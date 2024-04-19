https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/nesli-tehlike-altinda-bulunan-salep-soganlarini-soken-2-kisiye-toplam-488-bin-630-tl-ceza-kesildi-1082935105.html
Nesli tehlike altında bulunan salep soğanlarını söken 2 kişiye toplam 488 bin 630 TL ceza kesildi
Nesli tehlike altında bulunan salep soğanlarını söken 2 kişiye toplam 488 bin 630 TL ceza kesildi
Sputnik Türkiye
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde koruma altındaki salep soğanlarını söken 2 kişiye 488 bin TL idari para cezası kesildi. 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T10:52+0300
2024-04-19T10:52+0300
2024-04-19T10:52+0300
salep soğanı
manisa
turgutlu
ceza
para cezası
idari para cezası
yaşam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082934916_0:345:706:742_1920x0_80_0_0_2e284f599b6dcc4f0847e4de8050d99a.jpg
Turgutlu ilçesinde Doğa Koruma Milli Parkalar (DKMP) Manisa İl Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen koruma kontrol faaliyetleri esnasında, iki şahısın, nesli tehlike altındaki türler listesinde bulunan ve koruma altına alınan salep soğanlarını sökmek suretiyle biyolojik çeşitliliğe zarar verdiği tespit edildi.2872 sayılı Çevre Kanunu'na göre, her bir şahsa ayrı ayrı 244 bin 315 TL olmak üzere toplamda 488 bin 630 TL idari para cezası uygulandı. Toplanan salepler Manisa DKMP Şefliği ekipleri ve jandarma personeli ile tekrar ait olduğu doğaya ekildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240302/istanbulda-kaldirimi-kullanan-arac-suruculerine-para-cezasi-1081286077.html
manisa
turgutlu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082934916_0:279:706:808_1920x0_80_0_0_7fad4dce7427153652135c18fa9723b7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
salep soğanı, manisa, turgutlu, ceza, para cezası, idari para cezası
salep soğanı, manisa, turgutlu, ceza, para cezası, idari para cezası
Nesli tehlike altında bulunan salep soğanlarını söken 2 kişiye toplam 488 bin 630 TL ceza kesildi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde koruma altındaki salep soğanlarını söken 2 kişiye 488 bin TL idari para cezası kesildi.
Turgutlu ilçesinde Doğa Koruma Milli Parkalar (DKMP) Manisa İl Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen koruma kontrol faaliyetleri esnasında, iki şahısın, nesli tehlike altındaki türler listesinde bulunan ve koruma altına alınan salep soğanlarını sökmek suretiyle biyolojik çeşitliliğe zarar verdiği tespit edildi.
2872 sayılı Çevre Kanunu'na göre, her bir şahsa ayrı ayrı 244 bin 315 TL olmak üzere toplamda 488 bin 630 TL idari para cezası uygulandı. Toplanan salepler Manisa DKMP Şefliği ekipleri ve jandarma personeli ile tekrar ait olduğu doğaya ekildi.