https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/sadettin-saran-fenerbahceyi-sampiyon-yapacagiz-1082959333.html
Sadettin Saran: Fenerbahçe’yi şampiyon yapacağız
Sadettin Saran: Fenerbahçe’yi şampiyon yapacağız
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkanlığına adaylığını açıklayan İş İnsanı Sadettin Saran, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlediği lansmanda kongre üyeleriyle bir araya geldi. 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T21:56+0300
2024-04-19T21:56+0300
2024-04-19T22:01+0300
spor
türkiye
fenerbahçe
sadettin saran
ali koç
vefa küçük
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Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, 48 saat içinde 500 imza toplayabildiklerini belirterek, "Göreve gelirsek ne sabır ne de süre istiyoruz. Fenerbahçe’yi şampiyon yapacağız" dedi. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu eski Başkanı Vefa Küçük'ün de toplantında yer alarak Saran'a destek verdiği belirtildi. Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak için çalışacaklarını aktaran Saran, adaylık süreci ile ilgili bilgiler vererek şu ifadeleri kaydetti:'Fenerbahçe hepimizindir'Fenerbahçe için birlik beraberlik mesajı veren Saran, "Fenerbahçe hiçbir şahsa ait değildir. Fenerbahçe sizindir Fenerbahçe bizimdir. Fenerbahçe hepimizindir" diyerek sözlerini noktaladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240314/sadettin-saran-fenerbahce-baskanligina-adayligini-acikladi-1081699525.html
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türkiye, fenerbahçe, sadettin saran, ali koç, vefa küçük
türkiye, fenerbahçe, sadettin saran, ali koç, vefa küçük
Sadettin Saran: Fenerbahçe’yi şampiyon yapacağız
21:56 19.04.2024 (güncellendi: 22:01 19.04.2024)
Fenerbahçe Başkanlığına adaylığını açıklayan İş İnsanı Sadettin Saran, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlediği lansmanda kongre üyeleriyle bir araya geldi.
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, 48 saat içinde 500 imza toplayabildiklerini belirterek, "Göreve gelirsek ne sabır ne de süre istiyoruz. Fenerbahçe’yi şampiyon yapacağız" dedi. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu eski Başkanı Vefa Küçük'ün de toplantında yer alarak Saran'a destek verdiği belirtildi.
Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak için çalışacaklarını aktaran Saran, adaylık süreci ile ilgili bilgiler vererek şu ifadeleri kaydetti:
Kasım ayında Ali Koç ile buluştum. Maddi manevi çok büyük emek verdiniz, bu işi öğrendin, devam edeceksen biz arkandayız ancak devam etmeyecekseniz biz bu işi çok iyi yaparız ve göreve talibiz dedim. O da, 'Çok iyi yapacağına ben de inanıyorum' dedi. Kulüp bilançolarına, defterlere bakmamız için resmi olarak aday olmamız gerekiyordu. Takım şampiyonluğa gidiyor, kongre sürecine de sokmak istemiyoruz ama madem öyle dedik 48 saatte büyük teveccühle 500 imzayı topladık. Bunun için de çok teşekkür ediyoruz. Göreve gelirsek ne sabır ne de süre istiyoruz. Fenerbahçe’yi şampiyon yapacağız. Hem saha içinde hem saha dışında mücadele ediyoruz. Oyuncularımıza uzanan elleri kırmasını biliriz.
'Fenerbahçe hepimizindir'
Fenerbahçe için birlik beraberlik mesajı veren Saran, "Fenerbahçe hiçbir şahsa ait değildir. Fenerbahçe sizindir Fenerbahçe bizimdir. Fenerbahçe hepimizindir" diyerek sözlerini noktaladı.