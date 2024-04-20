https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/sirtima-uc-tane-kusur-yazildi-videosuyla-unlenen-muhtar-adayi-aydin-battal-diziye-dahil-oldu-1082980284.html
'Sırtıma üç tane kusur yazıldı' şiiriyle ünlenen muhtar adayı Aydın Battal dizide rol aldı
'Sırtıma üç tane kusur yazıldı' şiiriyle ünlenen muhtar adayı Aydın Battal dizide rol aldı
Sputnik Türkiye
'Sırtıma üç tane kusur yazıldı; Biri garibanlık, biri fakirlik, biri şairlik' sözleriyle tanınan muhtar adayı Aydın Battal, Gönül Dağı dizisinin kadrosuna... 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T19:29+0300
2024-04-20T19:29+0300
2024-04-20T19:29+0300
aydın battal
sosyal medya
kusur
dizi
yaşam
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31 Mart Yerel Seçimleri'nde sosyal medyada paylaştığı video ile dikkat çeken Kırşehir'in Aşağı Homurlu Köyü'nde muhtar adayı olan Aydın Battal Gönül Dağı dizisi ekibine dahil oldu.Oyuncu Erdal Cindoruk ile videosunu paylaşan Aydın Battal, dizide yer almaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240307/rtuk-bir-dizi-hakkinda-daha-inceleme-baslatti-kadini-meta-olarak-goren-yapimlara-izin-vermedik-1081483308.html
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aydın battal, sosyal medya, kusur, dizi
aydın battal, sosyal medya, kusur, dizi
'Sırtıma üç tane kusur yazıldı' şiiriyle ünlenen muhtar adayı Aydın Battal dizide rol aldı
'Sırtıma üç tane kusur yazıldı; Biri garibanlık, biri fakirlik, biri şairlik' sözleriyle tanınan muhtar adayı Aydın Battal, Gönül Dağı dizisinin kadrosuna katıldı.
31 Mart Yerel Seçimleri'nde sosyal medyada paylaştığı video ile dikkat çeken Kırşehir'in Aşağı Homurlu Köyü'nde muhtar adayı olan Aydın Battal Gönül Dağı dizisi ekibine dahil oldu.
Oyuncu Erdal Cindoruk ile videosunu paylaşan Aydın Battal, dizide yer almaktan mutluluk duyduğunu belirtti.