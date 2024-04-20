https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/milli-tenisci-ayla-aksu-italyada-finale-adini-yazdirdi-1082972816.html

Milli tenisçi Ayla Aksu, İtalya'daki finale adını yazdırdı

Milli tenisçi Ayla Aksu, İtalya'daki finale adını yazdırdı

Sputnik Türkiye

Milli tenisçi Ayla Aksu, İtalya'da düzenlenen Santa Margherita di Pula Turnuvası'nda tek kadınlarda finale çıktı. 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T15:09+0300

2024-04-20T15:09+0300

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ayla aksu

tenis

final

italya

milli

spor

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Ayla, çeyrek finalde 7 numaralı seribaşı Fransız Nahia Berecoechea'yı 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek yarı finale kaldı.Yarı finalde ev sahibi ülkeden Beatrice Ricci'yi 6-3 ve 7-6'lık set sonuçlarıyla 2-0 mağlup eden Ayla, finale yükseldi.Turnuvada 3 numaralı seribaşı olarak yer alan milli tenisçi, bu yılki ilk finalinde yarın Çek Lucie Havlickova ile karşı karşıya gelecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240129/hindistan-milli-tenis-takimi-davis-cup-dunya-grup-i-icin-60-yil-sonra-pakistana-geldi-1080160312.html

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