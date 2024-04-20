Garibaşvili: AB'ye katılmak için koşul haline getirilirse söz konusu yasa tasarısını kaldırabiliriz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye’de dondurma markalarının rekabet analizi
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Restoran ve kafe boykotu tartışması
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Radyo Sputnik'e konuşuyor
12:09
82 dk
HABER MASASI
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un gerçekleştirdiği özel röportajın değerlendirmeleri
13:31
34 dk
HAFTANIN KEYFİ
Sónar İstanbul Müzik Festivali
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
GÜN ORTASI ÖZEL
Ateizm Derneği'nden Karan: Türk nüfusunun en az yüzde 3'ü ateist
18:11
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Radyo Sputnik'in sorularını yanıtladı
19:08
81 dk
SESLİ HABER
BM'den uyarı: Büyük bir nükleer olay yaşanabilir
07:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’ye uyarı: Moratoryumu gözden geçirebiliriz
07:12
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’da seferberlik düzenlemesi: Batı’dan endişelendik
07:27
3 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: İsrail bir haftada tükenir
08:05
2 dk
SESLİ HABER
İran Büyükelçisi: ABD, Türkiye ve İran'ı parçalamak istiyor
08:17
2 dk
SESLİ HABER
Bush'un danışmanı: Ukrayna'daki çatışma önlenebilirdi
08:28
2 dk
SESLİ HABER
Putin’den Lukaşenko’ya ‘İstanbul taslağı’ desteği
08:41
1 dk
SESLİ HABER
ABD'de Rusya korkusu: B planı yok
09:03
2 dk
SESLİ HABER
Uzman: Nükleer güç santralini hedef alıyorlar
09:16
1 dk
SESLİ HABER
Koruma talep eden Zelenskiy'ye ABD'den ret
09:29
2 dk
SESLİ HABER
Biden’dan Netanyahu’ya uyarı: Katılamayız
09:41
1 dk
SESLİ HABER
‘Saldırılardan Rusya sorumlu tutulmaya çalışılıyor’
10:03
2 dk
SESLİ HABER
Askeri uzman: Demir Kubbe etkilenebilir
10:17
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esirden itiraf: Azov yıllarca provokasyon düzenledi
10:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Bunu izlemek utanç verici
11:10
3 dk
SESLİ HABER
Biden’ın neden konuşmadığı açıklandı
11:24
2 dk
SESLİ HABER
Bir ülke daha BRICS’e üye olmak istediğini açıkladı
11:35
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı muhalif siyasetçi: Ukrayna tamamen yıkıldı
12:10
2 dk
SESLİ HABER
İran, İsrail'e düzenlediği saldırıda bu silahları kullandı
12:38
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: Batı gerçeklerle yüzleşmeli
16:08
2 dk
SESLİ HABER
‘Yeni bir saldırı yaparlarsa tamamen mağlup olacaklar’
16:20
2 dk
SESLİ HABER
‘Saldırı, ülkedeki birlik beraberliği pekiştirdi’
16:33
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan en çok doğalgaz alan AB ülkesi belli oldu
16:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: Rusya’ya yönelen ülkelerin sayısı artıyor
17:09
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy: Bu olmazsa Ukrayna geri çekilecek
17:19
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
İsrail hava üslerine en az 9 füze isabet etti
18:08
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan ABD'ye 'nükleer silah' mesajı: Fazla umutlanmayın
18:22
4 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Genelkurmay Başkanı’ndan itiraf: Rusya başarıyor
18:37
2 dk
SESLİ HABER
Polonya liderinden Zelenskiy’e ret: Veremeyiz
18:49
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere, yasadışı göçmenleri Ermenistan’a göndermeye hazırlanıyor
19:03
2 dk
SESLİ HABER
ABD askerlerinin kovulduğu ülkeye Rus uzmanlar geldi
19:15
3 dk
SESLİ HABER
E. Hava Korgeneral Karakuş: Bu değişiklik ile Türkiye, Doğu Akdeniz'de etkinliğini artırdığımı ilan etti
19:29
3 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy: Bu olmazsa Ukrayna geri çekilecek
19:42
1 dk
SESLİ HABER
Rus siyasetçiden Macron’a: Yaptığı gevezelik
19:53
3 dk
SESLİ HABER
‘İsrail’in amacı ABD ve İran’ı karşı karşıya getirmek’
20:05
2 dk
SESLİ HABER
AB’nin Rusya’dan ithalatı en üst seviyeye çıktı
20:18
2 dk
SESLİ HABER
Kiev, 2025'e kadar dayanmak için Paris'in kapısını çaldı
20:31
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’le işbirliğine karşı çıkan çalışanlar kovuldu
21:04
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/garibasvili-abye-katilmak-icin-kosul-haline-getirilirse-soz-konusu-yasayi-iptal-edebiliriz-1082981712.html
Garibaşvili: AB'ye katılmak için koşul haline getirilirse söz konusu yasa tasarısını kaldırabiliriz
Garibaşvili: AB'ye katılmak için koşul haline getirilirse söz konusu yasa tasarısını kaldırabiliriz
Sputnik Türkiye
İktidardaki Gürcü Rüyası Partisi lideri Garibaşvili Avrupa Birliği'nin birliğe katılım için bunu bir koşul haline getirmesi durumunda 'Yabancı Nüfuzun... 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T21:04+0300
2024-04-20T21:07+0300
dünya
gürcistan
irakli garibaşvili
gürcü rüyası
yabancı ajan
stk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101524/90/1015249021_0:264:2705:1786_1920x0_80_0_0_7e2068af42b2549c2d8a5a30b004f8c5.jpg
Gürcü Rüyası Partisi'nin lideri İrakli Garibaşvili, AB'nin bunu birliğe katılım için bir koşul haline getirmesi durumunda 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasını iptal edebileceklerini söyledi.Garibaşvili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Garibaşvili Gürcistan'ın şeffaflığa ihtiyacı olduğunu ve yabancı ortaklardan gelen paranın 'yıkıcı, anarşist ve aşırılık yanlısı eylemler' düzenlemek için harcanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.Garibaşvili konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Garibaşvili açıklamasında, bazı örgütlerin Gürcistan'daki sivil sektörün çalışmalarını itibarsızlaştırdığını belirterek, "Esasen en radikal siyasi partilerin fiili uyduları olan ve faaliyetleri şeffaf olmayan örtülü kuruluşlar var. Diğer STK'ların itibarını zedelediler. Bu bir sorun teşkil ediyor. Diğer şeylerin yanı sıra dost devletlerimizin de itibarını zedeliyorlar ve bu ilişkilere zarar veriyorlar" cümlelerini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/gurcistan-abden-gelen-tepkilere-yanit-verdi-sizde-de-ayni-yasalar-var-bizi-tehdit-etmeyin-1082534989.html
gürcistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101524/90/1015249021_0:10:2705:2039_1920x0_80_0_0_61a0d97463bc261a1e668b444e9ddf05.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gürcistan, irakli garibaşvili, gürcü rüyası, yabancı ajan, stk
gürcistan, irakli garibaşvili, gürcü rüyası, yabancı ajan, stk

