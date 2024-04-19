https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/yillik-yatirim-toplantisi-kongresi-2024-abu-dabide-toplanacak-1082957654.html
Yıllık Yatırım Toplantısı Kongresi 2024, Abu Dabi'de toplanacak
Yıllık Yatırım Toplantısı Kongresi 2024, Abu Dabi'de toplanacak
Sputnik Türkiye
'Yıllık Yatırım Toplantısı Kongresi 2024' 7-9 Mayıs tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 13. kez toplanacak. 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T23:34+0300
2024-04-19T23:34+0300
2024-04-19T23:35+0300
dünya
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birleşik arap emirlikleri (bae)
yatırım
kongre
yıllık yatırım toplantısı
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7-9 Mayıs tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek olan üç günlük konferans, Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) ve Yabancı Portföy Yatırımı (YPY) yoluyla ekonomik dayanıklılık ve büyümenin rotasını keşfetmeyi ve çizmeyi amaçlayan dinamik bir yatırım parkuruna ev sahipliği yapacak.Yıllık Yatırım Toplantısı Kongresi 2024, 'Değişen Yatırım Ortamına Uyum Sağlamak: Küresel Ekonomik Kalkınma için Yeni Potansiyeli Kullanmak' teması altında toplanacak.'Dirençli, Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme - Doğrudan Yabancı Yatırım ve Yabancı Portföy Yatırımı Yoluyla Sağlıklı ve İleriye Dönük Bir Yatırım Yaratmak' temalı yatırım bölümü ile küresel liderler, uzmanlar ve sektör profesyonelleri için bir bağlantı noktası görevi görecek Kongre'nin, 'Jeopolitik Gerilimler 2024' konusunun tartışılacağı panel ile başlayacağını belirtildi.Kongrede, 'Yeni Zorluklar ve Yeni Doğrudan Yabancı Yatırım Destinasyonları' başlıklı önemli bir liderler paneli ile başlayacak ve ardından sürdürülebilir yatırım trendleri, yenilenebilir enerji, iklim finansmanı, kamu-özel sektör ortaklıkları ve daha fazlasını kapsayan 11 panel oturumu gerçekleştirilecek. Yıllık Yatırım Toplantısı Kongresi ile birlikte, 7 Mayıs'ta küresel çapta en iyi Doğrudan Yabancı Yatırım projelerinin de kutlanacağı 'Yıllık Yatırım Toplantısı Yatırım Ödülleri 2024' gerçekleştirilecek. Bunun değerli yatırımları çekme ve ekonomilerine olumlu katkıda bulunma rollerinden dolayı gerçekleştirilen bir etkinlik olduğu ifade edildi.Ödül kategorileri arasında 'İnovasyon ve Araştırma İşbirliği', 'Küresel Rekabet Gücünün Artırılması', 'Yatırım Büyüklüğü, İş Yapma Kolaylığı, Toplumsal ve Sosyal Etki', 'Ticaret Dengesi Etkileri', 'Sürdürülebilirlik ve Yerel Bağlantılar ile Sektörlerin Çeşitlendirilmesi' gibi başlıkların yer alacağı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240308/subatta-en-cok-kazandiran-yatirim-araci-belli-oldu-1081506361.html
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bae, birleşik arap emirlikleri (bae), yatırım, kongre, yıllık yatırım toplantısı
bae, birleşik arap emirlikleri (bae), yatırım, kongre, yıllık yatırım toplantısı
Yıllık Yatırım Toplantısı Kongresi 2024, Abu Dabi'de toplanacak
23:34 19.04.2024 (güncellendi: 23:35 19.04.2024)
'Yıllık Yatırım Toplantısı Kongresi 2024' 7-9 Mayıs tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 13. kez toplanacak.
7-9 Mayıs tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek olan üç günlük konferans, Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) ve Yabancı Portföy Yatırımı (YPY) yoluyla ekonomik dayanıklılık ve büyümenin rotasını keşfetmeyi ve çizmeyi amaçlayan dinamik bir yatırım parkuruna ev sahipliği yapacak.
Yıllık Yatırım Toplantısı Kongresi 2024, 'Değişen Yatırım Ortamına Uyum Sağlamak: Küresel Ekonomik Kalkınma için Yeni Potansiyeli Kullanmak' teması altında toplanacak.
'Dirençli, Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme - Doğrudan Yabancı Yatırım ve Yabancı Portföy Yatırımı Yoluyla Sağlıklı ve İleriye Dönük Bir Yatırım Yaratmak' temalı yatırım bölümü ile küresel liderler, uzmanlar ve sektör profesyonelleri için bir bağlantı noktası görevi görecek Kongre'nin, 'Jeopolitik Gerilimler 2024' konusunun tartışılacağı panel ile başlayacağını belirtildi.
Kongrede, 'Yeni Zorluklar ve Yeni Doğrudan Yabancı Yatırım Destinasyonları' başlıklı önemli bir liderler paneli ile başlayacak ve ardından sürdürülebilir yatırım trendleri, yenilenebilir enerji, iklim finansmanı, kamu-özel sektör ortaklıkları ve daha fazlasını kapsayan 11 panel oturumu gerçekleştirilecek.
Yıllık Yatırım Toplantısı Kongresi ile birlikte, 7 Mayıs'ta küresel çapta en iyi Doğrudan Yabancı Yatırım projelerinin de kutlanacağı 'Yıllık Yatırım Toplantısı Yatırım Ödülleri 2024' gerçekleştirilecek. Bunun değerli yatırımları çekme ve ekonomilerine olumlu katkıda bulunma rollerinden dolayı gerçekleştirilen bir etkinlik olduğu ifade edildi.
Ödül kategorileri arasında 'İnovasyon ve Araştırma İşbirliği', 'Küresel Rekabet Gücünün Artırılması', 'Yatırım Büyüklüğü, İş Yapma Kolaylığı, Toplumsal ve Sosyal Etki', 'Ticaret Dengesi Etkileri', 'Sürdürülebilirlik ve Yerel Bağlantılar ile Sektörlerin Çeşitlendirilmesi' gibi başlıkların yer alacağı ifade edildi.