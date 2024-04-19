YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar açıkladı: Türkiye'de kaç yabancı öğrenci var?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay: Sanki savaş bizim içimizde olmuş
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kamuda tasarruf zamanı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
'Türkiye kişi başına düşen ortalama günlük sigara adedinde birinci sırada'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Türk nakliye devi iflas etti
12:06
83 dk
HABER MASASI
16 Milyon emekli için yeni düzenleme: Seyyanen zam değil bölgesel destek geliyor.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Birçok veriyi ve değişkeni kullanarak pamuk fiyatlarını tahmin edebilen Türk yapay zeka modeli
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Filistinli Gazeteci Takiya: Filistinliler İran’ın İsrail’e yanıtını destekliyor
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
‘İsrail’in amacı ABD ve İran’ı karşı karşıya getirmek’
17:44
2 dk
SESLİ HABER
Bir ülke daha BRICS’e üye olmak istediğini açıkladı
17:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İsrail’le işbirliğine karşı çıkan çalışanlar kovuldu
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Rus siyasetçiden Macron’a: Yaptığı gevezelik
18:29
3 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan en çok doğalgaz alan AB ülkesi belli oldu
18:41
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Einstein'ın bilime merakı nasıl başladı?
18:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: Rusya’ya yönelen ülkelerin sayısı artıyor
19:12
1 dk
SESLİ HABER
AB’nin Rusya’dan ithalatı en üst seviyeye çıktı
19:34
2 dk
SESLİ HABER
E. Hava Korgeneral Karakuş: Bu değişiklik ile Türkiye, Doğu Akdeniz'de etkinliğini artırdığımı ilan etti
20:14
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın usta ismi Metin Akpınar'la ayrılmaz ikiliydi
20:37
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye’de dondurma markalarının rekabet analizi
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Restoran ve kafe boykotu tartışması
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Radyo Sputnik'e konuşuyor
12:09
82 dk
HABER MASASI
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un gerçekleştirdiği özel röportajın değerlendirmeleri
13:31
34 dk
HAFTANIN KEYFİ
Sónar İstanbul Müzik Festivali
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
GÜN ORTASI ÖZEL
Ateizm Derneği'nden Karan: Türk nüfusunun en az yüzde 3'ü ateist
18:10
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/yok-baskani-prof-dr-ozvar-acikladi-turkiyede-kac-yabanci-ogrenci-var-1082949200.html
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar açıkladı: Türkiye'de kaç yabancı öğrenci var?
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar açıkladı: Türkiye'de kaç yabancı öğrenci var?
Sputnik Türkiye
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Türkiye'deki üniversitelerde 198 ülkeden 350 bine yakın uluslararası öğrenci öğrenim gördüğünü belirterek, "Ülkemiz, dünyada en... 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T17:16+0300
2024-04-19T17:16+0300
türkiye
yök
yükseköğretim kurulu (yök)
bursa teknik üniversitesi
yabancı
öğrenci
öğrenciler
yabancı öğrenci
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082949040_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_90165a72be47b9d274de724cd630671e.jpg
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, en fazla öğrenciye sahip ilk 10 ülke arasına giren Türkiye'nin yükseköğretimde küresel bir eğitim merkezi haline gelmeye başladığını belirterek, YÖK'ün uluslararasılaşma stratejisinin temel hedefinin ilk 5'te yer almak olduğunu söyledi.Özvar, Bursa Teknik Üniversitesi'nce (BTÜ) Mimar Sinan Yerleşkesi'nde "2030'da Nasıl Bir BTÜ?" temasıyla düzenlenen Arama Konferansı'nın açılışında "Türk Yükseköğretiminin Gelecek Vizyonu" başlıklı konuşmasında, Türk yükseköğretiminin dünya ölçeğinde rekabetçi, yenilikçi, sürdürülebilir ve her bakımdan nitelikli bir yapıya sahip olmasını hedeflediklerini bildirdi.Türk yükseköğretim sisteminin son yıllarda mesafe katettiğini ve büyük gelişme gösterdiğini vurgulayan Özvar, "Ülkemiz 208 üniversitesi, yaklaşık 185 bin akademisyeni ve yaklaşık 4 milyonu örgün eğitimde olmak üzere 7 milyona ulaşan öğrencisiyle son derece büyük bir kapasiteye ulaşmıştır" dedi.Özvar, son 20 yılda yükseköğretim sistemine yapılan yatırımların bu kapasiteye ulaşmada önemli katkısının bulunduğunu dile getirdi.Yükseköğretime erişim talebinin güçlü şekilde sürdüğünü kaydeden Özvar, şunları anlattı:'Uluslararası öğrencilere karşı çok yoğun bir olumsuz algı çalışması yapılıyor'Özvar, YÖK'ün stratejik hedeflerinden birinin de yükseköğretimde uluslararasılaşma olduğunu, bu hedefin Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Planları içinde de yer aldığını belirtti.Türkiye'deki üniversitelerde 198 ülkeden 350 bine yakın uluslararası öğrenci öğrenim gördüğünü bildiren Özvar, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/tanju-ozcan-afrikadan-gelen-ogrencilerin-otobus-biletlerine-astronomik-bir-zam-yapacagiz-1082802072.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082949040_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2bb2207e5ae4e122db03d04192590eca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yök, yükseköğretim kurulu (yök), bursa teknik üniversitesi, yabancı, öğrenci, öğrenciler, yabancı öğrenci
yök, yükseköğretim kurulu (yök), bursa teknik üniversitesi, yabancı, öğrenci, öğrenciler, yabancı öğrenci

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar açıkladı: Türkiye'de kaç yabancı öğrenci var?

17:16 19.04.2024
© İHA / EMİR AKTAŞ-Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2024
© İHA / EMİR AKTAŞ-
Abone ol
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Türkiye'deki üniversitelerde 198 ülkeden 350 bine yakın uluslararası öğrenci öğrenim gördüğünü belirterek, "Ülkemiz, dünyada en fazla öğrenciye sahip ilk 10 ülke arasına girmiş ve yükseköğretimde küresel bir eğitim merkezi haline gelmeye başlamıştır" dedi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, en fazla öğrenciye sahip ilk 10 ülke arasına giren Türkiye'nin yükseköğretimde küresel bir eğitim merkezi haline gelmeye başladığını belirterek, YÖK'ün uluslararasılaşma stratejisinin temel hedefinin ilk 5'te yer almak olduğunu söyledi.
Özvar, Bursa Teknik Üniversitesi'nce (BTÜ) Mimar Sinan Yerleşkesi'nde "2030'da Nasıl Bir BTÜ?" temasıyla düzenlenen Arama Konferansı'nın açılışında "Türk Yükseköğretiminin Gelecek Vizyonu" başlıklı konuşmasında, Türk yükseköğretiminin dünya ölçeğinde rekabetçi, yenilikçi, sürdürülebilir ve her bakımdan nitelikli bir yapıya sahip olmasını hedeflediklerini bildirdi.
Türk yükseköğretim sisteminin son yıllarda mesafe katettiğini ve büyük gelişme gösterdiğini vurgulayan Özvar, "Ülkemiz 208 üniversitesi, yaklaşık 185 bin akademisyeni ve yaklaşık 4 milyonu örgün eğitimde olmak üzere 7 milyona ulaşan öğrencisiyle son derece büyük bir kapasiteye ulaşmıştır" dedi.
Özvar, son 20 yılda yükseköğretim sistemine yapılan yatırımların bu kapasiteye ulaşmada önemli katkısının bulunduğunu dile getirdi.
