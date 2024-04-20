https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/garibasvili-abye-katilmak-icin-kosul-haline-getirilirse-soz-konusu-yasayi-iptal-edebiliriz-1082981712.html
Garibaşvili: AB'ye katılmak için koşul haline getirilirse söz konusu yasa tasarısını kaldırabiliriz
Garibaşvili: AB'ye katılmak için koşul haline getirilirse söz konusu yasa tasarısını kaldırabiliriz
Sputnik Türkiye
İktidardaki Gürcü Rüyası Partisi lideri Garibaşvili Avrupa Birliği'nin birliğe katılım için bunu bir koşul haline getirmesi durumunda 'Yabancı Nüfuzun... 20.04.2024, Sputnik Türkiye
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Gürcü Rüyası Partisi'nin lideri İrakli Garibaşvili, AB'nin bunu birliğe katılım için bir koşul haline getirmesi durumunda 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasını iptal edebileceklerini söyledi.Garibaşvili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Garibaşvili Gürcistan'ın şeffaflığa ihtiyacı olduğunu ve yabancı ortaklardan gelen paranın 'yıkıcı, anarşist ve aşırılık yanlısı eylemler' düzenlemek için harcanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.Garibaşvili konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Garibaşvili açıklamasında, bazı örgütlerin Gürcistan'daki sivil sektörün çalışmalarını itibarsızlaştırdığını belirterek, "Esasen en radikal siyasi partilerin fiili uyduları olan ve faaliyetleri şeffaf olmayan örtülü kuruluşlar var. Diğer STK'ların itibarını zedelediler. Bu bir sorun teşkil ediyor. Diğer şeylerin yanı sıra dost devletlerimizin de itibarını zedeliyorlar ve bu ilişkilere zarar veriyorlar" cümlelerini dile getirdi.
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gürcistan, irakli garibaşvili, gürcü rüyası, yabancı ajan, stk
gürcistan, irakli garibaşvili, gürcü rüyası, yabancı ajan, stk
Garibaşvili: AB'ye katılmak için koşul haline getirilirse söz konusu yasa tasarısını kaldırabiliriz
21:04 20.04.2024 (güncellendi: 21:07 20.04.2024)
İktidardaki Gürcü Rüyası Partisi lideri Garibaşvili Avrupa Birliği'nin birliğe katılım için bunu bir koşul haline getirmesi durumunda 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasını kaldıracaklarını söyledi.
Gürcü Rüyası Partisi'nin lideri İrakli Garibaşvili, AB'nin bunu birliğe katılım için bir koşul haline getirmesi durumunda 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasını iptal edebileceklerini söyledi.
Garibaşvili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Bugün Gürcistan Avrupa Birliği üyesi olmayacak. Özellikle çok fazla sorun olduğu için AB üyesi olmaya hazır değiliz. Bugün AB de genişlemeye hazır değildir ve bu zaman alacak ve bundan sonra atılacak adımlar pek çok faktöre bağlı olacak. Basitçe ifade etmek gerekirse: eğer ülke hazır olduğunda ve bize yarın AB üyesi olacağımız söylendiğinde, yasayı kaldırabilir, revize edebilir ve yeni bir yasa kabul edebilir ya da değiştirebiliriz.
Garibaşvili Gürcistan'ın şeffaflığa ihtiyacı olduğunu ve yabancı ortaklardan gelen paranın 'yıkıcı, anarşist ve aşırılık yanlısı eylemler' düzenlemek için harcanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Garibaşvili konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Bu paranın yıkıcı, anarşist, aşırılık yanlısı eylemler düzenlemek ve devlete karşı ideoloji yaymak için kullanılması bizim için kabul edilemez bir durumdur. 'Sirtshvlia' gibi iyi bilinen ve şiddet yanlısı örgütler birçok eylemin arkasındaydı. Yurtdışından fon alan ve bu parayı hükümete, yetkililere ve halka karşı kullanan diğer örgütler ise endişe, düzensizlik ve kaos getirmiştir. Bu kabul edilemez.
Garibaşvili açıklamasında, bazı örgütlerin Gürcistan'daki sivil sektörün çalışmalarını itibarsızlaştırdığını belirterek, "Esasen en radikal siyasi partilerin fiili uyduları olan ve faaliyetleri şeffaf olmayan örtülü kuruluşlar var. Diğer STK'ların itibarını zedelediler. Bu bir sorun teşkil ediyor. Diğer şeylerin yanı sıra dost devletlerimizin de itibarını zedeliyorlar ve bu ilişkilere zarar veriyorlar" cümlelerini dile getirdi.