Garibaşvili: AB'ye katılmak için koşul haline getirilirse söz konusu yasa tasarısını kaldırabiliriz

21:04 20.04.2024 (güncellendi: 21:07 20.04.2024)
© Sputnik / Alexander Imedashvili / Multimedya arşivine gidinİrakli Garibaşvili
İrakli Garibaşvili - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2024
© Sputnik / Alexander Imedashvili
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
İktidardaki Gürcü Rüyası Partisi lideri Garibaşvili Avrupa Birliği'nin birliğe katılım için bunu bir koşul haline getirmesi durumunda 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasını kaldıracaklarını söyledi.
Gürcü Rüyası Partisi'nin lideri İrakli Garibaşvili, AB'nin bunu birliğe katılım için bir koşul haline getirmesi durumunda 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasını iptal edebileceklerini söyledi.
Garibaşvili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bugün Gürcistan Avrupa Birliği üyesi olmayacak. Özellikle çok fazla sorun olduğu için AB üyesi olmaya hazır değiliz. Bugün AB de genişlemeye hazır değildir ve bu zaman alacak ve bundan sonra atılacak adımlar pek çok faktöre bağlı olacak. Basitçe ifade etmek gerekirse: eğer ülke hazır olduğunda ve bize yarın AB üyesi olacağımız söylendiğinde, yasayı kaldırabilir, revize edebilir ve yeni bir yasa kabul edebilir ya da değiştirebiliriz.

Garibaşvili Gürcistan'ın şeffaflığa ihtiyacı olduğunu ve yabancı ortaklardan gelen paranın 'yıkıcı, anarşist ve aşırılık yanlısı eylemler' düzenlemek için harcanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Garibaşvili konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:

Bu paranın yıkıcı, anarşist, aşırılık yanlısı eylemler düzenlemek ve devlete karşı ideoloji yaymak için kullanılması bizim için kabul edilemez bir durumdur. 'Sirtshvlia' gibi iyi bilinen ve şiddet yanlısı örgütler birçok eylemin arkasındaydı. Yurtdışından fon alan ve bu parayı hükümete, yetkililere ve halka karşı kullanan diğer örgütler ise endişe, düzensizlik ve kaos getirmiştir. Bu kabul edilemez.

Garibaşvili açıklamasında, bazı örgütlerin Gürcistan'daki sivil sektörün çalışmalarını itibarsızlaştırdığını belirterek, "Esasen en radikal siyasi partilerin fiili uyduları olan ve faaliyetleri şeffaf olmayan örtülü kuruluşlar var. Diğer STK'ların itibarını zedelediler. Bu bir sorun teşkil ediyor. Diğer şeylerin yanı sıra dost devletlerimizin de itibarını zedeliyorlar ve bu ilişkilere zarar veriyorlar" cümlelerini dile getirdi.
Rus siyaset bilimci Viktoria Fedosova, Gürcistan’daki yabancı ajan tasarısının, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla kanaat önderlerini ilerletmeye alışık ABD ve Avrupa Birliği (AB) için riskler oluşturduğunu belirtti. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2024
DÜNYA
Gürcistan AB'den gelen tepkilere yanıt verdi: 'Sizde de aynı yasalar var, bizi tehdit etmeyin'
15 Nisan, 15:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала