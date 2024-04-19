https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/polonya-basbakani-tusk-polonyanin-ukrayna-ile-paylasacak-kadar-patriotu-yok-1082927659.html
Polonya Başbakanı Tusk: Polonya'nın Ukrayna ile paylaşacak kadar Patriot'u yok
Polonya Başbakanı Tusk: Polonya'nın Ukrayna ile paylaşacak kadar Patriot'u yok
Sputnik Türkiye
Polonya Başbakanı Tusk, ülkesinin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi tedarik etme imkanına sahip olmadığını belirtti. 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T01:57+0300
2024-04-19T01:57+0300
2024-04-19T01:57+0300
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Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa Konseyi toplantısının ardından gazetecilere verdiği demeçte, Polonya'nın Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi tedarik etme imkanına sahip olmadığını söyledi.Tusk, “Bildiğiniz gibi Almanya, Ukrayna'ya Patriot sistemini vererek bir kez daha örnek oldu ve benzer imkanlara sahip ülkeleri de bu girişime katılmaya çağırdı. Bu, Polonya için geçerli değil. Şu anda paylaşabilmek için yeterli Patriot'umuz yok " dedi.Hollandalı yetkililerin Ukrayna için bir Patriot sisteminin satın alınmasını finanse etmeye hazır olduğunu vurgulayan Polonya Başbakanı, “Hollanda, Patriot sistemi satmak isteyen ülke olursa bunu satın alma isteğini zaten beyan etti. Hollanda bunu kendi kaynaklarından finance etmeye hazır" ifadelerini kullandı.Daha önce Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın Ukrayna'ya yeni bir Patriot sistemi tedarik edeceğini açıklamış ve NATO ülkelerinin Ukrayna'ya 6 Patriot sistemi daha tedarik edebileceğini umduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231212/polonyanin-yeni-basbakani-donald-tusk-oldu-1078349770.html
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polonya, donald tusk, ukrayna, ukrayna krizi, patriot, avrupa konseyi, avrupa birliği konseyi, almanya, nato, olaf scholz
Polonya Başbakanı Tusk: Polonya'nın Ukrayna ile paylaşacak kadar Patriot'u yok
Polonya Başbakanı Tusk, ülkesinin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi tedarik etme imkanına sahip olmadığını belirtti.
Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa Konseyi toplantısının ardından gazetecilere verdiği demeçte, Polonya'nın Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi tedarik etme imkanına sahip olmadığını söyledi.
Tusk, “Bildiğiniz gibi Almanya, Ukrayna'ya Patriot sistemini vererek bir kez daha örnek oldu ve benzer imkanlara sahip ülkeleri de bu girişime katılmaya çağırdı. Bu, Polonya için geçerli değil. Şu anda paylaşabilmek için yeterli Patriot'umuz yok " dedi.
Hollandalı yetkililerin Ukrayna için bir Patriot sisteminin satın alınmasını finanse etmeye hazır olduğunu vurgulayan Polonya Başbakanı, “Hollanda, Patriot sistemi satmak isteyen ülke olursa bunu satın alma isteğini zaten beyan etti. Hollanda bunu kendi kaynaklarından finance etmeye hazır" ifadelerini kullandı.
Daha önce Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın Ukrayna'ya yeni bir Patriot sistemi tedarik edeceğini açıklamış ve NATO ülkelerinin Ukrayna'ya 6 Patriot sistemi daha tedarik edebileceğini umduğunu ifade etmişti.