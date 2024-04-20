https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/sirtima-uc-tane-kusur-yazildi-videosuyla-unlenen-muhtar-adayi-aydin-battal-diziye-dahil-oldu-1082980284.html

'Sırtıma üç tane kusur yazıldı' şiiriyle ünlenen muhtar adayı Aydın Battal dizide rol aldı

'Sırtıma üç tane kusur yazıldı' şiiriyle ünlenen muhtar adayı Aydın Battal dizide rol aldı

Sputnik Türkiye

'Sırtıma üç tane kusur yazıldı; Biri garibanlık, biri fakirlik, biri şairlik' sözleriyle tanınan muhtar adayı Aydın Battal, Gönül Dağı dizisinin kadrosuna... 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T19:29+0300

2024-04-20T19:29+0300

2024-04-20T19:29+0300

aydın battal

sosyal medya

kusur

dizi

yaşam

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/14/1082980383_0:99:1042:685_1920x0_80_0_0_67f914d189065e548d5b201b4b5e074b.png

31 Mart Yerel Seçimleri'nde sosyal medyada paylaştığı video ile dikkat çeken Kırşehir'in Aşağı Homurlu Köyü'nde muhtar adayı olan Aydın Battal Gönül Dağı dizisi ekibine dahil oldu.Oyuncu Erdal Cindoruk ile videosunu paylaşan Aydın Battal, dizide yer almaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240307/rtuk-bir-dizi-hakkinda-daha-inceleme-baslatti-kadini-meta-olarak-goren-yapimlara-izin-vermedik-1081483308.html

kusur

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aydın battal, sosyal medya, kusur, dizi