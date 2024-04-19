https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/manisa-buyuksehir-belediyesi-cemevlerini-ibadethane-statusune-aldi--1082943252.html
Manisa Büyükşehir Belediyesi cemevlerini ibadethane statüsüne aldı
Manisa Büyükşehir Belediyesi cemevlerini ibadethane statüsüne aldı
Sputnik Türkiye
Yeni seçilen Manisa Büyükşehir Belediyre Başkanı Zeyrek, seçim vaatlerinden biri olan cemevlerini ibadethane statüsüne getirme söylemini gerçekleştirdi. 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T14:47+0300
2024-04-19T14:47+0300
2024-04-19T14:47+0300
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manisa
cemevi
seçim
su
mezarlık
vaat
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Manisa'da CHP'den seçilen Ferdi Zeyrek, seçim vaatini yerine getirerek cemevlerini ibadethane statüsüne getirdi. Artık cemevlerinden de camiler ve mezarlıklar gibi su kullanım bedeli alınmayacak.Zeyrek, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ülke genelindeki ekonomik zorluklara dikkat çekerek Manisalıların su fiyatlarındaki yüksekliğinden bahsetti ve seçim sürecinde verdiği sözleri yerine getirmek için çaba göstereceklerini vurguladı.Su için indirim vaat etmişti Zeyrek, yaptıkları çalışmalar sonucunda ilk 2 ton suyun 1 TL olacağını ve sonraki kullanım kademelerinde %30 indirim uygulanacağını belirtti. Ayrıca, kartlı sayaç zorunluluğunun kaldırılacağını ve vatandaşların mekanik sayaç tercihine özgür olacaklarını ifade etti. Bu düzenlemelerin 1 Mayıs 2024'ten itibaren geçerli olacağını açıkladı.'Sosyal sorumluluk gereği'Belediyenin sosyal sorumluluğu gereği, cemevleri, camiler ve mezarlıklardan su kullanım bedeli alınmayacağını da sözlerine ekledi. Bu adımların Manisalıların yaşadığı sıkıntılara çözüm olacağını belirten Zeyrek, alınan kararların oybirliğiyle kabul edildiğini dile getirdi.Dilek ve temenniler bölümünde muhalefetten gelen ticarethanelere indirim yapılması önerisine ise Zeyrek ticarethane sahiplerinin de bu avantajdan faydalanacağını ve bütçe durumunu göz önünde bulundurarak hizmetlerin devam edeceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230707/ankaradaki-alevi-stkleri-ve-cemevine-saldiri-davasinda-karar-aciklandi-1073293307.html
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manisa, cemevi, seçim, su, mezarlık, vaat, cami
manisa, cemevi, seçim, su, mezarlık, vaat, cami
Manisa Büyükşehir Belediyesi cemevlerini ibadethane statüsüne aldı
Yeni seçilen Manisa Büyükşehir Belediyre Başkanı Zeyrek, seçim vaatlerinden biri olan cemevlerini ibadethane statüsüne getirme söylemini gerçekleştirdi.
Manisa'da CHP'den seçilen Ferdi Zeyrek, seçim vaatini yerine getirerek cemevlerini ibadethane statüsüne getirdi. Artık cemevlerinden de camiler ve mezarlıklar gibi su kullanım bedeli alınmayacak.
Zeyrek, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ülke genelindeki ekonomik zorluklara dikkat çekerek Manisalıların su fiyatlarındaki yüksekliğinden bahsetti ve seçim sürecinde verdiği sözleri yerine getirmek için çaba göstereceklerini vurguladı.
Su için indirim vaat etmişti
Zeyrek, yaptıkları çalışmalar sonucunda ilk 2 ton suyun 1 TL olacağını ve sonraki kullanım kademelerinde %30 indirim uygulanacağını belirtti. Ayrıca, kartlı sayaç zorunluluğunun kaldırılacağını ve vatandaşların mekanik sayaç tercihine özgür olacaklarını ifade etti. Bu düzenlemelerin 1 Mayıs 2024'ten itibaren geçerli olacağını açıkladı.
'Sosyal sorumluluk gereği'
Belediyenin sosyal sorumluluğu gereği, cemevleri, camiler ve mezarlıklardan su kullanım bedeli alınmayacağını da sözlerine ekledi. Bu adımların Manisalıların yaşadığı sıkıntılara çözüm olacağını belirten Zeyrek, alınan kararların oybirliğiyle kabul edildiğini dile getirdi.
Dilek ve temenniler bölümünde muhalefetten gelen ticarethanelere indirim yapılması önerisine ise Zeyrek ticarethane sahiplerinin de bu avantajdan faydalanacağını ve bütçe durumunu göz önünde bulundurarak hizmetlerin devam edeceğini belirtti.