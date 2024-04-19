https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/rusyada-tu-22m2-bombardiman-ucagi-dustu-1082930355.html

Rusya’da Tu-22M2 bombardıman uçağı düştü

Rusya’da Tu-22M2 bombardıman uçağı düştü

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Stavropol Krayı’nda bir Tu-22M3 uzun menzilli süpersonik bombardıman uçağının teknik arıza yüzünden düştüğünü... 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T08:04+0300

2024-04-19T08:04+0300

2024-04-19T08:04+0300

ukrayna krizi

rusya

uçak

bombardıman uçağı

bombardıman

bombardıman uçakları

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Uçağın, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde görevini yerine getirdikten sonra Stavropol Krayı’ndaki üssüne dönerken ıssız bir yere düştüğünü bildirildi. Paraşütle atlayan pilotlardan üçünün arama kurtarma ekipleri tarafından bulunarak tahliye edildiği, dördüncü mürettebatı arama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

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rusya, uçak, bombardıman uçağı, bombardıman, bombardıman uçakları