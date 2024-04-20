Hasan Can Kaya hastanelik oldu, ameliyat 5 saat sürdü
16:04 20.04.2024 (güncellendi: 16:45 20.04.2024)
© YouTube/KonuşanlarHasan Can Kaya
© YouTube/Konuşanlar
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Komedyen Hasan Can Kaya, halı saha maçında düşerek sakatlandı. Acil müdahale edilen ünlü komedyenin ameliyatı 5 saat sürdü.
'Konuşanlar' programıyla ün kazanan Hasan Can Kaya'nın, halı saha maçında düşerek sakatlandığı aktarıldı.
Hürriyet'in aktardığına göre artan ağrılar üzerine hastaneye giden Kaya'nın omuzunda kırıklar tespit edildi. Acil müdahale edilen ünlü komedyenin ameliyatı 5 saat sürdü.
Hasan Can Kaya'nın 24 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasındaki ABD turnesi ileri bir tarihe ertelendi.
Kaya sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı:
"Dün sabah dengesiz bir düşme sonucu omuzumda kırıklar oluştu. Başarılı bir operasyon geçirdim. Şu an gayet iyiyim. Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. 'Konuşanlar' bölümlerinde stoklu ilerlediğimiz için yayınında herhangi bir aksama olmayacak. Sadece nisan ve mayıs aylarındaki Stand Up Party Dünya Turnesini ertelemek durumunda kaldım. Özetle iyiyiz, işimizin başındayız. Gösterdiğiniz büyük ilgiye ve sevgiye çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum."
Dün sabah dengesiz bir düşme sonucu omuzumda kırıklar oluştu. Başarılı bir operasyon geçirdim. Şu an gayet iyiyim. Arayan soran herkese çok teşekkür ederim.— Hasan Can Kaya (@kayahasancan) April 20, 2024
Konuşanlar bölümlerinde stoklu ilerlediğimiz için yayınında herhangi bir aksama olmayacak :)
Sadece nisan ve mayıs…