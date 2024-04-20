https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/abden-gelen-posta-ve-kargoya-vergi-zammi-1082971518.html

AB'den gelen posta ve kargoya vergi zammı

AB'den gelen posta ve kargoya vergi zammı

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) ülkelerden posta veya hızlı kargoyla gelen eşyada maktu vergi güncellendi. Engelli vatandaşların muafen özel tertibatlı araç ithal etme... 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T14:53+0300

2024-04-20T14:53+0300

2024-04-20T14:53+0300

avrupa birliği

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türkiye

kargo

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Posta veya hızlı kargo taşımacılığıyla bir gerçek kişiye Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen, ticari mahiyet arz etmeyen ve kıymeti 150 euro'yu geçmeyen eşyada ödenecek maktu vergi oranı yüzde 20'ye olarak düzenlendi.Konuya ilişkin "4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 150 euor'yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 euro'yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden, AB ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde uygulanacak tek ve maktu vergi oranı yüzde 20 olarak güncellendi. Bu oran yüzden 18 olarak uygulanıyordu.Söz konusu hüküm 15 gün sonra yürürlüğe girecek.Kararla, Milli savunma ve iç güvenlik kapsamında serbest dolaşıma sokulan eşyaya ilişkin olarak da düzenleme yapıldı. Sermayesinin yarısı veya daha fazlası doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirmek amacıyla kurulan vakıflara veya Savunma Sanayii Başkanlığı'na ait şirket ve müesseseler adına getirilen savunma amaçlı eşyaya, ithal edilecek eşya listesinin onaylanması şartıyla muafiyet tanındı.Engelli vatandaşların sosyal hayata kazandırılmaları amacıyla tanınan muafen özel tertibatlı araç ithal etme hakkı çerçevesinde, çağın değişen teknolojik şartları ve vatandaş talepleri dikkate alınarak elektrikli motorlu araçlar da muafiyet kapsamına alındı.Antrepo işlemlerine düzenlemeBu arada, Ticaret Bakanlığı'nın "Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i de Resmi Gazete'de yayımlandı.Yönetmelikle, antrepo içinde ve dışında yapılacak elleçleme iznine ilişkin başvuru süreci düzenlenerek, elleçleme başvurusunun sonuçlandırılmasına ilişkin esaslar açıklığa kavuşturuldu.Yönetmelikle, antrepo işleticilerince verilen götürü teminat tutarları ve gümrük laboratuvarlarında yapılan tahlillerden alınan ücretler de güncellendi.Öte yandan, Bakanlığın iki ayrı Gümrük Genel Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğler, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından alınan bazı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin kararlar doğrultusunda düzenlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240205/bakan-uraloglu-acikladi-depremzedelere-kargo-gonderisinde-indirim--1080444661.html

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