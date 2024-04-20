https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/-kurtulus-savasina-katilan-4-askerin-mirascilarina-istiklal-madalyasi-verilecek-1082962296.html
Kurtuluş Savaşı'na katılan 4 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek
Kurtuluş Savaşı'na katılan 4 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek
Sputnik Türkiye
Kurtuluş Savaşı’nda hizmetleri tespit edilen gazilerin mirasçılarına “İstiklal Madalyası” verilmesi hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T09:21+0300
2024-04-20T09:21+0300
2024-04-20T09:21+0300
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kurtuluş mücadelesi savaşı gazileri
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İstiklal Madalyası Kanunu kapsamında, Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstiklal Madalyası almaya hak kazanan gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20211120/resmi-gazetede-yayinlandi-8-kisiye-daha-istiklal-madalyasi-verildi-1050983694.html
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kurtuluş savaşı, kurtuluş savaşı, kurtuluş mücadelesi savaşı gazileri , resmi gazete, gazi
Kurtuluş Savaşı'na katılan 4 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek
Kurtuluş Savaşı’nda hizmetleri tespit edilen gazilerin mirasçılarına “İstiklal Madalyası” verilmesi hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
İstiklal Madalyası Kanunu kapsamında, Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstiklal Madalyası almaya hak kazanan gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:
Hak Sahibinin Doğum Yeri - Rütbesi - Adı ve Soyadı
Birliği ve Askerlik Hizmetine Dair Bilgi Özeti
Madalya ile Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı
Pasof (Eleşkirt)- Mehmet oğlu 1317 (1901) doğumlu Er Rüstem Gökçe
34. Piyade Alayı, 1. Tabur
Oğlu Hayri Gökçe
Sarayönü-Mirza oğlu 1305 (1889) doğumlu Er Hızır Mirza
İzmir Jandarma Alayı
Kızı Hatice Karçaaltnıncaba
Sivas (Kangal)-Ali oğlu 1307 (1891) doğumlu Çavuş Osman Cesur
62. Piyade Alayı 2. Tabur, 3. Bölük
Torunu Halit Cesur
Çankırı-Emirahmet Oğullarından Osman oğlu 1297 (1881) doğumlu Er Mehmet
Nokta Sevk Efradı 1 Numaralı Mütenevvia Hastanesinde 1922 tarihinde vefat