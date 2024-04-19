https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/kultur-ve-turizm-bakani-kultur-yolu-festivalinin-uluslararasi-bir-marka-olmasini-hedefliyoruz-1082950885.html

Kültür ve Turizm Bakanı: Kültür Yolu Festivali'nin uluslararası bir marka olmasını hedefliyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı: Kültür Yolu Festivali'nin uluslararası bir marka olmasını hedefliyoruz

Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 13 Nisan’da Adana’da başlayan Kültür Yolu Festivali’ne ilişkin Sputnik’e değerlendirmelerde bulundu. Bakan Ersoy... 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T18:14+0300

2024-04-19T18:14+0300

2024-04-19T19:19+0300

kültür ve turizm bakanlığı

görüş

türkiye kültür yolu festivali

film festivali

festival

mehmet nuri ersoy

yabancı

yabancı turist

kültür

rus turistler

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Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2024 yılında da katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. 13 Nisan'dan 10 Kasım'a kadar 16 farklı şehirde, sekiz aya yayılmış bir kültür-sanat maratonuyla Türkiye’ye festival iklimi yaşatılması hedefleniyor. Anadolu'nun yedi farklı bölgesinde gerçekleşecek etkinlikler aracılığıyla Türkiye'nin tarih ve kültür zenginliğinin sergilenmesi hedefleniyor.‘Yabancı turistlerin katılımı için programı erken açıklayacağız’Kültür Yolu Festivali’ne ilişkin Sputnik’e değerlendirmeler yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şunları belirtti:'Festivalin bilinirliği artacak'Yabancı turistlerin festivale ilgilisini artırmak için bir dizi çalışma yaptıklarını belirten Ersoy “Biliyorsunuz Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Avrupa'nın en seçkin kültür sanat festivallerini bünyesinde barındıran Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyesi aynı zamanda. Kapsamlı bir çalışma ile bu uluslararası markanın tanıtımını daha geniş bir yelpazede gerçekleştireceğiz. Bundan sonra festivallerle ilgili yurt dışında haberler daha çok çıkacak. Aşama aşama kültür yolu festivalinin bilinirliği katlanacak” ifadelerini kullandı.'Rus turistler Antalya festivaline ilgi gösteriyor'Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan festivalin önceki yıllarından itibaren yabancı turistlerin ilgisinin arttığını vurgulayan Bakan Ersoy “Mesela Antalya’daki etkinliklere Ruslar büyük ilgi gösteriyor. Kendi sosyal medya hesaplarından burasıyla ilgili paylaşım yapıyorlar. Türk vatandaşlarımız kadar katılım sağlıyorlar Antalya’daki etkinliklere… Bu festivaller yavaş yavaş istediğimiz noktaya ulaşıyor. Ne mutlu bizlere ki, bütün şehirler kültür yolu festivalinin bir parçası olmak istiyor. Her sene 5 kentimizi ilave ederek yola devam ediyoruz” dedi.'Sadece deniz, kum, güneş yok'Türkiye’de turizmin çeşitlendirilmesi içinde çalışma yürüttüklerini belirten Mehmet Nuri Ersoy şunları söylediFestivalin 2024 programıFestival’de hangi etkinlikler yer alacakYerel, ulusal ve uluslararası sanatçıların katılımıyla düzenlenen konser, tiyatro, sinema, sergi, geleneksel sanatlar, atölye, söyleşi ve çocuk etkinliklerinden oluşan programlar, ücretsiz gerçekleştirilecek. Sekiz ay boyunca 16 şehre gerçekleşecek etkinliklerde yerli sanatçıların yanı sıra Pablo Picasso, Sebastiao Salgado ve Frida Kahlo’nun eserleri de sergilenecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240329/ispanyanin-girona-bolgesinde-olum-dansi-festivali-kutlandi-1082207441.html

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