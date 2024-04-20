https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/garibasvili-abye-katilmak-icin-kosul-haline-getirilirse-soz-konusu-yasayi-iptal-edebiliriz-1082981712.html

Garibaşvili: AB'ye katılmak için koşul haline getirilirse söz konusu yasa tasarısını kaldırabiliriz

Garibaşvili: AB'ye katılmak için koşul haline getirilirse söz konusu yasa tasarısını kaldırabiliriz

Sputnik Türkiye

İktidardaki Gürcü Rüyası Partisi lideri Garibaşvili Avrupa Birliği'nin birliğe katılım için bunu bir koşul haline getirmesi durumunda 'Yabancı Nüfuzun... 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T21:04+0300

2024-04-20T21:04+0300

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gürcü rüyası

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Gürcü Rüyası Partisi'nin lideri İrakli Garibaşvili, AB'nin bunu birliğe katılım için bir koşul haline getirmesi durumunda 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasını iptal edebileceklerini söyledi.Garibaşvili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Garibaşvili Gürcistan'ın şeffaflığa ihtiyacı olduğunu ve yabancı ortaklardan gelen paranın 'yıkıcı, anarşist ve aşırılık yanlısı eylemler' düzenlemek için harcanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.Garibaşvili konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Garibaşvili açıklamasında, bazı örgütlerin Gürcistan'daki sivil sektörün çalışmalarını itibarsızlaştırdığını belirterek, "Esasen en radikal siyasi partilerin fiili uyduları olan ve faaliyetleri şeffaf olmayan örtülü kuruluşlar var. Diğer STK'ların itibarını zedelediler. Bu bir sorun teşkil ediyor. Diğer şeylerin yanı sıra dost devletlerimizin de itibarını zedeliyorlar ve bu ilişkilere zarar veriyorlar" cümlelerini dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/gurcistan-abden-gelen-tepkilere-yanit-verdi-sizde-de-ayni-yasalar-var-bizi-tehdit-etmeyin-1082534989.html

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