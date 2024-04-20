https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/afyonkarahisar-belediye-baskani-koksal-ruhsati-bulunmayan-siginmacilarin-is-yerlerini-muhurledik-1082963409.html

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal: 'Ruhsatı bulunmayan sığınmacıların iş yerlerini mühürledik'

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal: 'Ruhsatı bulunmayan sığınmacıların iş yerlerini mühürledik'

Sputnik Türkiye

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, zabıta ekipleriyle birlikte kentte iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan sığınmacılara ait dükkanların... 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T10:01+0300

2024-04-20T10:01+0300

2024-04-20T10:01+0300

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Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yaptıkları denetimde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı halde faaliyet gösteren sığınmacılara ait işyerlerini kapattı.Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın bizzat katıldığı denetimlerde kaçak olarak işletildiği tespit edilen dükkânlar mühürlendi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince 5 farklı noktada tespit edilen iş yerlerinin faaliyetleri durduruldu. Erenler Mahallesi’nde spor salonu, Cumhuriyet Mahallesi’nde tatlıcı, Dumlupınar, Sahipata ve Marulcu Mahallelerinde bakkal olarak iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı halde faaliyet gösteren sığınmacıların işyerleri Başkan Köksal’ın talimatlarıyla kapatıldı. 'Afyonkarahisar’ımızdan amasız, fakatsız, lakinsiz göndereceğiz'Başkan Köksal, denetimlerinden ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, şu ifadeleri kullandı:'Şehrimizden ayrılmaları için ne gerekiyorsa yapacağım'Köksal, başka bir paylaşımında da şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230807/selvi-turkiye-suriyeli-siginmacilarin-geri-gonderilmesi-konusunda-kararli-bir-politika-yurutuyor-1074442387.html

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