https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/nesli-tehlike-altinda-bulunan-salep-soganlarini-soken-2-kisiye-toplam-488-bin-630-tl-ceza-kesildi-1082935105.html

Nesli tehlike altında bulunan salep soğanlarını söken 2 kişiye toplam 488 bin 630 TL ceza kesildi

Nesli tehlike altında bulunan salep soğanlarını söken 2 kişiye toplam 488 bin 630 TL ceza kesildi

Sputnik Türkiye

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde koruma altındaki salep soğanlarını söken 2 kişiye 488 bin TL idari para cezası kesildi. 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T10:52+0300

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salep soğanı

manisa

turgutlu

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yaşam

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Turgutlu ilçesinde Doğa Koruma Milli Parkalar (DKMP) Manisa İl Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen koruma kontrol faaliyetleri esnasında, iki şahısın, nesli tehlike altındaki türler listesinde bulunan ve koruma altına alınan salep soğanlarını sökmek suretiyle biyolojik çeşitliliğe zarar verdiği tespit edildi.2872 sayılı Çevre Kanunu'na göre, her bir şahsa ayrı ayrı 244 bin 315 TL olmak üzere toplamda 488 bin 630 TL idari para cezası uygulandı. Toplanan salepler Manisa DKMP Şefliği ekipleri ve jandarma personeli ile tekrar ait olduğu doğaya ekildi.

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