Yükseköğretime erişim talebinin güçlü şekilde sürdüğünü kaydeden Özvar, şunları anlattı:
"2023 yılında 3.5 milyondan fazla öğrenci üniversite sınavlarına başvurmuş ve üniversite kontenjanların doluluk oranı, açık öğretim öğrencileriyle yüzde 99.8 gibi son derece yüksek bir seviyeye ulaşmıştır. Bu yoğun ve güçlü talebe doğru politikalarla cevap vermek, Yükseköğretim Kurulunun en temel hedeflerinden biridir. Üniversitelerimizin uluslararası alandaki saygınlıklarını ve görünürlüklerini yükseltmek, akademisyenlerimizin etki değeri yüksek, nitelikli bilimsel yayınlarının ve projelerinin sayısını artırmak, AR-GE faaliyetlerini teşvik etmek ve nihayetinde ülkemizin her alanda ihtiyaç duyduğu nitelikli beşeri sermayeyi artırmak başta olmak üzere kaliteyi önceleyen bir anlayışla hareket ediyoruz."

'Uluslararası öğrencilere karşı çok yoğun bir olumsuz algı çalışması yapılıyor'

Özvar, YÖK'ün stratejik hedeflerinden birinin de yükseköğretimde uluslararasılaşma olduğunu, bu hedefin Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Planları içinde de yer aldığını belirtti.
Türkiye'deki üniversitelerde 198 ülkeden 350 bine yakın uluslararası öğrenci öğrenim gördüğünü bildiren Özvar, şunları kaydetti:
"Ülkemiz, dünyada en fazla öğrenciye sahip ilk 10 ülke arasına girmiş ve yükseköğretimde küresel bir eğitim merkezi haline gelmeye başlamıştır. Türkiye'nin hedefi, ilk 5 ülke arasına girmektir. Yükseköğretim Kurulunun uluslararasılaşma stratejisinin temel hedefi, ilk 5 ülke arasına girmektir. Dünyanın farklı yerlerinden gelen uluslararası öğrenciler, ülkemizde barış ve huzur içinde eğitim hayatlarına devam etme olanağı bulmaktadır. Bu çerçevede, son zamanlarda uluslararası öğrencilere yönelik, bir yabancı düşmanlığı kampanyası başlatılmak arzu ediliyor. Yükseköğretim Kurulu olarak böyle bir yanlı, ırkçı, aşağılayıcı kampanyayı şiddetle kınadığımızı ifade etmek isterim. Son zamanlarda uluslararası öğrencilere karşı çok yoğun bir olumsuz algı çalışması yapılıyor. Yükseköğretim Kurulu olarak, öğrencileri ve yükseköğretim kurumlarını töhmet altında bırakan mesnetsiz bazı ifade ve paylaşımlar nedeniyle dün bir açıklama yayınladık. Orada da ifade ettiğimiz üzere Türkiye'deki uluslararası öğrencilerin yaklaşık yüzde 95'i eğitimlerini kendi imkanlarıyla sürdürmekte ve ülkemizin gönüllü elçileri olarak ülkelerine dönmektedir. Uluslararası öğrencilerin içerisinde en başarılı, en parlak olanlarına ancak Türkiye'de burs verilebilmektedir ki bunların oranı toplamın oranının yüzde 5'ini dahi bulmamaktadır. Uluslararası öğrencilerin mevcudiyeti, Türk vatandaşı öğrencilerimiz için herhangi bir hak kaybına da neden olmamaktadır. Bu bakımdan uluslararası öğrenciler konusuna, bir düzensiz sığınmacı ya da göçmen sorunu olarak bakmak yanlış bir tutumdur. Ülkemizin bir uluslararası yükseköğretim merkezi olmasını engelleyecek her türlü söz ve davranıştan uzak durulması, fevkalade önemli bir konudur."
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2024
TÜRKİYE
Tanju Özcan: Afrika’dan gelen öğrencilerin otobüs biletlerine astronomik bir zam yapacağız
15 Nisan, 23:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала