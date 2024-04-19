https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/manisa-buyuksehir-belediyesi-cemevlerini-ibadethane-statusune-aldi--1082943252.html

Manisa Büyükşehir Belediyesi cemevlerini ibadethane statüsüne aldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi cemevlerini ibadethane statüsüne aldı

Sputnik Türkiye

Yeni seçilen Manisa Büyükşehir Belediyre Başkanı Zeyrek, seçim vaatlerinden biri olan cemevlerini ibadethane statüsüne getirme söylemini gerçekleştirdi. 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T14:47+0300

2024-04-19T14:47+0300

2024-04-19T14:47+0300

türkiye

manisa

cemevi

seçim

su

mezarlık

vaat

cami

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Manisa'da CHP'den seçilen Ferdi Zeyrek, seçim vaatini yerine getirerek cemevlerini ibadethane statüsüne getirdi. Artık cemevlerinden de camiler ve mezarlıklar gibi su kullanım bedeli alınmayacak.Zeyrek, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ülke genelindeki ekonomik zorluklara dikkat çekerek Manisalıların su fiyatlarındaki yüksekliğinden bahsetti ve seçim sürecinde verdiği sözleri yerine getirmek için çaba göstereceklerini vurguladı.Su için indirim vaat etmişti Zeyrek, yaptıkları çalışmalar sonucunda ilk 2 ton suyun 1 TL olacağını ve sonraki kullanım kademelerinde %30 indirim uygulanacağını belirtti. Ayrıca, kartlı sayaç zorunluluğunun kaldırılacağını ve vatandaşların mekanik sayaç tercihine özgür olacaklarını ifade etti. Bu düzenlemelerin 1 Mayıs 2024'ten itibaren geçerli olacağını açıkladı.'Sosyal sorumluluk gereği'Belediyenin sosyal sorumluluğu gereği, cemevleri, camiler ve mezarlıklardan su kullanım bedeli alınmayacağını da sözlerine ekledi. Bu adımların Manisalıların yaşadığı sıkıntılara çözüm olacağını belirten Zeyrek, alınan kararların oybirliğiyle kabul edildiğini dile getirdi.Dilek ve temenniler bölümünde muhalefetten gelen ticarethanelere indirim yapılması önerisine ise Zeyrek ticarethane sahiplerinin de bu avantajdan faydalanacağını ve bütçe durumunu göz önünde bulundurarak hizmetlerin devam edeceğini belirtti.

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