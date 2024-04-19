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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Radyo Sputnik'te: Batılı ülkelere güven olmaz, hepsi sizi satıyor
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Nesli tehlike altında bulunan salep soğanlarını söken 2 kişiye toplam 488 bin 630 TL ceza kesildi
Nesli tehlike altında bulunan salep soğanlarını söken 2 kişiye toplam 488 bin 630 TL ceza kesildi
Sputnik Türkiye
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde koruma altındaki salep soğanlarını söken 2 kişiye 488 bin TL idari para cezası kesildi. 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T10:52+0300
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salep soğanı
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Turgutlu ilçesinde Doğa Koruma Milli Parkalar (DKMP) Manisa İl Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen koruma kontrol faaliyetleri esnasında, iki şahısın, nesli tehlike altındaki türler listesinde bulunan ve koruma altına alınan salep soğanlarını sökmek suretiyle biyolojik çeşitliliğe zarar verdiği tespit edildi.2872 sayılı Çevre Kanunu'na göre, her bir şahsa ayrı ayrı 244 bin 315 TL olmak üzere toplamda 488 bin 630 TL idari para cezası uygulandı. Toplanan salepler Manisa DKMP Şefliği ekipleri ve jandarma personeli ile tekrar ait olduğu doğaya ekildi.
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salep soğanı, manisa, turgutlu, ceza, para cezası, idari para cezası
salep soğanı, manisa, turgutlu, ceza, para cezası, idari para cezası

Nesli tehlike altında bulunan salep soğanlarını söken 2 kişiye toplam 488 bin 630 TL ceza kesildi

10:52 19.04.2024
© İHAsalep soğanları
salep soğanları - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2024
© İHA
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde koruma altındaki salep soğanlarını söken 2 kişiye 488 bin TL idari para cezası kesildi.
Turgutlu ilçesinde Doğa Koruma Milli Parkalar (DKMP) Manisa İl Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen koruma kontrol faaliyetleri esnasında, iki şahısın, nesli tehlike altındaki türler listesinde bulunan ve koruma altına alınan salep soğanlarını sökmek suretiyle biyolojik çeşitliliğe zarar verdiği tespit edildi.

2872 sayılı Çevre Kanunu'na göre, her bir şahsa ayrı ayrı 244 bin 315 TL olmak üzere toplamda 488 bin 630 TL idari para cezası uygulandı. Toplanan salepler Manisa DKMP Şefliği ekipleri ve jandarma personeli ile tekrar ait olduğu doğaya ekildi.
İstanbul, taksi, polis - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2024
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İstanbul'da kaldırımı kullanan araç sürücülerine para cezası
2 Mart, 00:06
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