https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/new-yorkta-trumpin-yargilandigi-mahkemenin-onunde-kendini-atese-veren-protestocu-oldu-1082980014.html

New York'ta Trump'ın yargılandığı mahkemenin önünde kendini ateşe veren protestocu öldü

New York'ta Trump'ın yargılandığı mahkemenin önünde kendini ateşe veren protestocu öldü

Sputnik Türkiye

ABD'nin New York kentinde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yargılandığı mahkeme binasının önünde kendini ateşe veren Max Azzarello hayatını kaybetti. 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T18:53+0300

2024-04-20T18:53+0300

2024-04-20T18:53+0300

dünya

donald trump

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new york

abd

dava

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ABD basınının hastane yetkililerine dayandırdığı haberde, Manhattan'da, Trump'ın yargılandığı adliye binasının önünde kendini ateşe veren protestocu Azzarello'nun, kaldırıldığı hastanede entübe edilerek tedavi altına alındığı, ancak kurtarılamadığı kaydedildi.​​​​​​​New York polisi, Azzarello'nun Substack adlı sitede yer alan, "Benim adım Max Azzarello, Trump'ın Manhattan'daki duruşmasının yapıldığı yerde kendini ateşe veren araştırmacıyım. Bu eylemim, önemli bir konuya dikkati çekmek için yapılmış bir protestodur: Kendi yönetimimiz, apokaliptik faşist bir dünya darbesiyle bizi vurmak üzeredir." şeklindeki ifadelerini paylaştı.ABD basını, Azzarello'nun dün kendini yaktığı sırada, Trump'ın aynı sokakta bulunan mahkeme binasında olduğunu, olaydan haberdar edildiğini yazdı.Trump'ın, 2016'da yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'a yasa dışı "sus payı" ödediği iddiasıyla Manhattan Ceza Mahkemesi'nde başlayan davada jüri seçiminin tamamlandığı, pazartesinden itibaren açılış konuşmalarıyla yargılamaya geçileceği açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240328/mahkeme-trumpa-konusma-yasagi-verdi-1082145484.html

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