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Süper Lig’e veda eden ilk takım İstanbulspor oldu
Süper Lig’e veda eden ilk takım İstanbulspor oldu
Sputnik Türkiye
Süper Lig’de 2023-2024 sezonunda küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu. 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T15:50+0300
2024-04-20T15:50+0300
spor
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futbol
süper lig
maç
küme düşme
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Süper Lig’in 33. haftasında İstanbulspor, sahasında Fatih Karagümrük’e 2-1 mağlup oldu.Bu sonucun ardından sarı-siyahlılar 16 puanda kalarak ligde kalma umutlarını kaybetti. Düşme hattında yer alan Fatih Karagümrük ise puanını 33’e yükselterek ligde kalma şansını son 5 maça bıraktı.İstanbulspor, bitime 5 hafta kala Süper Lig’den bu sezon küme düşen ilk düşen takım oldu.Bu sezon çıktığı 33 maçta yalnızca 4 galibiyeti bulunan sarı-siyahlılar, 7 beraberlik ve 22 de mağlubiyet aldı.Ayrıca Trabzonspor ile evinde oynadığı maçta sahadan çekilen İstanbulspor’un 3 puanı da silinmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240323/tahkim-kurulundan-futbol-disiplin-talimatinda-degisiklik-puan-silme-cezasi-kaldirildi-1081981635.html
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istanbulspor, futbol, süper lig, maç, küme düşme
istanbulspor, futbol, süper lig, maç, küme düşme

Süper Lig’e veda eden ilk takım İstanbulspor oldu

15:50 20.04.2024
© AA / Abdulhamid HoşbaşZiraat Türkiye Kupası, futbol, futbol topu
Ziraat Türkiye Kupası, futbol, futbol topu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2024
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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Süper Lig’de 2023-2024 sezonunda küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu.
Süper Lig’in 33. haftasında İstanbulspor, sahasında Fatih Karagümrük’e 2-1 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından sarı-siyahlılar 16 puanda kalarak ligde kalma umutlarını kaybetti. Düşme hattında yer alan Fatih Karagümrük ise puanını 33’e yükselterek ligde kalma şansını son 5 maça bıraktı.

İstanbulspor, bitime 5 hafta kala Süper Lig’den bu sezon küme düşen ilk düşen takım oldu.

Bu sezon çıktığı 33 maçta yalnızca 4 galibiyeti bulunan sarı-siyahlılar, 7 beraberlik ve 22 de mağlubiyet aldı.

Ayrıca Trabzonspor ile evinde oynadığı maçta sahadan çekilen İstanbulspor’un 3 puanı da silinmişti.
Ziraat Türkiye Kupası, futbol, futbol topu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2024
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Tahkim Kurulu'ndan Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik: Puan silme cezası kaldırıldı
23 Mart, 09:45
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