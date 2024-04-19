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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/rusyada-tu-22m2-bombardiman-ucagi-dustu-1082930355.html
Rusya’da Tu-22M2 bombardıman uçağı düştü
Rusya’da Tu-22M2 bombardıman uçağı düştü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Stavropol Krayı’nda bir Tu-22M3 uzun menzilli süpersonik bombardıman uçağının teknik arıza yüzünden düştüğünü... 19.04.2024, Sputnik Türkiye
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Uçağın, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde görevini yerine getirdikten sonra Stavropol Krayı’ndaki üssüne dönerken ıssız bir yere düştüğünü bildirildi. Paraşütle atlayan pilotlardan üçünün arama kurtarma ekipleri tarafından bulunarak tahliye edildiği, dördüncü mürettebatı arama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/israil-irana-saldiri-baslatti-iranda-patlamalar-duyuluyor-1082929374.html
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rusya, uçak, bombardıman uçağı, bombardıman, bombardıman uçakları
rusya, uçak, bombardıman uçağı, bombardıman, bombardıman uçakları

Rusya’da Tu-22M2 bombardıman uçağı düştü

08:04 19.04.2024
© Министерство обороны РФ / Multimedya arşivine gidin Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait iki adet Tu-22M3
 Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait iki adet Tu-22M3 - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2024
© Министерство обороны РФ
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Multimedya arşivine gidin
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Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Stavropol Krayı’nda bir Tu-22M3 uzun menzilli süpersonik bombardıman uçağının teknik arıza yüzünden düştüğünü duyurdu.
Uçağın, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde görevini yerine getirdikten sonra Stavropol Krayı’ndaki üssüne dönerken ıssız bir yere düştüğünü bildirildi.
Paraşütle atlayan pilotlardan üçünün arama kurtarma ekipleri tarafından bulunarak tahliye edildiği, dördüncü mürettebatı arama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.
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