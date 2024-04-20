https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/barbados-filistini-devlet-olarak-tanima-karari-aldi-1082972282.html
Barbados, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı
Barbados, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı
Sputnik Türkiye
Karayipler ülkesi Barbados, Filistin’i devlet olarak resmen tanıma kararı aldı. Barbados Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Kerrie Symmonds, “Kabinemiz Filistin... 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T15:01+0300
2024-04-20T15:01+0300
2024-04-20T15:01+0300
dünya
barbados
filistin
karayip
devlet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/10/1050843590_0:0:1239:697_1920x0_80_0_0_0008c13e6c284e940ee733ae4c8f312f.jpg
Symmonds, Birleşmiş Milletler nezdinde her zaman çatışmaya iki devletli bir çözüm bulunması gerektiğini savunduğunu dile getirerek, “Ancak ironik bir şekilde dünyaya bunu söylememize rağmen Barbados, Filistin’i devlet olarak tanımamıştı. Ancak, ortada bir tutarsızlık var.Filistin'i bir devlet olarak tanımazken nasıl olur da iki devletli bir çözüm istediğimizi söyleyebiliriz?” ifadelerini kullandı.Barbadoslu Bakan Symmonds, Filistin’i resmen tanıma kararının İsrail ile ilişkilerini etkilemeyeceğini dile getirdi.Barbados, bu kararıyla 11. Karayip Topluluğu (CARICOM) üyesi oldu.Ayrıca Barbados ile birlikte Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkeden 140'ı Filistin'i bir devlet olarak tanıyor.
barbados
filistin
karayip
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/10/1050843590_66:0:995:697_1920x0_80_0_0_53da9cfe443c7718ad551c7aacb3967d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
barbados, filistin, karayip, devlet
barbados, filistin, karayip, devlet
Barbados, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı
Karayipler ülkesi Barbados, Filistin’i devlet olarak resmen tanıma kararı aldı. Barbados Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Kerrie Symmonds, “Kabinemiz Filistin Devleti'ni diplomatik olarak resmen tanımamız için zamanın geldiğine karar verdi” dedi.
Symmonds, Birleşmiş Milletler nezdinde her zaman çatışmaya iki devletli bir çözüm bulunması gerektiğini savunduğunu dile getirerek, “Ancak ironik bir şekilde dünyaya bunu söylememize rağmen Barbados, Filistin’i devlet olarak tanımamıştı. Ancak, ortada bir tutarsızlık var.Filistin'i bir devlet olarak tanımazken nasıl olur da iki devletli bir çözüm istediğimizi söyleyebiliriz?” ifadelerini kullandı.
Barbadoslu Bakan Symmonds, Filistin’i resmen tanıma kararının İsrail ile ilişkilerini etkilemeyeceğini dile getirdi.
Barbados, bu kararıyla 11. Karayip Topluluğu (CARICOM) üyesi oldu.
Ayrıca Barbados ile birlikte Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkeden 140'ı Filistin'i bir devlet olarak tanıyor.