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Kültür ve Turizm Bakanı: Kültür Yolu Festivali'nin uluslararası bir marka olmasını hedefliyoruz
Kültür ve Turizm Bakanı: Kültür Yolu Festivali'nin uluslararası bir marka olmasını hedefliyoruz
Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 13 Nisan’da Adana’da başlayan Kültür Yolu Festivali’ne ilişkin Sputnik’e değerlendirmelerde bulundu. Bakan Ersoy... 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T18:14+0300
2024-04-19T19:19+0300
kültür ve turizm bakanlığı
görüş
türkiye kültür yolu festivali
film festivali
festival
mehmet nuri ersoy
yabancı
yabancı turist
kültür
rus turistler
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Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2024 yılında da katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. 13 Nisan'dan 10 Kasım'a kadar 16 farklı şehirde, sekiz aya yayılmış bir kültür-sanat maratonuyla Türkiye’ye festival iklimi yaşatılması hedefleniyor. Anadolu'nun yedi farklı bölgesinde gerçekleşecek etkinlikler aracılığıyla Türkiye'nin tarih ve kültür zenginliğinin sergilenmesi hedefleniyor.‘Yabancı turistlerin katılımı için programı erken açıklayacağız’Kültür Yolu Festivali’ne ilişkin Sputnik’e değerlendirmeler yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şunları belirtti:'Festivalin bilinirliği artacak'Yabancı turistlerin festivale ilgilisini artırmak için bir dizi çalışma yaptıklarını belirten Ersoy “Biliyorsunuz Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Avrupa'nın en seçkin kültür sanat festivallerini bünyesinde barındıran Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyesi aynı zamanda. Kapsamlı bir çalışma ile bu uluslararası markanın tanıtımını daha geniş bir yelpazede gerçekleştireceğiz. Bundan sonra festivallerle ilgili yurt dışında haberler daha çok çıkacak. Aşama aşama kültür yolu festivalinin bilinirliği katlanacak” ifadelerini kullandı.'Rus turistler Antalya festivaline ilgi gösteriyor'Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan festivalin önceki yıllarından itibaren yabancı turistlerin ilgisinin arttığını vurgulayan Bakan Ersoy “Mesela Antalya’daki etkinliklere Ruslar büyük ilgi gösteriyor. Kendi sosyal medya hesaplarından burasıyla ilgili paylaşım yapıyorlar. Türk vatandaşlarımız kadar katılım sağlıyorlar Antalya’daki etkinliklere… Bu festivaller yavaş yavaş istediğimiz noktaya ulaşıyor. Ne mutlu bizlere ki, bütün şehirler kültür yolu festivalinin bir parçası olmak istiyor. Her sene 5 kentimizi ilave ederek yola devam ediyoruz” dedi.'Sadece deniz, kum, güneş yok'Türkiye’de turizmin çeşitlendirilmesi içinde çalışma yürüttüklerini belirten Mehmet Nuri Ersoy şunları söylediFestivalin 2024 programıFestival’de hangi etkinlikler yer alacakYerel, ulusal ve uluslararası sanatçıların katılımıyla düzenlenen konser, tiyatro, sinema, sergi, geleneksel sanatlar, atölye, söyleşi ve çocuk etkinliklerinden oluşan programlar, ücretsiz gerçekleştirilecek. Sekiz ay boyunca 16 şehre gerçekleşecek etkinliklerde yerli sanatçıların yanı sıra Pablo Picasso, Sebastiao Salgado ve Frida Kahlo’nun eserleri de sergilenecek.
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türkiye kültür yolu festivali nedir, türkiye'de turistler için düzenlencek etkinlikler, ruslar neye ilgi gösteriyor, festivalin 2024 programı, türkiye kültür yolu festivali programı, türkiye kültür yolu festivali'ndeki etkinlikler
türkiye kültür yolu festivali nedir, türkiye'de turistler için düzenlencek etkinlikler, ruslar neye ilgi gösteriyor, festivalin 2024 programı, türkiye kültür yolu festivali programı, türkiye kültür yolu festivali'ndeki etkinlikler

Kültür ve Turizm Bakanı: Kültür Yolu Festivali'nin uluslararası bir marka olmasını hedefliyoruz

18:14 19.04.2024 (güncellendi: 19:19 19.04.2024)
© AA / Eren BozkurtKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana Müze Kompleksi'nde Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında düzenlenen basın toplantısına katılarak açıklama yaptı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana Müze Kompleksi'nde Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında düzenlenen basın toplantısına katılarak açıklama yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2024
© AA / Eren Bozkurt
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 13 Nisan’da Adana’da başlayan Kültür Yolu Festivali’ne ilişkin Sputnik’e değerlendirmelerde bulundu. Bakan Ersoy festivalin yer geçen yıl daha fazla tanındığını belirterek uluslararası bir marka haline gelmesini hedeflediklerini belirtti.
Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2024 yılında da katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. 13 Nisan'dan 10 Kasım'a kadar 16 farklı şehirde, sekiz aya yayılmış bir kültür-sanat maratonuyla Türkiye’ye festival iklimi yaşatılması hedefleniyor. Anadolu'nun yedi farklı bölgesinde gerçekleşecek etkinlikler aracılığıyla Türkiye'nin tarih ve kültür zenginliğinin sergilenmesi hedefleniyor.

