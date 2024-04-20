https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/milli-tenisci-ayla-aksu-italyada-finale-adini-yazdirdi-1082972816.html
Milli tenisçi Ayla Aksu, İtalya'daki finale adını yazdırdı
Milli tenisçi Ayla Aksu, İtalya'daki finale adını yazdırdı
Sputnik Türkiye
Milli tenisçi Ayla Aksu, İtalya'da düzenlenen Santa Margherita di Pula Turnuvası'nda tek kadınlarda finale çıktı. 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T15:09+0300
2024-04-20T15:09+0300
2024-04-20T15:10+0300
ayla aksu
tenis
final
italya
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spor
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Ayla, çeyrek finalde 7 numaralı seribaşı Fransız Nahia Berecoechea'yı 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek yarı finale kaldı.Yarı finalde ev sahibi ülkeden Beatrice Ricci'yi 6-3 ve 7-6'lık set sonuçlarıyla 2-0 mağlup eden Ayla, finale yükseldi.Turnuvada 3 numaralı seribaşı olarak yer alan milli tenisçi, bu yılki ilk finalinde yarın Çek Lucie Havlickova ile karşı karşıya gelecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240129/hindistan-milli-tenis-takimi-davis-cup-dunya-grup-i-icin-60-yil-sonra-pakistana-geldi-1080160312.html
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ayla aksu, tenis, final, italya, milli
Milli tenisçi Ayla Aksu, İtalya'daki finale adını yazdırdı
15:09 20.04.2024 (güncellendi: 15:10 20.04.2024)
Milli tenisçi Ayla Aksu, İtalya'da düzenlenen Santa Margherita di Pula Turnuvası'nda tek kadınlarda finale çıktı.
Ayla, çeyrek finalde 7 numaralı seribaşı Fransız Nahia Berecoechea'yı 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek yarı finale kaldı.
Yarı finalde ev sahibi ülkeden Beatrice Ricci'yi 6-3 ve 7-6'lık set sonuçlarıyla 2-0 mağlup eden Ayla, finale yükseldi.
Turnuvada 3 numaralı seribaşı olarak yer alan milli tenisçi, bu yılki ilk finalinde yarın Çek Lucie Havlickova ile karşı karşıya gelecek.