici pazarları talebi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/turkiye-ziraat-odalari-birliginden-belediyelere-uretici-pazarlari-talebi-1082966990.html

20.04.2024

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, semt pazarlarında üreticilere daha fazla yer ayrılması ve üretici pazarlarının her ilçede kurulması talebinde bulundu.Bayraktar, yaptığı açıklamada, seracılığın dünyada önemli bir sektör haline geldiğini aktardı.Bu sektörün Türkiye'de son yıllarda hızla atılım ve gelişme gösterdiğine işaret eden Bayraktar, Türkiye'nin seracılıkta dünyada dördüncü, Avrupa'da ise İspanya'nın ardından ikinci sırada olduğunu bildirdi.Bayraktar, Türkiye'de 73 ilde 764 bin 207 dekar alanda örtü altı üretim yapıldığını belirtti.Seralarda geçen yıl 8 milyon 956 bin 951 ton üretim yapıldığına dikkati çeken Bayraktar, bunların yüzde 89'unun sebzelerden oluştuğunu ifade etti.Bayraktar, sebze seracılığının yoğun yapıldığı Antalya ve Mersin illerinde Ramazan Bayramı sonrasında örtü altı sebze ürünlerinde fiyat düşüşleri görüldüğünü ve bu düşüşlerin çiftçilere zarar ettirdiğini bildirdi.'Belediyeler denetimlerini artırmalı'Örtü altı üretimin yaygın olduğu illerde söz konusu ürünlerin pazarlanmasında üretici birliklerinin piyasayı etkileyecek güçleri olmadığına işaret eden Bayraktar, söz konusu birliklerin mali ve idari yönden güçlenmesi ve tarımsal pazarlamada etkin olması için mevzuatta düzenlemeler yapılması talebinde bulundu.Bayraktar, çabuk bozulabilen ürünlerin arzında artış yaşanan dönemlerde çiftçilerin zarar etmemesi için belediyelerin alım yapması gerektiğini belirten, "Semt pazarlarında üreticilere daha fazla yer ayrılmalı, üretici pazarları her ilçede kurulmalıdır. Belediyelerce belirlenecek günlerde üreticilerimizin ürünlerini halka doğrudan sunabileceği üretici pazarlarının her il ve ilçede kurulması sağlanmalı. Gıda fiyatları üzerinden haksız kazanç elde etmeye yönelik hareketler konusunda belediyeler denetimlerini artırmalı, piyasa üzerinde bozucu etkisi olanlara ceza uygulamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.Çiftçilerin belediyelerden beklentilerine de işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

