https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/irak-basbakani-sudani-erdoganin-ziyareti-gelir-gecer-turden-bir-ziyaret-olmayacak-1082966213.html
Irak Başbakanı Sudani: Erdoğan'ın ziyareti 'gelir geçer türden bir ziyaret' olmayacak
Irak Başbakanı Sudani: Erdoğan'ın ziyareti 'gelir geçer türden bir ziyaret' olmayacak
Sputnik Türkiye
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a yapacağı ziyaretin "gelir geçer türden bir ziyaret" olmayacağını... 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T11:34+0300
2024-04-20T11:34+0300
2024-04-20T11:34+0300
dünya
muhammed şiya es-sudani
ortadoğu
recep tayyip erdoğan
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Irak haber ajansı INA'ya göre, ABD'de temaslarını sürdüren Sudani, yaptığı açıklamalarda Erdoğan'ın Irak'a gerçekleştireceği ziyarete değindi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'ı 22 Nisan'da ziyaret edeceğini kaydeden Sudani, "Türkiye Başkanı'nın Irak ziyareti gelir geçer türden bir ziyaret olmayacak. İki ülke arasında ilk defa meseleleri ertelemek yerine bunlara ilişkin çözüm iradesi mevcut" dedi.Irak topraklarının Türkiye'ye karşı saldırı sahası olmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Sudani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile su meselesine karşı da çözümü değerlendireceklerini vurguladı.Irak Başbakanı Sudani'nin, 13 Nisan tarihinde temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'deki temasları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240206/irak-basbakani-sudani-irak-ve-turkiyenin-guvenligi-birbiriyle-baglantilidir-1080470813.html
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muhammed şiya es-sudani , ortadoğu, recep tayyip erdoğan, irak, irak
muhammed şiya es-sudani , ortadoğu, recep tayyip erdoğan, irak, irak
Irak Başbakanı Sudani: Erdoğan'ın ziyareti 'gelir geçer türden bir ziyaret' olmayacak
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a yapacağı ziyaretin "gelir geçer türden bir ziyaret" olmayacağını belirterek, iki ülke arasında meselelere karşı çözüm iradesinin bulunduğunu söyledi.
Irak haber ajansı INA'ya göre, ABD'de temaslarını sürdüren Sudani, yaptığı açıklamalarda Erdoğan'ın Irak'a gerçekleştireceği ziyarete değindi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'ı 22 Nisan'da ziyaret edeceğini kaydeden Sudani, "Türkiye Başkanı'nın Irak ziyareti gelir geçer türden bir ziyaret olmayacak. İki ülke arasında ilk defa meseleleri ertelemek yerine bunlara ilişkin çözüm iradesi mevcut" dedi.
Irak topraklarının Türkiye'ye karşı saldırı sahası olmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Sudani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile su meselesine karşı da çözümü değerlendireceklerini vurguladı.
Irak Başbakanı Sudani'nin, 13 Nisan tarihinde temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'deki temasları sürüyor.