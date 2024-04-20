https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/afyonkarahisar-belediye-baskani-koksal-ruhsati-bulunmayan-siginmacilarin-is-yerlerini-muhurledik-1082963409.html
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal: 'Ruhsatı bulunmayan sığınmacıların iş yerlerini mühürledik'
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal: 'Ruhsatı bulunmayan sığınmacıların iş yerlerini mühürledik'
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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, zabıta ekipleriyle birlikte kentte iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan sığınmacılara ait dükkanların... 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T10:01+0300
2024-04-20T10:01+0300
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Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yaptıkları denetimde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı halde faaliyet gösteren sığınmacılara ait işyerlerini kapattı.Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın bizzat katıldığı denetimlerde kaçak olarak işletildiği tespit edilen dükkânlar mühürlendi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince 5 farklı noktada tespit edilen iş yerlerinin faaliyetleri durduruldu. Erenler Mahallesi’nde spor salonu, Cumhuriyet Mahallesi’nde tatlıcı, Dumlupınar, Sahipata ve Marulcu Mahallelerinde bakkal olarak iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı halde faaliyet gösteren sığınmacıların işyerleri Başkan Köksal’ın talimatlarıyla kapatıldı. 'Afyonkarahisar’ımızdan amasız, fakatsız, lakinsiz göndereceğiz'Başkan Köksal, denetimlerinden ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, şu ifadeleri kullandı:'Şehrimizden ayrılmaları için ne gerekiyorsa yapacağım'Köksal, başka bir paylaşımında da şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230807/selvi-turkiye-suriyeli-siginmacilarin-geri-gonderilmesi-konusunda-kararli-bir-politika-yurutuyor-1074442387.html
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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal: 'Ruhsatı bulunmayan sığınmacıların iş yerlerini mühürledik'
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, zabıta ekipleriyle birlikte kentte iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan sığınmacılara ait dükkanların faaliyetlerine son verdiğini belirterek, "Seçimlerden önce söz verdiğimiz gibi sığınmacıları güzel Afyonkarahisar’ımızdan amasız, fakatsız, lakinsiz göndereceğiz" dedi.
Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yaptıkları denetimde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı halde faaliyet gösteren sığınmacılara ait işyerlerini kapattı.
Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın bizzat katıldığı denetimlerde kaçak olarak işletildiği tespit edilen dükkânlar mühürlendi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince 5 farklı noktada tespit edilen iş yerlerinin faaliyetleri durduruldu.
Erenler Mahallesi’nde spor salonu, Cumhuriyet Mahallesi’nde tatlıcı, Dumlupınar, Sahipata ve Marulcu Mahallelerinde bakkal olarak iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı halde faaliyet gösteren sığınmacıların işyerleri Başkan Köksal’ın talimatlarıyla kapatıldı.
'Afyonkarahisar’ımızdan amasız, fakatsız, lakinsiz göndereceğiz'
Başkan Köksal, denetimlerinden ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, şu ifadeleri kullandı:
Sığınmacılara ait olduğu tespit edilen iş yerlerini ruhsatları olmadığı için mühürledik. Seçimlerden önce söz verdiğimiz gibi sığınmacıları güzel Afyonkarahisar’ımızdan amasız, fakatsız, lakinsiz göndereceğiz. Esnafımız kan ağlarken bu memlekette ruhsatsız bir şekilde işletme faaliyetinde bulunuyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz.
'Şehrimizden ayrılmaları için ne gerekiyorsa yapacağım'
Köksal, başka bir paylaşımında da şu ifadelere yer verdi:
“Bugün Zabıta ekiplerimizle birlikte şehrimizde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı halde faaliyet gösteren sığınmacılara ait iş yerlerinin faaliyetlerine son verdik. Erenler Mahallesi’nde Spor Salonu, Cumhuriyet Mahallesi’nde tatlıcı, Dumlupınar, Sahipata ve Marulcu Mahallelerinde bakkal dükkanı olan iş yerlerini mühürledik. Söz verdiğim gibi Afyonkarahisar’da Suriyeli mülteciler olmak üzere tüm mültecilerin iş yeri açmalarına engel olacağım, şehrimizden ayrılmaları için ne gerekiyorsa yapacağım. Amasız, fakatsız, lakinsiz göndereceğiz Afyonkarahisar’dan.”