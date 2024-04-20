https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/feyyaz-ucar-teknik-direktor-arayisimizi-1-2-hafta-icerisinde-baslatacagiz-1082961717.html
Feyyaz Uçar: Teknik direktör arayışımızı 1-2 hafta içerisinde başlatacağız
Feyyaz Uçar: Teknik direktör arayışımızı 1-2 hafta içerisinde başlatacağız
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı MKE Ankragücü'nü 2-0 mağlup etti. Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar... 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T01:27+0300
2024-04-20T01:27+0300
2024-04-20T01:27+0300
spor
türkiye
beşiktaş
feyyaz uçar
serdar topraktepe
umut meraş
teknik direktör
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Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Serdar Topraktepe'nin seneye de teknik ekipte yer alacağını vurgulayarak, “Teknik direktör arayışımızı 1-2 hafta içerisinde başlatacağız” dedi.Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Uçar, "Bugün uzun süredir beklediğimiz, özlenen bir galibiyet aldık. İnşallah Beşiktaş’ımız olarak bu performansa devam ederek galibiyet serileri yakalamak istiyoruz. Tabii hala eksikliklerimiz var. Tempomuz, karar verme, pas organizasyonu gibi durumları daha iyi hale getireceğiz. Oyuncularımızın çabası bizi çok mutlu etti. Bu galibiyeti de onlar adına taraftarlarımıza hediye ediyoruz" dedi.'Teknik direktör arayışımızı 1-2 hafta içerisinde başlatacağız'Yeni teknik direktör arayışlarıyla ilgili de konuşan Uçar, “Başkanımızın lafının üzerine laf olmaz. Yüzde 50’ye 50 devam ediyoruz. Tabii arayışlarımız olacak ama şu anda önceliğimiz kupa da çıkacağımız maçlarımız olacak. Hoca arayışlarımız olduğu dönemde aynı sorunlarla karşılaştık. Sezon arası olması, elimizdeki kadronun yetersizliği ve takıma sezon başında başlamak isteyen hocalardan dolayı beklenen cevapları alamadık. Sağ olsun Santos Hocamız bu çağrıya cevap vermişti. Aynı arayasımızı 1-2 hafta içerisinde başkanımız nezdinde yeniden başlatacağız. Teknik adamlar, iyi niyetli olarak göreve geldiklerinde gelecek sezon planlamasını yaparlar. Ama skorlar kötü gittiğinde durum farklı oluyor. Biz de önümüzdeki sezona yeni bir hocayla başlayacağız. Amacımız Beşiktaş’ın teknik taktik anlayışına uygun, rakip sahada baskılı oynayan, yeteri kadar gol pozisyonu yakalayan, enerjik, tempolu, dinamik ve mücadeleci bir takım için hoca arayacağız. Birçok hocanın adı geçiyor. Resmi olarak bir görüşmemiz olmadı. Ama görüşmeler kısa süre içerisinde başlayacak” cümlelerini kaydetti.'Birçok gencimiz de bu şansı yakalayacak'Takımdaki sakat oyuncular hakkında bilgi veren Uçar, “Semih Kılıçsoy, Mert Günok, Omar Colley ve Arthur Masuaku’nun sakatlıkları, yarınki rejenerasyon idmanı sonrası netlik kazanacak. Doktorlarımızın tavsiyesi üzerine belli olacak ama hepsinin de kupa maçlarında oynamasını istiyoruz. Bugün alt yapımızdan bir oyuncu daha aldık. Fahri de kadrodaydı. Mustafa’yı da biraz oynattık. Beşiktaş, altyapıya çok önem veren bir camiadır. Biz oralardan geldik. Bu formayı uzun yıllar terlettik. İnşallah birçok gencimiz de bu şansı yakalayacak” dedi.Maç kadrosundan çıkartılan Umut Meraş hakkında da konuşan Uçar, “Umut kardeşimiz aslında bugün 11’de başlayacaktı. Hanımı hamile, doğum sancıları başlamış. Yavru kartal hala gelmedi. Hayırlı bir haber bekliyoruz. Normal bir doğum olacak. O yüzden bizden ayrı kaldı. Emrecan Terzi’ye de bugün ufak bir sakatlığı olmasına rağmen sahada yerini alıp takımdaşlığını gösterdiği için teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/kulupler-birliginden-tff-secimlerine-iliskin-aciklama-haziran-ayinda-yapilmasi-elzem-1082959482.html
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türkiye, beşiktaş, feyyaz uçar, serdar topraktepe, umut meraş, teknik direktör
türkiye, beşiktaş, feyyaz uçar, serdar topraktepe, umut meraş, teknik direktör
Feyyaz Uçar: Teknik direktör arayışımızı 1-2 hafta içerisinde başlatacağız
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı MKE Ankragücü'nü 2-0 mağlup etti. Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Serdar Topraktepe'nin seneye de teknik ekipte yer alacağını vurgulayarak, “Teknik direktör arayışımızı 1-2 hafta içerisinde başlatacağız” dedi.
Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Uçar, "Bugün uzun süredir beklediğimiz, özlenen bir galibiyet aldık. İnşallah Beşiktaş’ımız olarak bu performansa devam ederek galibiyet serileri yakalamak istiyoruz. Tabii hala eksikliklerimiz var. Tempomuz, karar verme, pas organizasyonu gibi durumları daha iyi hale getireceğiz. Oyuncularımızın çabası bizi çok mutlu etti. Bu galibiyeti de onlar adına taraftarlarımıza hediye ediyoruz" dedi.
'Teknik direktör arayışımızı 1-2 hafta içerisinde başlatacağız'
Yeni teknik direktör arayışlarıyla ilgili de konuşan Uçar, “Başkanımızın lafının üzerine laf olmaz. Yüzde 50’ye 50 devam ediyoruz. Tabii arayışlarımız olacak ama şu anda önceliğimiz kupa da çıkacağımız maçlarımız olacak. Hoca arayışlarımız olduğu dönemde aynı sorunlarla karşılaştık. Sezon arası olması, elimizdeki kadronun yetersizliği ve takıma sezon başında başlamak isteyen hocalardan dolayı beklenen cevapları alamadık. Sağ olsun Santos Hocamız bu çağrıya cevap vermişti. Aynı arayasımızı 1-2 hafta içerisinde başkanımız nezdinde yeniden başlatacağız. Teknik adamlar, iyi niyetli olarak göreve geldiklerinde gelecek sezon planlamasını yaparlar. Ama skorlar kötü gittiğinde durum farklı oluyor. Biz de önümüzdeki sezona yeni bir hocayla başlayacağız. Amacımız Beşiktaş’ın teknik taktik anlayışına uygun, rakip sahada baskılı oynayan, yeteri kadar gol pozisyonu yakalayan, enerjik, tempolu, dinamik ve mücadeleci bir takım için hoca arayacağız. Birçok hocanın adı geçiyor. Resmi olarak bir görüşmemiz olmadı. Ama görüşmeler kısa süre içerisinde başlayacak” cümlelerini kaydetti.
'Birçok gencimiz de bu şansı yakalayacak'
Takımdaki sakat oyuncular hakkında bilgi veren Uçar, “Semih Kılıçsoy, Mert Günok, Omar Colley ve Arthur Masuaku’nun sakatlıkları, yarınki rejenerasyon idmanı sonrası netlik kazanacak. Doktorlarımızın tavsiyesi üzerine belli olacak ama hepsinin de kupa maçlarında oynamasını istiyoruz. Bugün alt yapımızdan bir oyuncu daha aldık. Fahri de kadrodaydı. Mustafa’yı da biraz oynattık. Beşiktaş, altyapıya çok önem veren bir camiadır. Biz oralardan geldik. Bu formayı uzun yıllar terlettik. İnşallah birçok gencimiz de bu şansı yakalayacak” dedi.
Maç kadrosundan çıkartılan Umut Meraş hakkında da konuşan Uçar, “Umut kardeşimiz aslında bugün 11’de başlayacaktı. Hanımı hamile, doğum sancıları başlamış. Yavru kartal hala gelmedi. Hayırlı bir haber bekliyoruz. Normal bir doğum olacak. O yüzden bizden ayrı kaldı. Emrecan Terzi’ye de bugün ufak bir sakatlığı olmasına rağmen sahada yerini alıp takımdaşlığını gösterdiği için teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.