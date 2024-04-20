https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/irak-basbakani-sudani-erdoganin-ziyareti-gelir-gecer-turden-bir-ziyaret-olmayacak-1082966213.html

Irak Başbakanı Sudani: Erdoğan'ın ziyareti 'gelir geçer türden bir ziyaret' olmayacak

Irak Başbakanı Sudani: Erdoğan'ın ziyareti 'gelir geçer türden bir ziyaret' olmayacak

Sputnik Türkiye

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a yapacağı ziyaretin "gelir geçer türden bir ziyaret" olmayacağını... 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T11:34+0300

2024-04-20T11:34+0300

2024-04-20T11:34+0300

dünya

muhammed şiya es-sudani

ortadoğu

recep tayyip erdoğan

irak

irak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/16/1068630239_0:204:2915:1844_1920x0_80_0_0_1bedabb4c0e47d5282348b53dfdbf472.jpg

Irak haber ajansı INA'ya göre, ABD'de temaslarını sürdüren Sudani, yaptığı açıklamalarda Erdoğan'ın Irak'a gerçekleştireceği ziyarete değindi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'ı 22 Nisan'da ziyaret edeceğini kaydeden Sudani, "Türkiye Başkanı'nın Irak ziyareti gelir geçer türden bir ziyaret olmayacak. İki ülke arasında ilk defa meseleleri ertelemek yerine bunlara ilişkin çözüm iradesi mevcut" dedi.Irak topraklarının Türkiye'ye karşı saldırı sahası olmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Sudani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile su meselesine karşı da çözümü değerlendireceklerini vurguladı.Irak Başbakanı Sudani'nin, 13 Nisan tarihinde temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'deki temasları sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240206/irak-basbakani-sudani-irak-ve-turkiyenin-guvenligi-birbiriyle-baglantilidir-1080470813.html

irak

irak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

muhammed şiya es-sudani , ortadoğu, recep tayyip erdoğan, irak, irak