‘Yabancı turistlerin katılımı için programı erken açıklayacağız’

Kültür Yolu Festivali’ne ilişkin Sputnik’e değerlendirmeler yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şunları belirtti:
"Türkiye Kültür Yolu Festivali takvimini bundan sonra daha erken açıklamayı planlıyoruz. Bu planlamayı çok çok erken yapacağız. Bir yıl önce gelecek yılın festival programını hazırlayıp duyurularını yapmak istiyoruz. Eğer ülkemizdeki kültür programlarına yabancı turistlerin katılmasını istiyorsak bunu erken bir planlama ile açıklamamız gerekiyor. Şimdi yavaş yavaş bu aşamaya geçiyoruz. Zaman olarak daha planlı gidersek o zaman yabancı turistlerin daha ilgisini çekiyor. Yurt dışından editörleri kanaat önderlerini getiriyoruz. Onlar kendi sosyal medyalarından veya bloglarından bu festivalle ilgili paylaşımlar yapıyorlar."

'Festivalin bilinirliği artacak'

Yabancı turistlerin festivale ilgilisini artırmak için bir dizi çalışma yaptıklarını belirten Ersoy “Biliyorsunuz Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Avrupa'nın en seçkin kültür sanat festivallerini bünyesinde barındıran Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyesi aynı zamanda. Kapsamlı bir çalışma ile bu uluslararası markanın tanıtımını daha geniş bir yelpazede gerçekleştireceğiz. Bundan sonra festivallerle ilgili yurt dışında haberler daha çok çıkacak. Aşama aşama kültür yolu festivalinin bilinirliği katlanacak” ifadelerini kullandı.

'Rus turistler Antalya festivaline ilgi gösteriyor'

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan festivalin önceki yıllarından itibaren yabancı turistlerin ilgisinin arttığını vurgulayan Bakan Ersoy “Mesela Antalya’daki etkinliklere Ruslar büyük ilgi gösteriyor. Kendi sosyal medya hesaplarından burasıyla ilgili paylaşım yapıyorlar. Türk vatandaşlarımız kadar katılım sağlıyorlar Antalya’daki etkinliklere… Bu festivaller yavaş yavaş istediğimiz noktaya ulaşıyor. Ne mutlu bizlere ki, bütün şehirler kültür yolu festivalinin bir parçası olmak istiyor. Her sene 5 kentimizi ilave ederek yola devam ediyoruz” dedi.

'Sadece deniz, kum, güneş yok'

Türkiye’de turizmin çeşitlendirilmesi içinde çalışma yürüttüklerini belirten Mehmet Nuri Ersoy şunları söyledi
“Ülkemizi ziyaret eden turistler artık çok geniş bir yelpazede planlama yapabiliyor. Deniz, kum, güneş tatili, Michelin Rehberini de içeren restoranların dahil olduğu gastronomi rotaları, kültür rotaları, kruvaziyer turizmi ve sağlık turizminin yanına şimdi bir de kültür-sanat turizmini de eklemek bizim için memnuniyet verici. Türk turizmi parlayan bir yıldız olma yolunda hızla ilerliyor…”
Festivalin 2024 programı
Adana 13 - 21 Nisan
Şanlıurfa 25 Mayıs - 2 Haziran
Bursa 1 - 9 Haziran
Samsun 8 - 16 Haziran
Trabzon 22 - 30 Haziran
Van 29 Haziran - 7 Temmuz
Nevşehir 3 - 11 Ağustos
Erzurum 17 - 25 Ağustos
Çanakkale 31 Ağustos - 8 Eylül
Gaziantep 14 - 22 Eylül
Ankara 21 - 29 Eylül
Konya 21 - 29 Eylül
İstanbul 28 Eylül - 6 Ekim
Diyarbakır 12 - 20 Ekim
İzmir 26 Ekim - 3 Kasım
Antalya 2 - 10 Kasım

Festival’de hangi etkinlikler yer alacak

Yerel, ulusal ve uluslararası sanatçıların katılımıyla düzenlenen konser, tiyatro, sinema, sergi, geleneksel sanatlar, atölye, söyleşi ve çocuk etkinliklerinden oluşan programlar, ücretsiz gerçekleştirilecek. Sekiz ay boyunca 16 şehre gerçekleşecek etkinliklerde yerli sanatçıların yanı sıra Pablo Picasso, Sebastiao Salgado ve Frida Kahlo’nun eserleri de sergilenecek.
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